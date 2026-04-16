EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,79 +0,68% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,26 +0,4% PLN/HUF86,01 +0,28% RON/HUF71,57 +0,29% CZK/HUF14,99 +0,45%
BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69%
Előre figyelmeztette az osztrák nagybank vezető elemzője a magyarokat: készülhetnek a védett árak kivezetésére – ilyen lehet a megszorítás

Miközben a brüsszeli folyosókon és Washingtonban már az új korszakot ünneplik, a háttérben felsejlenek a kőkemény gazdasági realitások. A Raiffeisen Bank vezető elemzője az MTI beszámolója szerint világos képet festett a jövőről: Magyar Péterék győzelmével véget érhet a rezsicsökkentés, a védett árak és a különadók rendszere.
2026.04.16, 19:43
Frissítve: 2026.04.16, 20:07

Ami a bankoknak és a multiknak örömhír, az a magyar családoknak a biztos megélhetés elvesztését jelentheti. A „szakértői” kormányzás ára ugyanis nem más, mint az eddigi szociális vívmányok teljes lebontása és a piac kíméletlen törvényeinek rázúdítása az országra. Szemlézzük a legfontosabb részleteket.

A Raiffeisen Bank elemzője megkongatta a vészharangot / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Piaci torzulások és piaci összeomlás Magyarországon

A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt gazdasági programjának egyik alappillére a „piaci torzulások” megszüntetése lesz. Ez a technokrata megfogalmazás a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, megszünteti a védett árakat és eltörli a szektorális különadókat.

A JobbEgyenes szerint a szakértő rámutatott: a piac üdvözli ezeket a lépéseket, hiszen a bankrendszer és a nagy kiskereskedelmi láncok megszabadulnak az extra terhektől. Ugyanakkor az elemzésből az is kiolvasható, hogy ez a folyamat elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet az alapvető élelmiszerek és az energiaárak tekintetében.

A bankok bizalma és a forint helyreállítása

A Tisza Párt ígéreteiben ugyan szerepel a forint erősítése és a bizalom helyreállítása, de a Raiffeisen elemzője szerint a költségvetési egyensúlyt olyan intézkedésekkel kívánják fenntartani, amelyek közvetlenül érintik a lakosság pénztárcáját. A szakértő hangsúlyozta: különadók kivezetése ugyanis hatalmas lyukat üt a büdzsén, amit a „hatékonyság növelésével” – vagyis magyarul: leépítésekkel és az állami szerepvállalás csökkentésével – kívánnak ellensúlyozni. A magyar választók így hamarosan szembesülhetnek azzal, mit is jelent a gyakorlatban a liberális gazdaságpolitika visszatérése: a multik terhei csökkennek, a családok védőhálója pedig darabjaira hullik.

Padlóra került a Mol

Magyar Péter egyetlen Facebook-poszttal padlóra küldte a Molt. Az osztalékpánik a Richtert is magával rántotta. Az OTP árfolyamát sodorta a nemzetközi szentiment. A blue chipek közül csak a Telekom mutatott vételi erőt. A hét közepén magukhoz tért politikai papírok (4iG, Opus, MBH) újabb pofont kaptak. A forintnak nagy bizalmat áraz a piac, a korrekciót rövid távúnak tartják az elemzők.

A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.

Pesti parkett: pánik az osztalék miatt

Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást. A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:

Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli. Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.

