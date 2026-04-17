üzlethálózat
Költségcsökkentés
BestByte
elbocsátások
bolthálózat
csőd
boltbezárás
magyar vállalat
elektronikai áruház

Ennyi volt: sorra zár be a magyarok egyik kedvenc elektronikai boltja, leépíti a dolgozókat – ez áll a háttérben

A pénzügyi nehézségekkel küzdő BestByte az üzleteinek több mint felét bezárta, és jelentősen csökkentette létszámát a szerkezetátalakítás részeként. A cél a költségek lefaragása és az online értékesítés erősítése, hogy a magyar vállalat elkerülje a fizetésképtelenséget.
2026.04.17, 06:25
2026.04.17, 06:29

A boltjai több mint felét bezárta, és a létszámát is több mint 20 százalékkal csökkentette a BestByte, az egyik legnagyobb forgalmú hazai e-kereskedő – írja a Forbes.

A túlélésért küzd a BestByte: a csődhelyzetre bezárásokkal és leépítéssel reagált / Fotó: Claudio Divizia / Shutterstock

A magyar bolthálózat már januárban is a csőd szélén volt, és már akkor látható volt, hogy várhatóan üzleteket fog bezárni és az alkalmazottai egy részétől is megválik. Akkor a BestByte azt írta, hogy „minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely a fizikai boltok folyamatos működését és a helyi jelenlét fennmaradását szolgálja, a piaci környezethez rugalmasan alkalmazkodva”.

A BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen szerkezetátalakítási eljárás indult a Fővárosi Törvényszéken, amelyet a társaság kezdeményezett 2025 decemberben – írta meg a Világgazdaság januárban a Sell Magazin értesülésére hivatkozva.

A bíróság ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendelt el, amely 125 hitelezőt érint, és átmenetileg korlátozza a követelések érvényesítését. A hitelezőket egyben felkérték, hogy nyilatkozzanak a társaság fizetésképtelenné válásának valószínűségéről.

A bírósághoz benyújtott iratok szerint 

a cég pénzügyi nehézségeit elsősorban a lassú készletforgás, a magas készletszint, valamint a kiterjedt bolthálózat jelentős fix költségei okozzák, ami 2025-ben számottevő veszteséget eredményezett.

A szerkezetátalakítási terv szerint 

  • a veszteséges üzletek bezárása, 
  • a működési és személyi költségek csökkentése, valamint 
  • az online értékesítés súlyának növelése szerepel a fő irányok között. 

A cél a készletszint érdemi csökkentése és a pénzáramlás stabilizálása annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetésképtelenség.

A BestByte hosszú évek óta jelen van a magyar műszaki kiskereskedelmi piacon országos bolthálózattal és webáruházzal. A következő időszakban a hitelezőkkel folytatott tárgyalások és a bírósági döntések határozzák meg a társaság további működését.

Magyarország felkészül? Kivonulhat a szomszédunkból a Media Markt – baljós jelek a népszerű elektronikai áruházlánc körül

Az osztrákoknak nem tetszik, hogy az áruházláncot kínaiak vennék meg, ezért késik a hatósági jóváhagyás. Mivel a kínaiak más országok engedélyét már elnyerték, Ausztriában ez a Media Markt végét jelentheti.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
