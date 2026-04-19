Hivatalos: teljesen átalakítja az összes boltját Magyarországon a nagy német kiskereskedelmi lánc – rá se ismernek majd a vásárlók
Hatalmas átalakítás következik be hamarosan az Aldi összes boltjában, az első helyszíneken már elindult a tesztüzem – írta meg a német sajtó.
Az Aldi Süd – ehhez tartozik az Aldi magyarország is – ugyanis világszerte átalakítja üzleteit. A háttérben az áll, hogy egy ausztrál tervezőiroda kidolgozta az új globális koncepciót.
Eddig az Aldit a szűk vásárlói folyosók, a szürke polcok és neonfény jellemezte, a német diszkont boltjai sosem a hangulatukról voltak híresek, hanem az áraikról.
Ennek azonban vége szakadhat, az Aldi Süd ugyanis egy teljesen új megjelenésen dolgozik a Földön található összes üzletét érintően. A projektért felelős ausztrál tervezőiroda, a Landini Associates úgy fogalmazta meg a célt, hogy „újraalkotni a diszkont nyelvét”.
A Landini Associates és az Aldi Süd már 14 éve dolgozik együtt. A partnerség a „Project Fresh”-sel kezdődött, vagyis az ausztrál Aldi-üzletek teljes megújulásával. Ezt követték a kínai üzletek, majd az „Aldi Corner Store” koncepciója, amely egy kisebb, helyi igényekre szabott üzletformátum Ausztráliában.
A tervezőiroda most egy világszerte érvényes üzletkoncepciót visz végig. A német diszkont a legfőbb piacára akar összpontosítani és a rugalmasságra épít: a merev, egységes dizájn helyett egy rögzített színekből, betűtípusokból és piktogramokból álló moduláris rendszert vezetnek be, amely alkalmazkodni tud a különböző épülettípusokhoz és üzletméretekhez.
A beszámolók szerint az Aldi
- az USA,
- Ausztrália,
- Németország,
- Ausztria,
- Olaszország,
- Magyarország,
- Szlovénia,
- Svájc,
- valamint Nagy-Britannia
- és Írország
boltjait veszi előre, ezeket a saját helyi adottságaihoz igazítva alakítja át. A projektet egy konszernszintű ingatlanügyi bizottság irányítja az Aldi USA vezetésével az ausztrál leányvállalat közreműködésével.
Már zajlik az új Aldi-boltok tesztelése
Mint kiderült, már 2025 szeptembere óta fut a próbaprojekt egy Aventura-i (Florida) üzletben. Innen kiindulva az Aldi fokozatosan terjeszti ki a tesztelést további amerikai helyszínekre, majd 2026 második negyedévétől a helyi csapatok a fenti kulcspiacokon is megkezdik a koncepció finomhangolását és megvalósítását.
Az Aldi Süd egyelőre hivatalosan nem kommentálta a terveket.
Ezzel párhuzamosan az Aldi modernizálja németországi bolthálózatát is: az inside-digital.de adatai szerint az Aldi Nord 2026-ra körülbelül 20 új üzletnyitást és több mint 140 egyéb beruházási intézkedést jelentett be, beleértve az új építéseket, áthelyezéseket és korszerűsítéseket is.
A folyamat során lecserélik az 1980-as és 1990-es évekből származó régebbi berendezéseit, amelyek már túl kicsik és elavultak. Egy kereskedelmi szakértő így foglalta össze a helyzetet, hogy „az Aldi alapjaiban változtatja meg üzleteit, hogy alkalmazkodjon az új vásárlási szokásokhoz.”
A legolcsóbb diszkontok rangsorában az Aldi Süd egyébként a 4. helyet szerezte meg.