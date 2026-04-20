Bejelentés: elkészült a balatoni vasútvonal, komoly ígéretet tett a MÁV-vezér a nyári szezonra

Elkészült a MÁV a 29-es vasútvonal karbantartásával. Hegyi Zsolt szerint az észak-balatoni vasútvonal felkészülten várja az előszezont.
2026.04.20, 06:50
Frissítve: 2026.04.20, 06:57

„Elkészültünk a 29-es vasútvonal karbantartásával, mától ismét közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán–Balatonfüred szakaszon. A munkálatok során a nagy napi hőingás miatt kialakult irányhibákat nagygépes vágányszabályozással szüntettük meg, a sínkopás miatt több helyen hosszúsíneket cseréltünk, emellett több szakaszon ágyazatcsere is történt” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt.

Az észak-balatoni vasútvonal felkészülten várja az előszezont / Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

A MÁV vezérigazgatója kiemelte, hogy az elvégzett munkálatok eredményeként ezen a szakaszon a jövőben mérséklődik a meghibásodások kockázata, csökken a sebességkorlátozások száma, így stabilabbá és kiszámíthatóbbá válik a menetrend, ami különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban lesz fontos.

Hegyi Zsolt hozzátette, hogy néhány héttel korábban a vonal másik, Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszán végeztek hasonló karbantartást, így az észak-balatoni vasútvonal felkészülten várja a hamarosan megérkező előszezont.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
