Végre: Nagy Márton és Lázár János megengedte, kezdődik az új magyar autópálya építése - 1000 fős falut kötnek rá az M1-re

„A hír igaz! Elindul az M100-as első szakasza, amely az M1-től egészen Dágig tart majd!” – olvasható Erős Gábor országgyűlési képviselő Facebook-posztjában.

Kezdődik az új magyar autópálya építése / Fotó: GELEFIN / Shutterstock (ilusztráció)

A politikus szerint ez hatalmas előrelépés a térségben élők számára, hiszen jelentősen megkönnyíti majd a közlekedést, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a mindennapokat.

„Az M100-as projektnek a kiírása megtörténik és el fog indulni. 7-8 múlva tud indulni elindulni a beruházás. Az első szakasszal el fog indulni a beruházás, amely az M1-től fog egészen Dágig tartani” – mondta el Erős Gábor.

Hozzátette, hogy

Úny,

Máriahalom,

Dág,

Sárisáp

tud majd közvetlenül csatlakozni majd a gyorsforgalmi úthoz. Elmondta, hogy az utakat fel kell újítani, és ezek most meg fognak törétnni.

Korábban megírtuk, hogy aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről. Tavaly novemberben, amikor Lázár János Lázárinfót tartott Esztergomban, hosszabban is beszélt a projektről. „Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani” – ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et 800 milliárd forintos költségvetéssel.

A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Most már kijelenthető, hogy igen.

A fejlesztés Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Három részre fogják osztani:

az első az M1-es autópálya és Úny között húzódik, majd kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is. Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.

Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.