EU-delegáció tárgyalt Budapesten a befagyasztott források feloldásáról

Április 17–18-án az Európai Bizottság magas szintű delegációja kétnapos technikai egyeztetéseket folytatott Budapesten a leendő magyar kormány vezető képviselőivel.

További egyeztetés kell a befagyasztott forrásokhoz / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A találkozó nem csupán diplomáciai kérdés volt

A látogatás jelentős diplomáciai lépésnek tekinthető, mivel az elmúlt időszakban feszült volt a kapcsolat Magyarország és az uniós intézmények között, különösen a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt visszatartott források kérdésében.

A találkozók megszervezésére azt követően került sor, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt között egyeztetések zajlottak. Ezek során mindkét fél kifejezte szándékát arra, hogy egyfajta párbeszéd induljon el, és közösen dolgozzon a két fél a legsürgetőbb problémák megoldásán. A mostani megbeszélések így nem csupán a protokoll miatt bírtak jelentőséggel, hanem konkrét szakmai munkát alapoztak meg – írja az Európai Bizottság.

A budapesti tárgyalások során a felek elsősorban technikai szinten vizsgálták meg, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy előrelépés történjen az uniós források felszabadításában. Ezek a pénzek befagyasztva maradtak, mivel az Európai Bizottság szerint Magyarországnak további intézkedéseket kell tennie a korrupció visszaszorítása és a jogállamisági normák megerősítése érdekében.

A tárgyalások fókuszában a hírek szerint olyan konkrét reformlépések, intézményi garanciák és ellenőrzési mechanizmusok álltak, amelyek biztosíthatják az uniós pénzek átlátható és szabályos felhasználását.

A találkozók egyfajta első lépést jelentettek egy hosszabb folyamatban, amelynek célja a bizalom helyreállítása az Európai Bizottság és a magyar kormány között.

A befagyasztott források feloldása felé vezető út kulcsa a folytatódó párbeszéd

Mindkét fél hangsúlyozta, hogy a párbeszéd folytatása elengedhetetlen, és a mostani egyeztetések csak a kezdetét jelentik egy intenzív szakmai együttműködésnek. A felek abban is egyetértettek, hogy a haladás kulcsa a konkrét, mérhető eredmények felmutatása lesz a következő időszakban. A szükséges munka a jövőben is folytatódik, további szakértői egyeztetések és politikai szintű tárgyalások formájában. A cél, hogy Magyarország teljesítse azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a számára elkülönített uniós forrásokhoz való hozzáférést, miközben az Európai Unió is biztosítva látja alapvető értékeinek érvényesülését.