Ezzel senki nem számolt: hiába indítja újra Zelenszkij a Barátság vezetéket, máris meghibásodást jósolnak – „Ukrajna aggódik"

Egy orosz szakértő szerint Ukrajna a jövőben is az olajszállítások manipulálásával próbálhat nyomást gyakorolni Magyarországra. A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság pedig akár ismét a politikai zsarolás eszközévé válhat.

Nem értek véget a Barátság kőolajvezeték körüli politikai játszmák / Fotó: MOL

Bár Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy akár már április végére is újraindulhatnak az orosz olajszállítmányok hazánk felé, újabb aggasztó forgatókönyv került elő a Magyarország energiaellátását érintő vitákban:

egy szakértő szerint Ukrajna tudatosan manipulálhatja a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat, hogy politikai nyomást gyakoroljon hazánkra.

Az elképzelést Ivan Lizan közgazdász vetette fel, aki az orosz Gazetának adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev a vezeték teljes kapacitásának kihasználását „alkualapként” kezelheti. Véleménye szerint a hivatalos indoklások – például tárolók állítólagos sérülése – nem minden esetben meggyőzőek, különösen akkor, ha közben akadályokba ütközik a nemzetközi ellenőrzés.

A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat feszültté, ha politikai ellentétek alakulnak ki az új magyar vezetéssel. Ebben az esetben nem zárta ki, hogy a vezeték működésében újabb „meghibásodások” jelenhetnek meg, amelyek valójában nem pusztán technikai problémák lennének.

A kérdés politikai dimenzióját erősíti, hogy Magyar Péter korábban egyértelművé tette: Magyarország nem kíván lemondani az orosz olajimportól. Emellett annak is reményének is hangot adott, hogy az Oroszország elleni európai szankciók a háború lezárása után enyhülhetnek. Ez az álláspont azonban aggodalmat váltott ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy Budapest nem támogatná maradéktalanul az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.

Nem lehet hátat fordítani a Barátság kőolajvezetéknek

A feszültséget tovább növeli, hogy alternatív megoldások is felmerültek. Friedrich Merz német politikus például azt javasolta, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapjon olajat, ezzel csökkentve a függőséget az ukrajnai tranzittól. Ez azonban rövid távon nem jelent teljes kiváltást, így a Barátság vezeték szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.