Sokakat tesz boldoggá az erős forint: jelentős árcsökkenést okoz az egyik legnagyobb boltláncnál – fontos élelmiszerek is olcsóbbak lettek

Az utóbbi napokban tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, emiatt az Aldi a megszokott árazási gyakorlatának megfelelően az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc ezért csütörtöktől több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40 százalékos mértékben.

A kiskereskedelmi lánc csütörtöki közleménye szerint az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak.

Közleményükben kiemelték, hogy az Aldi 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint. Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.