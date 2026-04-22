Az éves hiánycél közel kétharmadára duzzadt az első negyedév végére az államháztartás hiánya

Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 62,8 százaléka – erősítette meg szerdán kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer március végi 10 543,2 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1345,4 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek, a kiadások 13 963,6 milliárd forintot tettek ki és 2211,7 milliárd forinttal, 18,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát.

Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, a lakástámogatások és az állami beruházási fejezet kiadásai.

A költségvetési szervek kiadásai mérlegsoron 2026 első három hónapjában 2783,0 milliárd forint kiadás teljesült, mely 30,4 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakának kiadásaihoz képest. Ebből 1941,0 milliárd forint a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg, beleértve a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére kifizetett szolgálati juttatás, fegyverpénz összegét is.

A lakástámogatás is hangsúlyos volt márciusban

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai mérlegsoron 2026 első három hónapjában 2709,9 milliárd forint kiadás teljesült, több mint kétszerese (218 százaléka) az előző év azonos időszakában elszámolt 1244,1 milliárd forintnak. A jelentésben a legnagyobb megnevezett tétel 294,9 milliárd forinttal a "normatív finanszírozás (köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás, hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás, illetve szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok)", illetve a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 243,0 milliárd forinttal.