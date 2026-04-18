Micsoda éjszaka: Amerika bejelentette a döntést az évszázad magyar olajüzletéről – erre várt a Mol, mostantól szabad az út

Az OFAC, tehát az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelő Hivatala két hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét. A szerbiai NIS (a Gazprom Nyefty leányvállalata) számára Amerika különleges engedélye lehetővé teszi az operatív tevékenység folytatását.

Amerika bejelentette a döntést az évszázad magyar olajüzletéről

Minderről a szerb RTS kiadvány számolt be Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszterre hivatkozva. A tárcavezető tájékoztatása szerint a licencet június 16-ig hosszabbították meg. A NIS korábbi működési engedélye április 17-ig volt érvényben.

A NIS az elmúlt időszakban többször kérte az OFAC-tól a működés folytatásának jóváhagyását. Ez azért kulcsfonotsságú, mert közben a háttérben zajlik az évszázad magyar olajüzlete, amely során a szerb társaság részvényeinek eladását szervezik meg.

Amennyiben a NIS leáll, mert ellehetetlenül a tevékenysége, értelemszerűen a felvásárlása is bebukna.

Arról nem beszélve, hogy Szerbi komplett energiaellátása omlana össze. Ezért kedvező hír, hogy Amerika hozzájárult a szerb energetikai óriás továbi működéséhez. Ezzel párhuzamosan korábban az OFAC a Mol kérelmére 2026. május 22-ig meghosszabbította a tárgyalási határidőt a szerb NIS társaság többségi tulajdonrészének megvásárlására.

Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a magyar olajtársaság megállapodott a Gazprom Nyefty-vel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.

Jelenleg a vállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyefty (44,85 százalék), további 11,3 százalék pedig az AO Intelligence tulajdona (amelyet az OOO Gazprom Capital kezel). A Gazprom közvetlen tulajdonában egyetlen NIS-részvény van. A szerb állam 29,87 százalékot birtokol, emellett a társaságnak vannak kisebbségi részvényesei is.

Miért az évszázad magyar olajüzlete a NIS felvásárlása?

Ahogy arról lapunk is írt, 2025 elején a NIS-t, mint a Gazprom Nyefty leányvállalatát, felvették az amerikai szankciós listára (SDN List). Alekszander Vucsics szerb elnök akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követeli.