Az osztrák piacon is hódít a magyar autós cég – csak tőle vehetnek Geely-modelleket a sógorok
Tovább erősíti jelenlétét Ausztriában az AutoWallis Csoport, főleg a kínai márkák terén, miután megállapodott a Geely Grouppal, a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával a Geely márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről. A kapcsolat nem újkeletű, hiszen a Budapesti Értéktőzsde autós vállalata 2024-ben megszerezte a gyártó Farizon márkájú elektromos kishaszonjárműveinek kizárólagos forgalmazási jogát nyolc közép-kelet-európai országban, közöttük Ausztriában is.
A vállalat csütörtöki közleménye szerint a mostani lépéssel az AutoWallis tovább bővíti portfólióját a kínai márkák terén, és a gyártóval is kiterjeszti meglévő együttműködését. Emellett fokozza jelenlétét Ausztriában, ahol immár négyre bővíti a képviselt márkák számát. A mostani megállapodás értelmében az AutoWallis első lépésben várhatóan 2026 második félévében kezdi forgalmazni Ausztriában a Geely népszerű, teljesen elektromos E2 és EX5 meghajtású modelljeit, illetve Starray EM-i elnevezésű plug-in hibrid modelljét.
A Zhejiang Geely Holding Group 2025-ben a világ nyolcadik legnagyobb autógyártójává vált, Kínában jelenleg a harmadik, részvényeit a hongkongi tőzsdén jegyzik. A gyártó számos márkával van jelen különböző piacokon: a Geely mellett ilyen többek között az Európában is ismert Volvo, a Polestar, a Lotus, a Zeekr, a Proton, a Farizon, és a Lynk & Co. A Geely élen jár az autóipari innovációban, beleértve az önvezető technológiákat, elektromos- és hibrid járműveket, valamint más fejlett mobilitási megoldásokat.
Az elmúlt években a vállalat az autóipari szektorban betöltött pozíciójával és széleskörű tevékenységével az autóipar globális térképén is jelentős kínai szereplővé vált. A Geely márkájú járművek értékesítése 2025-ben 39 százalékkal bővült, és meghaladta 3 millió eladott autót, amelyek közül csaknem 1,7 millió darab elektromos vagy hibrid volt.
Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója a megállapodás kapcsán elmondta, hogy az üzleti mellett stratégiai jelentősége is van a Geely-vel kötött megállapodásnak. Az AutoWallis amellett, hogy ezzel a lépéssel tovább diverzifikálja az általa képviselt kínai márkák számát, fokozza jelenlétét Ausztriában is, ahova 2023-ban lépett be, így a Geely-vel együtt már négy márkát képvisel. Az üzletfejlesztés rámutat, hogy a legnagyobb kínai gyártók is egyre több országban és márka esetében tekintenek az AutoWallisra fontos és megbízható partnerként. Ebben komoly szerepe van annak is, hogy a magyar Csoport ma már a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
Bihari Pál, az AutoWallis Nagykereskedelmi üzletágának igazgatója kiemelte, hogy Ausztria a közép-kelet-európai régió második legnagyobb járműértékesítési piaca, amely stabilan növekszik, és ahol az elektromos autók népszerűsége jelentősen erősödik. Az Ausztriában értékesített autók többsége ma már rendelkezik valamilyen elektromos hajtással, így az AutoWallis várakozásai szerint a Geely modelljei kiemelt érdeklődésre számíthatnak az osztrák vásárlók körében.
Óriási feladatot bíztak az AutoWallisra: beviszi a kínai autócsodákat a román piacra – a csúcskategóriát képviseli az Xpeng
A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetanóval, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel a kínai márka romániai disztribúciójáról.
A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az elektromos járműmárka számára az újabb piacon, ahol az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg.