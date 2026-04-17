Hatalmas bankleállásokat jelentettek be április második felére: négy hazai pénzintézet is figyelmeztetést küldött

Négy hazai nagybank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére. Az Erste, a CIB, az MBH és a K&H Bank is közleményben figyelmeztette az ügyfeleit a szolgáltatás-kiesésekről.
2026.04.17, 17:16

Egymásba érnek a hosszabb-rövidebb banki leállások a következő hetekben. A bankszünnapoknak, illetve üzemi leállásnak minősülő szünetek miatt az érintett pénzintézetek szolgáltatásai átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek. A banki leállásokra ugyanakkor fel lehet készülni a közzétett információk alapján, így érdemes a pénzügyek intézésére olyan időszakot választani, ami kívül esik az alábbi időpontokon.

Négy hazai bank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére. (Illusztráció) Fotó: Székelyhidi Balázs
Négy hazai bank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére. (Illusztráció) Fotó: Székelyhidi Balázs

Négy hazai bank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére

A CIB banknál az informatikai rendszereik karbantartása zajlik. A karbantartásra tekintettel 2026. április második felében az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek. 

  • 2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00
  • 2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00
  • 2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00
  • 2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00
  • 2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00 

A fent felsorolt időszakokban  a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.17. 22:00 - 2026.04.18. 05:00 közötti időszakban az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is - a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

2026.04.20. 22:00 - 2026.04.21. 05:00 közötti időszakban a CIB Bank Mobilalkalmazás regisztráció / újraregisztráció lehetősége, a CIB Business Online vámfizetés funkciója és az SMS-küldés szolgáltatás nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége természetesen ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.22. 22:00 - 2026.04.23. 01:00 közötti időszakban a CIB Business Online nem lesz elérhető.

Az Erste bank rendszerein: 

2026. 04. 24. 22:00 és 2026. 04. 25. 10:00, valamint 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Nem elérhető szolgáltatásaik:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa az MBH Bank, illetve a K&H Bank ügyfeleit érintő banki leállásokat!
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu