Bejelentés: elkészült a balatoni vasútvonal, komoly ígéretet tett a MÁV-vezér a nyári szezonra
„Elkészültünk a 29-es vasútvonal karbantartásával, mától ismét közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán–Balatonfüred szakaszon. A munkálatok során a nagy napi hőingás miatt kialakult irányhibákat nagygépes vágányszabályozással szüntettük meg, a sínkopás miatt több helyen hosszúsíneket cseréltünk, emellett több szakaszon ágyazatcsere is történt” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt.
A MÁV vezérigazgatója kiemelte, hogy az elvégzett munkálatok eredményeként ezen a szakaszon a jövőben mérséklődik a meghibásodások kockázata, csökken a sebességkorlátozások száma, így stabilabbá és kiszámíthatóbbá válik a menetrend, ami különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban lesz fontos.
Hegyi Zsolt hozzátette, hogy néhány héttel korábban a vonal másik, Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszán végeztek hasonló karbantartást, így az észak-balatoni vasútvonal felkészülten várja a hamarosan megérkező előszezont.
Hivatalos: óriáskikötő épül a Balatonon, megszólalt a település polgármestere – kétszáz hajót várnak
Komoly kikötőfejlesztés indul Balatonmáriafürdő térségében, amely a Balaton déli partját nemzetközi vitorlásközponttá alakíthatja. A tervek szerint akár 200 hajós világversenyek megrendezése is lehetővé válik a jövőben.
A tervek szerint nem csupán a meglévő infrastruktúra újul meg, hanem egy teljesen új, modern klubház és egy nagyságrendekkel nagyobb kikötőrendszer is épül. A beruházás egyszerre szolgálja majd a helyi vízitúrázók igényeit, a versenysportot és a nemzetközi események fogadását.
A fejlesztők szerint a létesítmény hosszú távon a Balaton egyik legfontosabb vitorlásbázisává válhat.