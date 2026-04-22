Ukrajna szerdán újraindítja az olajszállítást a Druzsba vezetéken, közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reuters szerint.

Rendkívüli: szerda délben megindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken források szerint

Az iparági forrás szerint ma délben megkezdődik az olajszállítás, hozzátéve, hogy a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.

A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét.

Az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.

Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután egy tárolóegységet orosz támadás ért. Bár az ukránok azt állították, hogy műszaki okok állnak a háttérben, a magyar és a szlovák kormány határozottan állította, hogy nincsen technikai oka a szállítások leállításának, Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben született a döntés, hogy nem indítják újra a szállítást. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés.

Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt, annak ellenére, hogy azt az Európai Tanács már jóváhagyta, ami a 27 tagú blokk számos tagját feldühítette. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.

Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna

A Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy

24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.

Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik, négy éve dúl Oroszországgal a háborúban. Idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, és a közgazdászok szerint júniusra elkezdhet szűkösen fogyni a pénze az EU-hitel nélkül.