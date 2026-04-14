Eladják a legendás üdülőt a Balaton egyik legdrágább telkén: kezdődik a licit, ennyi a kikiáltási ár – fotók
Balatonalmádi egyik legértékesebb partszakaszán, a Széchenyi sétányon bukkant fel egy igazán különleges, 2020 óta nagyrészt kihasználatlan ingatlan. Az egykori postás üdülő most árverésen keres új tulajdonost, nem mindennapi múlttal.
A Veol.hu Veszprém vármegyei hírportál cikke szerint a Balaton egyik legszebb sétányán áll az a patinás épületegyüttes, amelyet lassan visszavesz az idő és a természet. A Széchenyi sétány és az Erzsébet királyné út közötti, kiemelt fekvésű területen álló üdülőt még 1935 júniusában adták át ünnepélyesen. A több mint három és fél holdas, ősfás parkban három épület szolgálta az üdülni vágyókat: egy kétemeletes, 35 szobás főépület, egy földszintes üdülőház, valamint egy kisebb, öt szobás villa.
Az ingatlan évtizedeken át a balatoni nyaralások egyik sajátos lenyomata volt: a klasszikus üdülőkultúra emléke, amely generációk számára jelentett pihenést. Nem véletlen, hogy tavaly ősszel a Pomerium – Múltidéző napok rendezvény során is megnyitották a parkját a látogatók előtt, ahol sokan először láthatták közelről ezt a különleges helyet – írta a megyei lap.
Különleges ingatlan a Balaton közelében
A fotók alapján a komplexum még most is őrzi a klasszikus balatoni üdülők hangulatát: tágas, ősfás park veszi körül padokkal és sétányokkal, az épület homlokzatán pedig a régi villaépítészet jegyei köszönnek vissza. A belső terekben ugyanakkor már látszik az idő múlása, a berendezések és helyiségek jelentős felújításra szorulnak. Az Ingatlan.com hirdetése szerint az eladó ingatlan összesen 2757 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, állapota közepes, energetikai besorolása E. Az árverést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja a Magyar Posta Zrt. megbízásából.
Legfontosabb tudnivalók az árverésről:
- Az ingatlan kizárólag elektronikus árverésen keresztül vásárolható meg.
- Kikiáltási ár: 1,37 milliárd forint
- Árverési biztosíték: 137 millió forint
- Licit kezdete: 2026. április 24.
- Licit vége: 2026. április 30.
- Licitlépcső: 2 millió forint
A Veol szerint az egykori postás üdülő nem csupán egy épület, hanem egy komplexum, amely komoly fejlesztési potenciált rejt. Elhelyezkedése miatt turisztikai szempontból kiemelkedő: a Balaton-part közelsége, a sétány hangulata és a történeti háttér mind olyan tényezők, amelyek értékessé teszik.
Az ingatlan felújítás után szóba jöhet egy boutique hotel vagy panzió kialakítása, rendezvényhelyszín, exkluzív apartmanok létrehozása, vagy akár kulturális vagy közösségi funkció is. Az azonban biztos, hogy a jelenlegi állapotában jelentős beruházást igényel.
Eladták a Balaton egyik legértékesebb telkét, eldőlt, mi lesz a sorsa
A Siófokon található Vitorlás utcai egykori halászati telep sorsa tavaly ősszel fordult döntő szakaszába, amikor a tulajdonos Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) felügyelőbizottsági anyagaiból kiderült: a korábban többször is sikertelenül hirdetett ingatlan árát 880 millió forintra csökkentették. Ekkor a siófoki közgyűlésben javaslat született arra, hogy a városvezetés vásárolja vissza az ingatlant, amit a testület egyhangúlag támogatott.
A finanszírozás hitelfelvétellel valósul meg. Az ingatlannal az önkormányzat célja rövid távon a parkolási gondok enyhítése: a telek továbbra is parkolóként üzemel majd, de már egy városi cég felügyelete alatt. Fontos, hogy a terület önfenntartó legyen, vagyis a befolyó díjak fedezzék a hitel törlesztését, így a vásárlás ne terhelje a város költségvetését. Ez egy észszerű gazdálkodási forma, hiszen a város egy olyan ingatlant szerez meg, amely azonnal bevételt termel.