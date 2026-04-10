Hivatalos: óriáskikötő épül a Balatonon, megszólalt a település polgármestere – 200 hajót várnak

Komoly kikötőfejlesztés indul Balatonmáriafürdő térségében, amely a Balaton déli partját nemzetközi vitorlásközponttá alakíthatja. A tervek szerint akár 200 hajós világversenyek megrendezése is lehetővé válik a jövőben – írta a sonline.hu.

A Balaton déli partjának az egyik legnagyobb vízparti fejlesztése indul el, amely akár a több száz hajós versenyek megrendezését is lehetővé teszi / Fotó: NurPhoto via AFP

A tervek szerint nem csupán a meglévő infrastruktúra újul meg, hanem egy teljesen új, modern klubház és egy nagyságrendekkel nagyobb kikötőrendszer is épül. A beruházás így egyszerre szolgálja a helyi vízitúrázók igényeit, a versenysportot és a nemzetközi események fogadását.

A fejlesztők szerint a létesítmény hosszú távon a Balaton egyik legfontosabb vitorlásbázisává válhat.

Balog Mátyás polgármester tájékoztatása szerint a projekt finanszírozása megosztott: a költségek felét pályázati forrásból fedezik, a másik felét pedig az egyesület biztosítja. Ez a konstrukció a helyi együttműködésre épít, és stabil alapot ad a megvalósításhoz. A polgármester szerint a cél egyértelmű: olyan központ létrehozása, amely a hazai és nemzetközi mezőny számára is vonzó.

A beruházás sportturisztikai jelentősége kiemelt. A tervekben szerepel, hogy a jövőben 200-nál is több hajót felvonultató világversenyeket rendezzenek a Balaton ezen szakaszán. Korábban már volt példa nagyobb eseményekre is, például egy 90 hajós Európa Kupa megrendezésére, amely jelentős forgalmat és bevételt hozott a térségnek. A mostani fejlesztés ezt a léptéket emelné nemzetközi szintre.

Újabb lendület a balatoni sportturizmusnak

A helyi közösség számára is fontos elemeket tartalmaz a megállapodás. A kikötő bérbeadásából származó bevételek egy része, mintegy 15 százaléka közvetlenül az önkormányzatot illeti meg, ami stabil bevételi forrást jelenthet a település számára. Emellett kiemelt cél, hogy a helyi fiatalok kedvezményes feltételekkel ismerkedhessenek meg a vitorlázással, ami hosszabb távon a sportág utánpótlását is erősítheti.

A szerződés egyik fontos eleme a rugalmasság: az önkormányzat bizonyos feltételek mellett a jövőben akár vissza is veheti a kikötő működtetését, amennyiben megtéríti a beruházás költségeit. Ez biztosítja, hogy a település hosszú távon is kontrollt gyakorolhasson a stratégiai jelentőségű vízparti terület felett.