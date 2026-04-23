Az osztrák piacon is hódít a magyar autós cég – csak tőle vehetnek Geely-modelleket a sógorok

Tovább erősíti jelenlétét Ausztriában az AutoWallis Csoport, főleg a kínai márkák terén, miután megállapodott a Geely Grouppal, a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával a Geely márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről. A kapcsolat nem újkeletű, hiszen a Budapesti Értéktőzsde autós vállalata 2024-ben megszerezte a gyártó Farizon márkájú elektromos kishaszonjárműveinek kizárólagos forgalmazási jogát nyolc közép-kelet-európai országban, közöttük Ausztriában is.

A vállalat csütörtöki közleménye szerint a mostani lépéssel az AutoWallis tovább bővíti portfólióját a kínai márkák terén, és a gyártóval is kiterjeszti meglévő együttműködését. Emellett fokozza jelenlétét Ausztriában, ahol immár négyre bővíti a képviselt márkák számát. A mostani megállapodás értelmében az AutoWallis első lépésben várhatóan 2026 második félévében kezdi forgalmazni Ausztriában a Geely népszerű, teljesen elektromos E2 és EX5 meghajtású modelljeit, illetve Starray EM-i elnevezésű plug-in hibrid modelljét.

A Zhejiang Geely Holding Group 2025-ben a világ nyolcadik legnagyobb autógyártójává vált, Kínában jelenleg a harmadik, részvényeit a hongkongi tőzsdén jegyzik. A gyártó számos márkával van jelen különböző piacokon: a Geely mellett ilyen többek között az Európában is ismert Volvo, a Polestar, a Lotus, a Zeekr, a Proton, a Farizon, és a Lynk & Co. A Geely élen jár az autóipari innovációban, beleértve az önvezető technológiákat, elektromos- és hibrid járműveket, valamint más fejlett mobilitási megoldásokat.

Az elmúlt években a vállalat az autóipari szektorban betöltött pozíciójával és széleskörű tevékenységével az autóipar globális térképén is jelentős kínai szereplővé vált. A Geely márkájú járművek értékesítése 2025-ben 39 százalékkal bővült, és meghaladta 3 millió eladott autót, amelyek közül csaknem 1,7 millió darab elektromos vagy hibrid volt.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója a megállapodás kapcsán elmondta, hogy az üzleti mellett stratégiai jelentősége is van a Geely-vel kötött megállapodásnak. Az AutoWallis amellett, hogy ezzel a lépéssel tovább diverzifikálja az általa képviselt kínai márkák számát, fokozza jelenlétét Ausztriában is, ahova 2023-ban lépett be, így a Geely-vel együtt már négy márkát képvisel. Az üzletfejlesztés rámutat, hogy a legnagyobb kínai gyártók is egyre több országban és márka esetében tekintenek az AutoWallisra fontos és megbízható partnerként. Ebben komoly szerepe van annak is, hogy a magyar Csoport ma már a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.