Márciusban érezhetően felpörgött a hazai albérletpiac, a lakbérek növekedési üteme pedig gyorsult az év elejéhez képest – ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a drágulásnak korlátai vannak, és a bérleti díjak közötti különbségek is szűkülnek. A KSH–ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten egyaránt 1,6 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak februárhoz képest.

Elszálltak az albérletárak: már 200 ezer alatt szinte lehetetlen lakást találni / Fotó: Studio Romantic

Éves alapon országosan 7,3 százalékos, a fővárosban pedig 6,4 százalékos növekedést mértek, ami gyorsulás februárhoz képest, amikor még mindkét szinten 5,4 százalékos volt az éves drágulás. A növekedés hátterében részben a tavaszi szezonális élénkülés, részben pedig az emelkedő bérek állnak.

A regionális adatok jókora eltéréseket mutatnak. Havi alapon a legnagyobb drágulás a Nyugat-Dunántúlon történt, ahol 2,8 százalékkal emelkedtek a lakbérek. A Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 2,4 százalékos, az Észak-Alföldön 2 százalékos, a Dél-Dunántúlon pedig 1,8 százalékos növekedést mértek. Ezzel szemben Pest vármegyében mindössze 0,4 százalékkal nőttek az árak, míg a legkisebb emelkedés a Dél-Alföldön volt, 0,8 százalékkal.

Éves összevetésben a Dél-Dunántúl emelkedik ki, ahol 11,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak.

Közép-Dunántúlon 8,7, Észak-Alföldön 8,1 százalékos volt a növekedés. Pest vármegyében az országos átlaggal megegyező, 7,3 százalékos drágulás történt, míg a Dél-Alföldön 7,4, Nyugat-Dunántúlon 7,1, Észak-Magyarországon pedig 7 százalékos emelkedést mértek.

A budapesti lakásárak is emelkedtek

Budapesten minden kerületkategóriában emelkedtek a lakbérek, de eltérő mértékben. A legvisszafogottabb növekedés a budai hegyvidéki kerületekben (I., II., XII.) volt, ahol 4,1 százalékkal emelkedtek az árak. Ezzel szemben a másik budai kerületcsoportban (III., XI., XXII.) 8,8 százalékos, míg a pesti átmeneti kerületekben (X., XIII., XIV., XIX., XX.) 6,7 százalékos drágulást mértek.

A márciusi emelkedés ellenére az árak egyre inkább plafonba ütköznek. Április közepén a fővárosi medián bérleti díj 255 ezer forint volt, miközben a piac egyértelmű határokat mutat: 200 ezer forint alatt nehéz megfelelő lakást, 300 ezer forint felett pedig már bérlőt találni.

A nagyobb kínálattal rendelkező kerületekben a XIII.-ban 250 ezer, a XI.-ben 270 ezer, a VI.-ban pedig 285 ezer forint volt a medián bérleti díj.

Vidéken is hasonló folyamatok rajzolódnak ki. Debrecenben a medián bérleti díj visszatért a tavaly áprilisi 220 ezer forintos szintre, miután 2025 szeptemberében még 240 ezer forint körül volt. Szeged, Győr és Debrecen már elérte vagy megközelítette a 200 ezer forintos szintet, miközben a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken – Békéscsabán, Miskolcon és Szekszárdon – 110-130 ezer forint körül alakulnak a bérleti díjak.