Rendkívüli: szerda délben megindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken források szerint
Ukrajna szerdán újraindítja az olajszállítást a Druzsba vezetéken, közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reuters szerint.
Az iparági forrás szerint ma délben megkezdődik az olajszállítás, hozzátéve, hogy a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.
A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét.
Az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.
Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután egy tárolóegységet orosz támadás ért. Bár az ukránok azt állították, hogy műszaki okok állnak a háttérben, a magyar és a szlovák kormány határozottan állította, hogy nincsen technikai oka a szállítások leállításának, Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben született a döntés, hogy nem indítják újra a szállítást. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés.
Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt, annak ellenére, hogy azt az Európai Tanács már jóváhagyta, ami a 27 tagú blokk számos tagját feldühítette. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.
Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna
A Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy
24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.
Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik, négy éve dúl Oroszországgal a háborúban. Idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, és a közgazdászok szerint júniusra elkezdhet szűkösen fogyni a pénze az EU-hitel nélkül.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa kedden azt mondta, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első kifizetését. A Kreml korábban a nap folyamán azt közölte, hogy Oroszország technikailag készen áll az olajvezetéken keresztüli újraindításra. Ugyanakkor Moszkva iparági források május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Druzsba különálló ágán keresztül.
A szlovák és magyar kormány is feladja a vétót
Pozitívan nyilatkozott a szlovák kormány is a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán.
"Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját"
- jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel. Jelezte, hogy készen állnak az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésük szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor teszik meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába.
Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra
– jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.
Zelenszkij tényleg kifogyhatott a pénzből
A Reuters kiemeli cikkében, hogy az április 12-i választási kampány központi eleme volt a Barátság kőoaljvezeték elzárása, Orbán Viktor miniszterelnök többször azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbálja szabotálni az újraválasztását.
A választás győztese, Magyar Péter hétfőn felszólította Ukrajnát, hogy amint működőképes lesz, nyissa meg újra a Druzsbát, és Oroszországot, hogy indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
A vezetéken keresztüli tranzit tavaly 10 éves mélypontra, 9,7 millió tonnára esett vissza, Szlovákia 4,9 millió tonnát, Magyarország pedig 4,35 milliót kapott a kijevi székhelyű ExPro olaj-tanácsadó cég adatai szerint.
Zelenszkij többször is felszólította Európát, hogy diverzifikálja az energiaellátást, és ne a Druzsbán keresztül történő áramlásokra támaszkodjon. "Jelenleg senki sem garantálhatja, hogy Oroszország nem fogja megismételni a vezeték infrastruktúrájának elleni támadásokat” – mondta kedden.
Az ukrán államfő a nap folyamán egy videóüzenetben jelentette be, hogy a vezetéket megjavították„Az Európai Unió felkérte Ukrajnát, hogy javítsa meg a Druzsba olajvezetéket, amelyet az oroszok megrongáltak. Megjavítottuk. Reméljük, hogy az Európai Unió is végrehajtja a megállapodásokat” – tette hozzá Zelenszkij.