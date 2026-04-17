Kiderült, miket örökítenek át az Orbán-kormánytól Magyar Péterék – nem meglepő, mely intézkedések maradnak

Az üzemanyagoknál alkalmazott, az Orbán-kormány által a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzet miatt életre hívott védett árak után újabb jóléti intézkedést hagy meg a Tisza Párt. Magyar Péterék egyértelműen felismerték, hogy az árréstop mekkora segítség az embereknek, és egyelőre nem törlik el.

Hosszabb távon azonban a Tisza olyan kivezetési módban gondolkodik, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta Kármán András, a párt szakpolitikusa az RTL Híradóban.

Lassan két éve velünk: az árrésstop

Orbán Viktor 2025. februári 26-i évértékelőjén megengedhetetlennek nevezte, hogy a kereskedők és az áruházak az adott időszakban jelentősen emelték bizonyos alapvető élelmiszerek árát. Ezért utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncok képviselőivel, és állítsák meg a drágulást. „Ha szép szóval nem megy, akkor majd megy hatósági árral” – nyomatékosította a kormány.

Magyarországon az üzemanyagokra vonatkozó közvetlen árrésstop (amely az eladási és beszerzési ár különbségét korlátozza) nem rendszeres jelleggel, hanem egyedi kormányzati beavatkozások formájában jelent meg. Míg a kiskereskedelemben az élelmiszerek esetében 2025-ben vezettek be általános árrésstopot, az üzemanyagpiacon ez 2026 tavaszán vált ismét kritikussá.

Az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot 2025 márciusában kiterjesztették a nagy árbevételű kiskereskedőkre (10 százalékos maximum árrés), majd többször meghosszabbították, legutóbb 2026. február 28-ig. Nem sokkal később a kormány 2026. március 10-én vezette be az üzemanyagok rögzített árát is, amelyet ekkor már védett árnak neveztek. Ennek keretében a 95-ös benzin kiskereskedelmi árát

595 forintban, a gázolajét 615 forintban maximálták.

A „nulla árrés” szabály 2026 márciusában született, ez a rendelet egyik legszigorúbb eleme. Előírja, hogy a védett áras termékek legmagasabb nagykereskedelmi ára meg kell hogy egyezzen a kiskereskedelmi árral. Ez a gyakorlatban megszüntette a kiskereskedelmi árrést a benzinkutak számára a rögzített áras értékesítésen.