Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,16 -0,03% GBP/HUF432,71 0% CHF/HUF407,5 0% PLN/HUF88,73 0% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,47 +0,07% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,16 -0,03% GBP/HUF432,71 0% CHF/HUF407,5 0% PLN/HUF88,73 0% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,47 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 401,08 +1,07% MTELEKOM2 238 +0,36% MOL3 976 -0,8% OTP39 840 +2,11% RICHTER12 540 +1,12% OPUS436,5 +1,49% ANY7 300 +1,37% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 720 +0,64% BUMIX8 913,82 +0,35% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 722,88 +0,81% BUX129 401,08 +1,07% MTELEKOM2 238 +0,36% MOL3 976 -0,8% OTP39 840 +2,11% RICHTER12 540 +1,12% OPUS436,5 +1,49% ANY7 300 +1,37% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 720 +0,64% BUMIX8 913,82 +0,35% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 722,88 +0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
vállalkozás
4iG Űr és Technológiai Zrt
Jászai Gellért

Turbó sebességre kapcsol a 4iG nemzetközi terjeszkedése: kulcsiparágakban nyílik új lehetőség - meglepő helyen tárgyalt Jászai Gellért

A 4iG csoport üzbegisztáni terjeszkedése új szintre léphet: Jászai Gellért Taskentben egyeztetett a digitális infrastruktúra fejlesztéséről és közös technológiai projektekről. A megbeszéléseken a távközlés, az IT-fejlesztések és az űripari együttműködés is kiemelt szerepet kapott. A 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap.
VG
2026.04.10, 09:49
Frissítve: 2026.04.10, 10:12

Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel a kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről.

4iG Jászai Gellért
Jászai Gellért (j2) Taskentben tárgyalt küldöttségével / Fotó: 4iG

A tárgyalások középpontjában a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztése állt. A felek áttekintették, milyen irányokban lehet bővíteni az együttműködést, különösen az innovatív technológiai megoldások és az IT-fejlesztések területén. A megbeszélések során hangsúlyt kaptak azok a projektek, amelyek a digitális gazdaság fejlesztését és a modern infrastruktúra kiépítését szolgálhatják Üzbegisztánban.

Űripari és geoanalitikai projektek is napirenden

Az egyeztetések egyik kiemelt területe az űrtechnológiai és adatfeldolgozási együttműködés volt. A felek megvizsgálták a partnerség lehetőségét az IT Park Uzbekistannal, valamint az Uzbekcosmosszal.

A potenciális közös projektek között szerepelnek:

  • műholdas technológiák alkalmazása,
  • geoanalitikai megoldások fejlesztése,
  • valamint fejlett adatfeldolgozási rendszerek kiépítése.

Ezek a területek kulcsszerepet játszhatnak az üzbegisztáni digitális gazdaság további fejlődésében.

Befektetési alap is segítheti a 4iG projektjeit

A tárgyalások során szóba került az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap létrehozásának lehetősége is, amely finanszírozási hátteret biztosíthat a közös beruházásokhoz. Egy ilyen konstrukció lehetővé tenné, hogy a technológiai együttműködések ne csak stratégiai szinten, hanem konkrét beruházások formájában is megvalósuljanak.

Kiemelt piac lett Üzbegisztán

A 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap. A vállalat célja, hogy aktívan részt vegyen az ország digitális átalakulásában, és hozzájáruljon a technológiai modernizációhoz.

A taskenti tárgyalások megerősítették, hogy a felek nyitottak a partnerség elmélyítésére, és a közeljövőben konkrét projektekké alakíthatják az együttműködési szándékokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu