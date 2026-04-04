Turbó sebességre kapcsol a 4iG nemzetközi terjeszkedése: kulcsiparágakban nyílik új lehetőség - meglepő helyen tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel a kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről.

Jászai Gellért (j2) Taskentben tárgyalt küldöttségével / Fotó: 4iG

A tárgyalások középpontjában a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztése állt. A felek áttekintették, milyen irányokban lehet bővíteni az együttműködést, különösen az innovatív technológiai megoldások és az IT-fejlesztések területén. A megbeszélések során hangsúlyt kaptak azok a projektek, amelyek a digitális gazdaság fejlesztését és a modern infrastruktúra kiépítését szolgálhatják Üzbegisztánban.

Űripari és geoanalitikai projektek is napirenden

Az egyeztetések egyik kiemelt területe az űrtechnológiai és adatfeldolgozási együttműködés volt. A felek megvizsgálták a partnerség lehetőségét az IT Park Uzbekistannal, valamint az Uzbekcosmosszal.

A potenciális közös projektek között szerepelnek:

műholdas technológiák alkalmazása,

geoanalitikai megoldások fejlesztése,

valamint fejlett adatfeldolgozási rendszerek kiépítése.

Ezek a területek kulcsszerepet játszhatnak az üzbegisztáni digitális gazdaság további fejlődésében.

Befektetési alap is segítheti a 4iG projektjeit

A tárgyalások során szóba került az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap létrehozásának lehetősége is, amely finanszírozási hátteret biztosíthat a közös beruházásokhoz. Egy ilyen konstrukció lehetővé tenné, hogy a technológiai együttműködések ne csak stratégiai szinten, hanem konkrét beruházások formájában is megvalósuljanak.

Kiemelt piac lett Üzbegisztán

A 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap. A vállalat célja, hogy aktívan részt vegyen az ország digitális átalakulásában, és hozzájáruljon a technológiai modernizációhoz.

A taskenti tárgyalások megerősítették, hogy a felek nyitottak a partnerség elmélyítésére, és a közeljövőben konkrét projektekké alakíthatják az együttműködési szándékokat.