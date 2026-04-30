Így alakult át a lakossági állampapírok piaca – gazdaságpolitikai célok alakították a magyarok döntéseit

Az elmúlt év nagy változásokat hozott a magyar háztartások állampapír-állományában is, amit elsősorban az 1300 milliárd forintot megközelítő Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatfizetése, valamint az ezután lendületet kapó fix-változó portfólió-átrendezés határozott meg – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentéséből.

A lakosság kezében lévő állampapír-állomány növelése 2012-ben került a gazdaságpolitikai prioritások közé, és azóta évente átlagosan ezermilliárd forinttal nőtt is a lakosság kezében lévő mennyiség. Azonban a tavalyi évben jelentős változást okozott, hogy az inflációkövető PMÁP-sorozatok kamatszintje érdemben csökkent, 18-19 százalékról 4-5 százalékra.

Statisztikai anomáliát is okoztak a PMÁP-kamatfizetések Az MNB arra is felhívja a figyelmet, hogy a kamatszint csökkenésének hatására a háztartások állampapírvagyona is visszaesett, ebben a mutatóban ugyanis nemcsak az állampapírok névértékével, de az azokon lévő felhalmozott kamattal is számolnak. 2023-ban és 2024-ben a háztartások állampapírvagyonának növekménye összességében közel 30 százalékkal haladta meg a névértékes állománybővülést, ugyanis az inflációkövető PMÁP iránti kereslet ugrásszerű emelkedésével párhuzamosan a kintlévő állományok felhalmozott kamata is nőtt. 2025-ben azonban a kamatkifizetések már negatív előjellel jelentek meg, ugyanis azok nem teljes mértékben áramlottak vissza az állampapírpiacra, először csökkentve az elmúlt 14 évben a háztartási állampapírvagyont.

Így változott meg az állampapírpiac: változó helyett fix

A jelentésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben a lakossági befektetők már a korábbi változó kamatozású papírok helyett a magasabb hozamot kínáló, fix kamatozású állampapírokat részesítették előnyben, amit tovább gyorsított a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) és a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) szeptemberben bejelentett kamatemelése. Ez, párhuzamosan a változó kamatozású papírok kamatfelárának csökkentésével azt is egyértelművé tette, hogy cél a fix kamatozású papírok arányának növelése a lakossági portfóliókban.