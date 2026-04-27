Deviza
EUR/HUF363,77 -0,62% USD/HUF309,6 -0,96% GBP/HUF419,64 -0,67% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,67 -0,64% RON/HUF71,41 -0,76% CZK/HUF14,94 -0,59% EUR/HUF363,77 -0,62% USD/HUF309,6 -0,96% GBP/HUF419,64 -0,67% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,67 -0,64% RON/HUF71,41 -0,76% CZK/HUF14,94 -0,59%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 651,63 -0,16% MTELEKOM2 508 +0,64% MOL4 078 -0,54% OTP41 900 +0,69% RICHTER12 970 -0,23% OPUS304 -10,53% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 790 -2,09% BUMIX9 198,08 -0,51% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 769,25 -0,19% BUX133 651,63 -0,16% MTELEKOM2 508 +0,64% MOL4 078 -0,54% OTP41 900 +0,69% RICHTER12 970 -0,23% OPUS304 -10,53% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 790 -2,09% BUMIX9 198,08 -0,51% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 769,25 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Adathalászat: néhány éve terjedő módszer okozhat gondot még a legóvatosabbaknak is

Agresszívan terjedő, még a körültekintők által is nehezen felismerhető adathalász módszer okozhat bajt az internetes felületek felhasználói számára. Az adathalász módszer lényege a felületekhez kapcsolódó egyéni belépési adatok megszerzése, melyek birtokában rosszindulatúak érzékeny adatokhoz férhetnek hozzá, legyen szó akár pénzügyekről vagy közösségi médiás profilról, esetleg egy online fórum felületéről.
VG
2026.04.27, 14:57
Frissítve: 2026.04.27, 15:10

A „böngésző a böngészőben” (Browser-in-the-Browser, azaz BitB) egy viszonylag új adathalász módszer, amelynek lényege, hogy a felhasználót egy megtévesztő, hamis bejelentkezési felületre vezetik – mutatja be az Origo a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakmai összefoglalója alapján. A csalók által létesített felület úgy néz ki, mintha egy ismert szolgáltató valódi bejelentkező ablaka lenne, még a címsor és a biztonsági jelzések (például a lakat ikon) is hitelesnek tűnnek. A támadás különösen veszélyes, mert a csalók teljesen élethűen tudják utánozni a böngészőablakot, így a felhasználók könnyen megadhatják a bejelentkezési adataikat anélkül, hogy észrevennék a csalást.

Még a körültekintő felhasználókat is megtévesztheti az egyik viszonylag új adathalász módszer / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Néhány éve ismert ez az adathalász technika

A lap szerint a BitB technika 2022-ben bukkant fel először, és jelenleg is az adathalászat egy kifinomult módja.

A támadók legitimnek tűnő, hamis weboldalakat hoznak létre, amelyeken a felhasználók csak bejelentkezés után tudnak bárminemű műveletet végrehajtani, például hozzászólásokat írni vagy vásárolni, amihez például bankkártyájuk adatait kell megadniuk.

A bejelentkezéshez használt felugró ablakban olyan népszerű szolgáltatások bejelentkezési oldalait másolják le a támadók, mint a Microsoft, a Google vagy a Facebook.

A támadás során a hamis weboldalon felugrik egy hamis bejelentkezési ablak egy népszerű, megbízhatónak tűnő szolgáltató nevében, ám a valódi bejelentkezési oldal helyett a felhasználó egy hamis űrlappal találkozik, noha a bejelentkezési ablak címsorában az URL-cím is valódinak, legitimnek tűnik. 

Mivel a támadók olyan URL-címet jelenítenek meg a böngészőablakban, amilyet csak szeretnének, és ugyanez igaz a HTTPS kapcsolatot jelző SSL tanúsítvány szimbólumra (lakat) is, a BitB támadásokat kifejezetten nehéz észrevenni.

Gyakran valamilyen sürgető vagy fenyegető üzenettel próbálják rávenni az áldozatot a bejelentkezésre. Például előfordulhat, hogy egy ismert platform nevében küldenek értesítést állítólagos szabálysértésről vagy gyanús aktivitásról, és azonnali intézkedést követelnek.

Látható tehát, hogy ez az először 2022-ben azonosított csalási módszer igen veszélyes, mert még az egyébként körültekintően eljáró felhasználókat is megtévesztheti. A kibercsalások minden évben több tízmilliárd forintos kárt okoznak a magyar lakosságnak.

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy védtelenül állnánk előtte, több módon is lehet védekezni, hogy elkerüljük az áldozattá válást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu