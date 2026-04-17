Hatalmas bankleállásokat jelentettek be április második felére: négy hazai pénzintézet is figyelmeztetést küldött
Egymásba érnek a hosszabb-rövidebb banki leállások a következő hetekben. A bankszünnapoknak, illetve üzemi leállásnak minősülő szünetek miatt az érintett pénzintézetek szolgáltatásai átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek. A banki leállásokra ugyanakkor fel lehet készülni a közzétett információk alapján, így érdemes a pénzügyek intézésére olyan időszakot választani, ami kívül esik az alábbi időpontokon.
Négy hazai bank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére
A CIB banknál az informatikai rendszereik karbantartása zajlik. A karbantartásra tekintettel 2026. április második felében az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.
- 2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00
- 2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00
- 2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00
- 2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00
- 2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00
A fent felsorolt időszakokban a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
2026.04.17. 22:00 - 2026.04.18. 05:00 közötti időszakban az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is - a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.
2026.04.20. 22:00 - 2026.04.21. 05:00 közötti időszakban a CIB Bank Mobilalkalmazás regisztráció / újraregisztráció lehetősége, a CIB Business Online vámfizetés funkciója és az SMS-küldés szolgáltatás nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége természetesen ebben az időszakban is biztosított lesz.
2026.04.22. 22:00 - 2026.04.23. 01:00 közötti időszakban a CIB Business Online nem lesz elérhető.
Az Erste bank rendszerein:
2026. 04. 24. 22:00 és 2026. 04. 25. 10:00, valamint 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:
Nem elérhető szolgáltatásaik:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.
