Felrajzolják Magyarország új térképét: kijelölik a veszélyzónákat, mindent előszednek a fiókból – Budapest is a listán, ezerévente fordulhat elő ilyen

Az Európai Unió árvízi irányelvének hazai végrehajtásán dolgozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). Az 1,5 milliárd forintos költségvetésű projekt célja az árvízkockázatok egységes értékelése és kezelése. A munka vissza nem térítendő Kehop-támogatással folyik, a pénz forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetés. A projekt egésze a tervek szerint 2028 tavaszán fejeződik be.

Az árvízvédelem egyre több munkát ad / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Három pilléren nyugszik a munka

A projekt első pillére, az előzetes árvízkockázat-értékelés (APSFR), ez már elkészült. Ez a dokumentum határozza meg a potenciálisan veszélyeztetett területeket és illetékes hatóságokat. Határidőre megrajzolták a második pillért jelentő árvízveszély- és árvízkockázati térképeket (FHRM) is. Ezek még nem nyilvánosak, de az OVF közleménye szerint nemsokára ezek is elérhetővé válnak. A harmadik pillért képviselő árvízkockázat-kezelési tervek (FRMP) 2027. december 22-re állnak össze. Hamarosan indulnak a társadalmi konzultációk, és megjelenik a második országjelentés – ígéri az OVF.

Magyarország kiemelten ki van téve az árvíznek

Az előzetes értékelés a potenciálisan jelentős kockázatú területekkel (APSFR) foglalkozik, mert nincs különbség ezek és a szignifikáns árvízkockázatúak között. Így a 0,1 százalékos veszély térképe tekinthető a szignifikáns árvízveszélyének is. Emiatt viszont a potenciálisan veszélyes területek kijelölésekor nem vették figyelembe az emberi életet, a környezetet, a kulturális örökségeket és a gazdasági tevékenységeket.

Az unió árvízi irányelve előírja az érintett országok együttműködését az árvízi kockázat kezelése terén. Magyarországon alapvető fontosságúak a vízgyűjtő szintű együttműködések hazánk kitettsége miatt és a Duna-régión belüli, központi elhelyezkedése miatt. A nemzetközi feladatnak tekintendő tervezési egységek között

6 ártéri öblözet,

5 belvízvédelmi szakasz

6 kisvízfolyás

szerepel.

Budapesti területekkel egészült ki a kockázati térkép

Az árvízkockázat-csökkentő intézkedések kapcsán az OVF hangsúlyozza, hogy azok révén alapvetően csak az elöntési valószínűség csökken, vagy a kockázat mérséklődik, de a tervezési terület nem lesz kisebb. Az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal által védett (mentesített) ártéri öblözetek azon része került be a potenciálisan veszélyeztetett területek közé, amelyeket a második árvízkockázat-kezelési ciklusban történt számítás alapján ezerévenként előforduló árvíz várhatóan elönt. A jelentésben továbbra is nyolc APSFR-terület szerepel, de a rajtuk lévő 130, mentesített ártéri öblözet elöntését az OVF kiegészítette a Budapesten belterületén lévő veszélyeztetett területekkel. Így az APSFR-ek összesített területe 20143,7 négyzetkilométerre nőtt.