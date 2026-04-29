Fontos felhívást tett közzé a NAV: mindenki írja be azt is, amit nem tud rólunk a hatóság – ez a kör érintett
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden adófizető részére elkészíti és kézbesíti a személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét, amit érdemes figyelmesen átvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, mivel egy apró mulasztás is bírságot vonhat maga után.
Ha az adózónak ingatlan bérbeadásából vagy eladásából származó jövedelme keletkezett a tárgyévben, azt köteles feltüntetni az adóbevallásában.
Adózási segéd ingatlantulajdonosoknak, lépésről lépésre
A NAV eSZJA rendszerén keresztül kérdés-felelet módban egészíthetik ki vagy módosíthatják az érintettek személyijövedelemadó-bevallásukat. Az intuitív felület lényege, hogy nem kell a bevallási sorok között keresgélni.
A rendszer egyszerű és közérthető kérdéseket tesz fel, majd a megadott válaszokból kiszámolja a jövedelmet és a fizetendő adót.
A felületen néhány kattintás után elérhető folyamat pedig néhány percet vesz igénybe:
- Keresse fel az eSZJA weboldalt, majd jelentkezzen be DÁP alkalmazással vagy Ügyfélkapuval.
- A főoldalon válassza az „átnézem” lehetőséget.
- A tervezet megjelenítése után kattintson a „módosítás, kiegészítés” gombra.
- A bal oldali listából válassza ki a bevétel típusát, majd válassza a kérdés-felelet módot.
- A rendszer azonnal kiszámolja az adót.
Ingatlantulajdonosoknak különösen fontos ellenőrizni a tervezetet. A NAV idén 5,6 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről, mint például
a magánszemélyek közötti lakásbérbeadásról, az adóhivatalnak nincs teljes körű információja.
Az érintetteknek ezért kell mindenképpen kiegészíteni a tervezetet, ezzel elkerülve az esetleges mulasztási bírságot.
Mennyit kell fizetni?
A lakáskiadás magánszemélyként egyszerű folyamat, a bérbeadás után keletkező bevételt az adóbevallásban kell rögzíteni, valamint negyedévenként adóelőleget kell fizetni. A jövedelem megállapítása kétféle módon történhet.
Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó.
A keletkező jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, majd az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként feltüntetni.
Az adó mértéke 15 százalék.