Ezzel senki nem számolt: hiába indítja újra Zelenszkij a Barátság vezetéket, máris meghibásodást jósolnak – „Ukrajna aggódik"

Komoly figyelmeztetés érkezett az energiaszektorból. A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek nem értek véget a magyarországi választásokkal.
VG
2026.04.15, 21:17
Frissítve: 2026.04.15, 21:42

Egy orosz szakértő szerint Ukrajna a jövőben is az olajszállítások manipulálásával próbálhat nyomást gyakorolni Magyarországra. A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság pedig akár ismét a politikai zsarolás eszközévé válhat.

Nem értek véget a Barátság kőolajvezeték körüli politikai játszmák / Fotó: MOL

Bár Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy akár már április végére is újraindulhatnak az orosz olajszállítmányok hazánk felé, újabb aggasztó forgatókönyv került elő a Magyarország energiaellátását érintő vitákban: 

egy szakértő szerint Ukrajna tudatosan manipulálhatja a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat, hogy politikai nyomást gyakoroljon hazánkra.

Az elképzelést Ivan Lizan közgazdász vetette fel, aki az orosz Gazetának adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev a vezeték teljes kapacitásának kihasználását „alkualapként” kezelheti. Véleménye szerint a hivatalos indoklások – például tárolók állítólagos sérülése – nem minden esetben meggyőzőek, különösen akkor, ha közben akadályokba ütközik a nemzetközi ellenőrzés.

A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat feszültté, ha politikai ellentétek alakulnak ki az új magyar vezetéssel. Ebben az esetben nem zárta ki, hogy a vezeték működésében újabb „meghibásodások” jelenhetnek meg, amelyek valójában nem pusztán technikai problémák lennének.

A kérdés politikai dimenzióját erősíti, hogy Magyar Péter korábban egyértelművé tette: Magyarország nem kíván lemondani az orosz olajimportól. Emellett annak is reményének is hangot adott, hogy az Oroszország elleni európai szankciók a háború lezárása után enyhülhetnek. Ez az álláspont azonban aggodalmat váltott ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy Budapest nem támogatná maradéktalanul az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.

Nem lehet hátat fordítani a Barátság kőolajvezetéknek

A feszültséget tovább növeli, hogy alternatív megoldások is felmerültek. Friedrich Merz német politikus például azt javasolta, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapjon olajat, ezzel csökkentve a függőséget az ukrajnai tranzittól. Ez azonban rövid távon nem jelent teljes kiváltást, így a Barátság vezeték szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.

A háttérben egy jól ismert geopolitikai logika húzódik: az energia nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai eszköz is. A közép-európai, tengerparttal nem rendelkező tagállamok, köztük Magyarország, különösen érzékenyek az ilyen típusú nyomásra, mivel energiaellátásuk jelentős része külső forrásoktól függ.

A jelenlegi helyzetben tehát nem csupán arról van szó, hogy érkezik-e elegendő olaj, hanem arról is, hogy ki és milyen feltételekkel kontrollálja a szállításokat. 

Ha a szakértői forgatókönyv akár részben is valóra válik, az komoly politikai és gazdasági következményekkel járhat Magyarország számára.

Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt

Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
