Sokszor már nem ember dönt az egyik legnagyobb hazai biztosítónál, hogy mennyit kapunk, ha baj van

„Új korszakot nyitunk a kárrendezésben” – jelentette be Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója. Azt is elmondta, hogy a cél egy olyan modell kialakítása volt, amely egyszerre gyorsítja fel az ügyintézést és teszi átláthatóbbá a folyamatokat.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy megszünteti a klasszikus biztosítói ügyintézés felesleges köreit / Fotó: Shutterstock AI

A NiQA nevű mesterségesintelligencia-alapú virtuális asszisztens a hét minden napján, napi 24 órában támogatja az ügyfeleket. A rendszer nemcsak kérdéseket tesz fel, és segíti a felhasználót a kárbejelentésben, hanem a beküldött dokumentumok és fényképek alapján el is bírálja a kárt, majd elkészíti a kalkulációt.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy megszünteti a klasszikus biztosítói ügyintézés felesleges köreit: nem kell napokig vagy hetekig tartó levelezésekre várni, a folyamat egy platformon, folyamatos visszajelzések mellett zajlik.

Április közepétől pedig már az is lehetővé vált, hogy a rendszer 24 órán belül utalja a kártérítést.

A legnehezebbtől indultak

A biztosító nem véletlenül a csőtöréses károkkal kezdte a fejlesztést. Ez az egyik legösszetettebb lakossági kártípus, így a menedzsment logikája szerint ha ezt sikerül automatizálni, az utat nyit a teljes portfólió digitalizációja előtt.

Az egyik legösszetettebb kártípus megoldásával kezdtünk, de a cél az, hogy valamennyi kárbejelentést NiQA segítségével kezelhessünk

– mondta Kurtisz Krisztián. A rendszer azóta már továbblépett: az üvegkárok teljes körű ügyintézése is bekerült a funkcionalitásba, és egyes háztartási károknál – például főzőlaptörésnél – a mesterséges intelligencia internetes árkutatás alapján határozza meg a kártérítés összegét.

„Az ügyfél végig beszélget a rendszerrel”

A vezérigazgató szerint a fejlesztésnél kulcsszempont volt az is, hogy a technológia ne csak gyors legyen, hanem emberközeli is.

„Azt szerettük volna, hogy az ügyfelek egy olyan segítővel találkozzanak, aki mintegy kézen fogva vezeti őket végig a folyamaton. Gyakorlatilag minden kérdést meg tudnak vitatni a rendszerrel, közösen értelmezhetik a káresetet, és együtt jutnak el a megoldásig” – fogalmazott. A visszajelzések ezt egyelőre igazolják:

a NiQA 4,9-es értékelést kapott az ötfokú ügyfélelégedettségi skálán, ahol a gyorsaság mellett az empatikus működést emelték ki az ügyfelek.

Szervezeti fordulat: új szerepek, eltűnő pozíciók

A háttérben azonban ennél jóval mélyebb változás zajlik – erről már Prokop Péter operációs és ügyfélmenedzsment-igazgató beszélt részletesen. Elmondása szerint a NiQA bevezetése előtt hónapokig tartó felkészülési folyamat zajlott, amelynek során külön csapatok vizsgálták, hogy a rendszer hogyan működik élesben, és milyen hatása lesz a szervezetre.

Eljutottunk oda, hogy a rendszer már nemcsak segít, hanem dönt és kifizet. Innentől az a kérdés, hogy ez mit jelent a teljes kárrendezési működésre nézve

– mondta. A klasszikus kárrendezői szerepek jelentős része megváltozik, egyes pozíciók megszűnnek, miközben új típusú munkakörök jönnek létre.