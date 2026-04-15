Ezzel senki nem számolt: hiába indítja újra Zelenszkij a Barátság vezetéket, máris meghibásodást jósolnak – „Ukrajna aggódik"
Egy orosz szakértő szerint Ukrajna a jövőben is az olajszállítások manipulálásával próbálhat nyomást gyakorolni Magyarországra. A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság pedig akár ismét a politikai zsarolás eszközévé válhat.
Bár Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy akár már április végére is újraindulhatnak az orosz olajszállítmányok hazánk felé, újabb aggasztó forgatókönyv került elő a Magyarország energiaellátását érintő vitákban:
egy szakértő szerint Ukrajna tudatosan manipulálhatja a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat, hogy politikai nyomást gyakoroljon hazánkra.
Az elképzelést Ivan Lizan közgazdász vetette fel, aki az orosz Gazetának adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev a vezeték teljes kapacitásának kihasználását „alkualapként” kezelheti. Véleménye szerint a hivatalos indoklások – például tárolók állítólagos sérülése – nem minden esetben meggyőzőek, különösen akkor, ha közben akadályokba ütközik a nemzetközi ellenőrzés.
A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat feszültté, ha politikai ellentétek alakulnak ki az új magyar vezetéssel. Ebben az esetben nem zárta ki, hogy a vezeték működésében újabb „meghibásodások” jelenhetnek meg, amelyek valójában nem pusztán technikai problémák lennének.
A kérdés politikai dimenzióját erősíti, hogy Magyar Péter korábban egyértelművé tette: Magyarország nem kíván lemondani az orosz olajimportól. Emellett annak is reményének is hangot adott, hogy az Oroszország elleni európai szankciók a háború lezárása után enyhülhetnek. Ez az álláspont azonban aggodalmat váltott ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy Budapest nem támogatná maradéktalanul az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.
Nem lehet hátat fordítani a Barátság kőolajvezetéknek
A feszültséget tovább növeli, hogy alternatív megoldások is felmerültek. Friedrich Merz német politikus például azt javasolta, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapjon olajat, ezzel csökkentve a függőséget az ukrajnai tranzittól. Ez azonban rövid távon nem jelent teljes kiváltást, így a Barátság vezeték szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.
A háttérben egy jól ismert geopolitikai logika húzódik: az energia nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai eszköz is. A közép-európai, tengerparttal nem rendelkező tagállamok, köztük Magyarország, különösen érzékenyek az ilyen típusú nyomásra, mivel energiaellátásuk jelentős része külső forrásoktól függ.
A jelenlegi helyzetben tehát nem csupán arról van szó, hogy érkezik-e elegendő olaj, hanem arról is, hogy ki és milyen feltételekkel kontrollálja a szállításokat.
Ha a szakértői forgatókönyv akár részben is valóra válik, az komoly politikai és gazdasági következményekkel járhat Magyarország számára.
