Veszélyes örökség az otthonokban – most pénzt adnak a felszámolására

Elindult az azbesztpályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16:00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan – írta meg az Origo.

Miért kell megszabadulni az azbeszttől? / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Mi is azbeszt, és miért kell tőle szabadulni?

Az azbeszt az egyik legjobb, a természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták az említett tulajdonságai miatt.

A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.

Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől

Az azbesztbontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épületben is előfordul az azbeszt mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékletek is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16:00 óráig.

