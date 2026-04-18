Deviza
EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,24 0% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0% EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,24 0% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Micsoda éjszaka: Amerika bejelentette a döntést az évszázad magyar olajüzletéről – erre várt a Mol, mostantól szabad az út

Ha ezt nem teszik meg Trumpék, bebukik a felvásárlás. Amerika azonban most meghozta a döntését a folytatásról, ennek pedig nem csak Szerbia, hanem Magyarország is szívből örülhet. Az út azonban még hosszú.
Hecker Flórián
2026.04.18, 06:50
Frissítve: 2026.04.18, 07:05

Az OFAC, tehát az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelő Hivatala két hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét. A szerbiai NIS (a Gazprom Nyefty leányvállalata) számára Amerika különleges engedélye lehetővé teszi az operatív tevékenység folytatását.

Amerika bejelentette a döntést az évszázad magyar olajüzletéről / Fotó: AFP

Minderről a szerb RTS kiadvány számolt be Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszterre hivatkozva. A tárcavezető tájékoztatása szerint a licencet június 16-ig hosszabbították meg. A NIS korábbi működési engedélye április 17-ig volt érvényben.

A NIS az elmúlt időszakban többször kérte az OFAC-tól a működés folytatásának jóváhagyását. Ez azért kulcsfonotsságú, mert közben a háttérben zajlik az évszázad magyar olajüzlete, amely során a szerb társaság részvényeinek eladását szervezik meg.

Amennyiben a NIS leáll, mert ellehetetlenül a tevékenysége, értelemszerűen a felvásárlása is bebukna.

Arról nem beszélve, hogy Szerbi komplett energiaellátása omlana össze. Ezért kedvező hír, hogy Amerika hozzájárult a szerb energetikai óriás továbi működéséhez. Ezzel párhuzamosan korábban az OFAC a Mol kérelmére 2026. május 22-ig meghosszabbította a tárgyalási határidőt a szerb NIS társaság többségi tulajdonrészének megvásárlására.

Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a magyar olajtársaság megállapodott a Gazprom Nyefty-vel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

  1. A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben.
  2. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.

Jelenleg a vállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyefty (44,85 százalék), további 11,3 százalék pedig az AO Intelligence tulajdona (amelyet az OOO Gazprom Capital kezel). A Gazprom közvetlen tulajdonában egyetlen NIS-részvény van. A szerb állam 29,87 százalékot birtokol, emellett a társaságnak vannak kisebbségi részvényesei is.

Miért az évszázad magyar olajüzlete a NIS felvásárlása?

Ahogy arról lapunk is írt, 2025 elején a NIS-t, mint a Gazprom Nyefty leányvállalatát, felvették az amerikai szankciós listára (SDN List). Alekszander Vucsics szerb elnök akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követeli.

A NIS az egyetlen olyan vállalat Szerbiában, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik. Az ő portfóliójába tartozik továbbá a pancsovai nagy olajfinomító is, amelynek kapacitása évi 4,8 millió tonna.

A vállalat domináns szerepet tölt be Szerbia kőolajtermék-piacán, benzinkúthálózata pedig a szomszédos balkáni államokban is jelen van összesen több mint 400 töltőállomással.

A Mol csoport aktívan folytatja a szerbiai NIS olajtársaság többségi részesedésének megszerzésére irányuló tárgyalásokat. A januárban aláírt keretmegállapodás szerint a folyamat május 22-ig tarthat, miközben a magyar vállalat teljes mértékben betartja az amerikai és uniós szankciós előírásokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
