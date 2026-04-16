Előre figyelmeztette az osztrák nagybank vezető elemzője a magyarokat: készülhetnek a védett árak kivezetésére – ilyen lehet a megszorítás
Ami a bankoknak és a multiknak örömhír, az a magyar családoknak a biztos megélhetés elvesztését jelentheti. A „szakértői” kormányzás ára ugyanis nem más, mint az eddigi szociális vívmányok teljes lebontása és a piac kíméletlen törvényeinek rázúdítása az országra. Szemlézzük a legfontosabb részleteket.
Piaci torzulások és piaci összeomlás Magyarországon
A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt gazdasági programjának egyik alappillére a „piaci torzulások” megszüntetése lesz. Ez a technokrata megfogalmazás a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, megszünteti a védett árakat és eltörli a szektorális különadókat.
A JobbEgyenes szerint a szakértő rámutatott: a piac üdvözli ezeket a lépéseket, hiszen a bankrendszer és a nagy kiskereskedelmi láncok megszabadulnak az extra terhektől. Ugyanakkor az elemzésből az is kiolvasható, hogy ez a folyamat elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet az alapvető élelmiszerek és az energiaárak tekintetében.
A bankok bizalma és a forint helyreállítása
A Tisza Párt ígéreteiben ugyan szerepel a forint erősítése és a bizalom helyreállítása, de a Raiffeisen elemzője szerint a költségvetési egyensúlyt olyan intézkedésekkel kívánják fenntartani, amelyek közvetlenül érintik a lakosság pénztárcáját. A szakértő hangsúlyozta: különadók kivezetése ugyanis hatalmas lyukat üt a büdzsén, amit a „hatékonyság növelésével” – vagyis magyarul: leépítésekkel és az állami szerepvállalás csökkentésével – kívánnak ellensúlyozni. A magyar választók így hamarosan szembesülhetnek azzal, mit is jelent a gyakorlatban a liberális gazdaságpolitika visszatérése: a multik terhei csökkennek, a családok védőhálója pedig darabjaira hullik.
Padlóra került a Mol
Magyar Péter egyetlen Facebook-poszttal padlóra küldte a Molt. Az osztalékpánik a Richtert is magával rántotta. Az OTP árfolyamát sodorta a nemzetközi szentiment. A blue chipek közül csak a Telekom mutatott vételi erőt. A hét közepén magukhoz tért politikai papírok (4iG, Opus, MBH) újabb pofont kaptak. A forintnak nagy bizalmat áraz a piac, a korrekciót rövid távúnak tartják az elemzők.
A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.
Pesti parkett: pánik az osztalék miatt
Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást. A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:
Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.
Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli. Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.