Változást jelentett be a gyártásban a győri Audi: elkezdték felkészíteni a munkásokat, a beszállítókat is érinti
Az Audi mérnökei egy forradalminak számító elektromos hajtásrendszert terveztek, amely hamarosan sorozatgyártásba kerülhet. A vállalat győri üzemében már évtizedek óta folynak motor-, valamint hajtásláncfejlesztések, most azonban egy új korszak kezdődik.
Az átállás egyik legfontosabb mozzanata a dolgozók átképzése, mivel a meglévő szaktudás és tapasztalat mellett elengedhetetlen a kompetenciák bővítése is.
Az Audi Hungaria új korszakba lépett
Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik, ám az iparág néhány év alatt hatalmas változásokon ment keresztül, így az új elektromos technológiák kihívás elé állítják a céget és dolgozóit. A Volkswagen Konszern Győrben nem csupán összeszerelést végez, hanem kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat, ami Magyaroroszágon egyedülállónak számít, ezért is kiemelten fontos a kompetenciák fejlesztése.
A MEBeco hajtás gyártásának felfutása fontos mérföldkő vállalatunk számára, és tovább erősíti pozíciónkat az elektromobilitás értékláncában. Büszke vagyok munkatársaink kiemelkedő elkötelezettségére és professzionalizmusára. A több mint kétezer képzési nap jóval több egyszerű mutatónál – azt a tudást, motivációt jelképezi, amely stabil alapot teremt a sorozatgyártás sikeres elindításához
− mondta Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja.
Az Audi Hungaria már nyolc éve gyárt elektromotorokat, ám a MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten – modulrendszerű elektromos hajtásrendszer) egy
új generációs elektromos hajtásrendszer, melyet kifejezetten nagy volumenű sorozatgyártásra terveztek.
Az átfogó kompetenciafejlesztési programot az Audi Hungaria a saját képzési központja, az Audi Hungaria Akadémia segítségével valósítja meg, amely szoros együttműködésben áll a technológiai beszállítókkal, partner egyetemekkel, valamint gyártási szakterületekkel. A széles körű szakmai együttműködés lehetővé teszi a folyamatos tudástranszfert, és magas színvonalú oktatást biztosít. Az érintett szakterületek dolgozói nem csupán résztvevőként kapcsolódtak be a programba, hanem aktívan hozzájárultak a képzési folyamat kidolgozásához is − olvasható a vállalat közleményében.
A legfontosabb szakterületek, melyeket a képzési folyamat érintett, és a MEBeco komponenseinek gyártásánál kulcsfontosságúak:
- gyártástechnológia,
- automatizálás,
- teljesítményelektronika,
- lemezcsomaggyártás.
A célzott tréningek a gyártástechnológia olyan területeit érintették, mint a fogaskerék- és hajtómű-technológia, a hőkezelés, a lézertechnológia, a keményforrasztás, valamint a sajtolótechnológia.
Kiemelkedő eredmény az újonnan bevezetett, gépi látáson és kamerarendszereken alapuló képzés, amely korszerű automatizálási ismereteket közvetít, több gyártási terület munkáját támogatja, és erősíti a vállalat technológiai felkészültségét
− mutat rá a vállalat közleménye, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy a képzések nem csupán a MEBeco projekt sikerét szolgálják, a szakmai tudás hozzájárul majd a gyár versenyképességének növeléséhez, valamint jövőbeni stabilitásának biztosításához.
Képzések és kiemelkedő bérezés
Az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb gyára, amely megközelítőleg 12 ezer embert foglalkoztat. A vállalat nem csupán a szakmai fejlődésre fordít nagy hangsúlyt, hanem igyekszik magas bérekkel és jutatásokkal vonzóvá válni a munkaerőpiacon.
Habár a Volkswagen Konszern nemzetközi szinten szorult helyzetbe került az elmúlt években, a magyarországi üzem nem kezdett leépítésekbe, inkább a hatékonyságnövelésre fókuszált. Ennek érdekében 2025-ben 340 millió eurót fordított beruházásokra, ez a forrásbevonás tette lehetővé a MEBeco-képzéseket is.
A vállalat valóban nagyra becsüli kompetens és tapasztalt munkatársait, így egy szerelő akár bruttó 1 millió 250 ezer forintot, egy mérnök pedig 1 millió 750 ezer forintot is kereshet havonta. A béreken kívül számos juttatást kapnak a dolgozók, továbbá úgy tudni, hogy minden évben prémium jár a fizetések mellé.