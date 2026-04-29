Végre elkészült: csütörtökön átadják Magyarország új négysávos útját, rákötik a 20 ezres vidéki várost az autópályára – csak így használhatják az autósok
A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat egyik fontos szakasza újabb mérföldkőhöz érkezett: az autósok hamarosan már teljes szélességében, 2x2 sávon közlekedhetnek a Busó körforgalom és az M6-os autópálya között. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint az érintett szakaszon 2026. április 29-én megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, és a tervek szerint már április 30-tól megnyílhat a forgalom előtt mindkét irányban. Ezzel megtörténik a város és az M6-os autópálya végleges összeköttetése.
Ez azt jelenti, hogy a Mohács térségében közlekedők számára jelentősen gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat az eljutás az M6-os autópályához, ami nemcsak a helyi autósok, hanem a térség gazdasági szereplői számára is fontos fejlemény. A Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat fejlesztése ugyanis nem csupán közlekedési beruházás, hanem a dél-dunántúli logisztikai kapcsolatok egyik kulcseleme.
A most átadás előtt álló szakasz a Busó körforgalomtól vezet az autópályáig, és a bővítés révén megszűnhetnek azok a torlódások, amelyek korábban a szűkebb kapacitás miatt rendszeresen kialakultak.
A 2x2 sávos kapcsolat különösen a teherforgalom számára jelent könnyebbséget, hiszen a Mohácsi Duna-híd elkészülése után a térség tranzitforgalma is érezhetően növekedhet.
A minisztérium jelezte, hogy a biztonságos közlekedés érdekében az érintett szakaszon egyelőre ideiglenesen 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben. Ez a korlátozás várhatóan a részleges műszaki átadás lezárásáig, majd a hatósági forgalomba helyezési eljárás végéig, előreláthatóan június közepéig marad fenn.
Az autósoknak arra is fel kell készülniük, hogy a műszaki átadás-átvétel ideje alatt egyes helyszíneken időszakos forgalomkorlátozások fordulhatnak elő, mivel az esetlegesen feltárt hibák javítása még zajlik majd. A részleges műszaki átadás várhatóan május végén zárul le.
A forgalomba helyezési engedély kiadását követően az útszakasz már végleges forgalmi rend szerint működhet, ami a teljes beruházás egyik legfontosabb közlekedési eredménye lesz. A Mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat hosszú távon nemcsak Baranya vármegye elérhetőségét javíthatja, hanem új gazdasági kapcsolatokat is erősíthet a térségben.
Hatalmas beruházások zajlanak Mohácson
A most átadás előtt álló négysávos út ráadásul csak egy része annak az átfogó fejlesztési hullámnak, amely egyszerre alakítja át Mohács közlekedését, belvárosát és történelmi emlékhelyeit a mohácsi csata közelgő 500. évfordulója előtt. Hargitai János országgyűlési képviselő, a Mohács 500 program miniszteri biztosa szerint a városban nem egyszerűen egy új Duna-híd és néhány útszakasz épül, hanem összehangolt városfejlesztési beruházások zajlanak.
A Széchenyi tér teljes megújítása például úgy történik, hogy közben a busójárás zavartalanul megmaradjon, miközben tematikus történelmi sétány, állandó vízfelület és új közösségi terek is kialakulnak.
A sátorhelyi nemzeti emlékhelyen föld alatti kiállítótér és új emlékkápolna épül, ahol a digitális történetmesélés és a feltárt tömegsírok méltó elhelyezése egyszerre kap szerepet:
- a csatatéri emlékkápolna környezete, a Kálvária,
- a Bég-patak menti gyalogoskapcsolatok,
- valamint a Csele-patak környéke is megújul,
- miközben új parkolóház épül a belvárosban a parkolási problémák enyhítésére.
A 756 méteres, négysávos mohácsi Duna-híd pedig továbbra is a térség legnagyobb infrastruktúra-fejlesztése marad, amely a Dél-Dunántúl gazdasági kapcsolatait is új alapokra helyezheti. Hargitai szerint nem egy várost elkerülő, hanem egy városba beépülő hidat építenek, amely hosszú távon a helyi ipari és logisztikai fejlődés motorja lehet. A cél az, hogy az emlékév 2026. augusztus 29-i nyitónapjára a legfontosabb elemek elkészüljenek, bár a döntéshozók szerint fontosabb a szakmailag vállalható megvalósítás, mint a mindenáron tartott határidő.