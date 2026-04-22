Deviza
EUR/HUF364,56 +0,15% USD/HUF311,33 +0,47% GBP/HUF420,17 +0,34% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,84 -0,06% RON/HUF71,59 +0,26% CZK/HUF14,97 +0% EUR/HUF364,56 +0,15% USD/HUF311,33 +0,47% GBP/HUF420,17 +0,34% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,84 -0,06% RON/HUF71,59 +0,26% CZK/HUF14,97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagellátás
Barátság kőolajvezeték
olaj

Hiába indult újra a Barátság kőolajvezeték, továbbra is aggódik az üzemanyagellátás miatt a magyar olajipar

Szerda délben újraindult a Barátság kőolajvezetéken a szállítás, ám a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a helyzet korántsem megnyutató, ami az ellátást illeti, ezért párbeszédet kezdeményez.
Járdi Roland
2026.04.22, 18:21

"Az üzemanyagellátás biztosításának és az árak hirtelen elszabadulásának kezelésére" kezdeményez párbeszédet a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).

Hiába indult újra a Barátság kőolajvezeték, továbbra is aggódik az üzemanyagellátás miatt a magyar olajipar Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szervezet szerint az üzemanyagárak emelkedésének tompítását célzó intézkedések akkor lehetnek eredményesek, ha a piac egészének működését, az árszerkezet alapvető elemeit érintik. 

Olyan megoldásokra van szükség, amelyek egységesen, minden piaci szereplő számára azonos feltételek mellett alkalmazhatók, és nem bontják meg a verseny egyensúlyát. Ebben elsősorban az adó- és adójellegű terhek felülvizsgálata jelenthet érdemi, kiszámítható és a fogyasztói árak szempontjából is érzékelhető segítséget 

– mutat rá a MÁSZ.

A szövetség kifejtette: az elmúlt másfél hónap eseményei jelentősen átalakították a piaci környezetet. A Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktus, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása egyszerre növelte a nemzetközi és a hazai ellátásbiztonsági kockázatokat. A globális olajszállítások bizonytalansága, az ellátási oldalon történt kiesések egyaránt megjelentek a fizikai Brent kőolaj jegyzésárakban, és a finomított termékek – különösen a repülőgép-üzemanyag és a gázolaj – árának emelkedésében.

Mindez azt eredményezte, hogy a piaci és a védett ár közötti különbség 

  • a benzin esetében közel 65 forintra, 
  • a gázolajnál pedig 87 forintra nőtt literenként. 

Ilyen árszintek mellett az import fokozatosan visszaszorult, miközben a hazai ellátás egyre nagyobb részben támaszkodik a stratégiai készletekre. Ez így már nem pusztán ár kérdés, hanem közvetlen ellátásbiztonsági kockázat is – emelte ki a MÁSZ.

A késztermék-import jelenti a gondot a MÁSZ szerint

A hazai olajipar képviseletét ellátó szervezet reagált arra is, hogy szerda délben három hónap kiesés után végre elindult a Barátság kőolajvezetéken a szállítás.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása javítja majd az ellátásbiztonsági helyzetet, de az alapvető problémát, a késztermék-import visszaesését nem oldja meg – figyelmeztetnek.

A MÁSZ szerint a piac drasztikus mértékű, tartós szabályozása középtávon sem fenntartható megoldás, ezért különösen fontos, hogy a szabályozó és a piaci szereplőket tömörítő szakmai érdekképviseletek, így az ásványolaj szövetség is, aktív részesei legyenek az egyeztetéseknek és a megoldáskeresésnek – írta a szervezet.

A szövetség április 15-i tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
