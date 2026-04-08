Hivatalos: amerikai atomerőművek épülhetnek Magyarországon, megszólalt a Fehér Ház – ezek a legújabb fejlemények az SMR-ről

Az Egyesült Államok komoly támogatást ígért Magyarországnak kis moduláris atomreaktorok telepítéséhez, amelyekből akár tíz is épülhet az országban. A projekt értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, és alapjaiban alakíthatja át az energiarendszert.

Óriási atomenergia-fejlesztés jöhet Magyarországon, amerikai támogatással / Fotó: Sahara Prince

Komoly fordulat körvonalazódik Magyarország energiapolitikájában: az Egyesült Államok több vezető nukleáris vállalata is együttműködési megállapodást kötött Budapesttel kis moduláris reaktorok, azaz SMR-ek fejlesztéséről és telepítéséről.

A tervek szerint akár tíz ilyen új generációs atomreaktor is épülhet az országban, a teljes beruházási érték pedig elérheti a 20 milliárd dollárt.

A megállapodások mögött három meghatározó amerikai szereplő áll:

a GE Vernova,

a Westinghouse Electric Company,

valamint a Holtec International.

Mindhárom vállalat külön memorandumot írt alá Magyarországgal, amelyek célja az SMR-technológia hazai bevezetésének előkészítése.

A kezdeményezést Washington is nyíltan támogatja. A Fehér Ház által kiadott háttéranyag szerint az Egyesült Államok segítséget nyújt egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. Ez a dokumentum alapozhatja meg a konkrét beruházási döntéseket, beleértve a helyszínek kijelölését, a technológiai választást és a finanszírozási struktúrát.

Törpereaktorokban rejlik az atomenergia jövője

A kis moduláris reaktorok jelentősen eltérnek a hagyományos atomerőművektől. Méretük kisebb, építésük gyorsabb, és rugalmasabban illeszthetők az energiarendszerbe. Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor az energiaellátás biztonsága és diverzifikációja kulcskérdéssé vált Európában.

A magyar tervek mögött nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai megfontolások is állhatnak. Az amerikai technológia bevonása csökkentheti a függőséget más külső szereplőktől, miközben erősíti a transzatlanti kapcsolatokat.

Az együttműködés egyértelmű jelzés arra, hogy az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra az energiaszektor átalakításában.

A projekt ugyanakkor még korai fázisban van. A most aláírt memorandumok nem jelentenek végleges beruházási döntést, inkább egy hosszabb előkészítési folyamat kezdetét jelzik. A következő években dőlhet el, hogy valóban megépülnek-e a reaktorok, és ha igen, milyen ütemezéssel.