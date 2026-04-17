Ennyi volt: sorra zár be a magyarok egyik kedvenc elektronikai boltja, leépíti a dolgozókat – ez áll a háttérben
A boltjai több mint felét bezárta, és a létszámát is több mint 20 százalékkal csökkentette a BestByte, az egyik legnagyobb forgalmú hazai e-kereskedő – írja a Forbes.
A magyar bolthálózat már januárban is a csőd szélén volt, és már akkor látható volt, hogy várhatóan üzleteket fog bezárni és az alkalmazottai egy részétől is megválik. Akkor a BestByte azt írta, hogy „minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely a fizikai boltok folyamatos működését és a helyi jelenlét fennmaradását szolgálja, a piaci környezethez rugalmasan alkalmazkodva”.
A BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen szerkezetátalakítási eljárás indult a Fővárosi Törvényszéken, amelyet a társaság kezdeményezett 2025 decemberben – írta meg a Világgazdaság januárban a Sell Magazin értesülésére hivatkozva.
A bíróság ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendelt el, amely 125 hitelezőt érint, és átmenetileg korlátozza a követelések érvényesítését. A hitelezőket egyben felkérték, hogy nyilatkozzanak a társaság fizetésképtelenné válásának valószínűségéről.
A bírósághoz benyújtott iratok szerint
a cég pénzügyi nehézségeit elsősorban a lassú készletforgás, a magas készletszint, valamint a kiterjedt bolthálózat jelentős fix költségei okozzák, ami 2025-ben számottevő veszteséget eredményezett.
A szerkezetátalakítási terv szerint
- a veszteséges üzletek bezárása,
- a működési és személyi költségek csökkentése, valamint
- az online értékesítés súlyának növelése szerepel a fő irányok között.
A cél a készletszint érdemi csökkentése és a pénzáramlás stabilizálása annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetésképtelenség.
A BestByte hosszú évek óta jelen van a magyar műszaki kiskereskedelmi piacon országos bolthálózattal és webáruházzal. A következő időszakban a hitelezőkkel folytatott tárgyalások és a bírósági döntések határozzák meg a társaság további működését.
