Deviza
EUR/HUF364,96 +0,26% USD/HUF310,85 +0,31% GBP/HUF419,82 +0,25% CHF/HUF397,61 +0,16% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,65 +0,35% CZK/HUF14,99 +0,15% EUR/HUF364,96 +0,26% USD/HUF310,85 +0,31% GBP/HUF419,82 +0,25% CHF/HUF397,61 +0,16% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,65 +0,35% CZK/HUF14,99 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 245,19 +0,44% MTELEKOM2 502 +2,24% MOL4 192 +2,53% OTP42 540 -0,66% RICHTER13 280 +0,6% OPUS304 -2,8% ANY7 500 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,84% BUMIX9 216,42 +0,02% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 803,29 -0,34% BUX136 245,19 +0,44% MTELEKOM2 502 +2,24% MOL4 192 +2,53% OTP42 540 -0,66% RICHTER13 280 +0,6% OPUS304 -2,8% ANY7 500 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,84% BUMIX9 216,42 +0,02% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 803,29 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Budapest
metró
BKK
jegyvásárlás
tömegközlekedés

Régóta várták az utasok, most meglépte a BKK – minden korábbinál egyszerűbb lesz a jegyvásárlás Budapesten

Egyszerűbbé és gyorsabbá válik a jegyvásárlás a fővárosi tömegközlekedésben. A BKK kiterjeszti a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszert.
VG
2026.04.22, 13:32
Frissítve: 2026.04.22, 13:44

Április 22. szerdától kiterjeszti a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer pilotját a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A szerdai sajtótájékoztatón a közlekedési vállalat bejelentette, hogy a korábbi tervek szerint a szolgáltatás ezentúl a főváros valamennyi metróvonalán elérhető lesz.

Karácsony Gergely: Budapest minden metrójáratán elindítja a Pay&Go szolgáltatást a BKK / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

„Ma egy nagyon fontos örömhírrel tudunk szolgálni, hiszen elindul Budapest minden metrójáratán a Pay&GO szolgáltatás. Azon dolgozunk mindennap a BKK-val és a kollégáimmal közösen, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzük, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtsunk, ami sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés, és ennek nagyon fontos része az, hogy elérhetők legyenek a szolgáltatásaink. Fontos, hogy éljünk a digitalizáció adta lehetőségekkel” – emelte ki a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A városvezető felidézte, hogy 2021-ben tett a főváros egy nagy lépést a BudapestGO elindításával, amely ma is az egyik legfontosabb platform, nemcsak a jegyértékesítés, hanem az utazástervezés szempontjából is. Majd 2023-ban indították el azt a projektet, melynek célja, hogy Budapestnek legyen egy európai színvonalú elektronikus jegyrendszere, amely tulajdonképpen a legegyszerűbb megoldást alkalmazza bankkártyás, illetve okostelefonos fizetésre. Karácsony Gergely szerint az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak, eddig több mint 2 millió ember használta már a 100E buszon és a földalattin ez a szolgáltatást, és közel 8 milliárd forint bevétellel járult hozzá a szolgáltatás a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásához.

Egyszerűbbé válik a jegyvásárlás

„Régebben előzetes tervezés kellett ahhoz, hogy hol vásároljunk jegyet. Majd a BudapestGO indulásával, 2021-től már egyre egyszerűbben, a mobiltelefonunk segítségével is meg tudjuk venni azt a jegyet vagy bérletet, amivel igénybe tudjuk venni a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. De sokak számára ez még mindig előkészületet jelent, és még mindig jelent egyfajta korlátot, amit át kell ugrani. Ezzel szemben a Pay&Go szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a zsebünkben lévő bankkártyával egy hirtelen ötlettől vezérelve, úgymond impulzusvásárlóként, váratlanul a közösségi közlekedési járművekre pattanhassunk” – mutatta be a rendszer működését Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette, hogy ez nagyon egyszerűnek tűnik a felhasználók számára, de egy nagyon komoly informatikai rendszer áll mögötte. És amikor az utasok lecsippantják az egyes bankkártyákat, az egy központi rendszerben jelenik meg. Kiemelte, hogy a Pay&Go vásárlás jelen pillanatban még csak vonaljegyeket jelent (amikkel természetesen a metróhálózaton átszállással is lehet utazni), de egyértelmű cél, hogy a jövőben a különböző díjtermékek kombinációit is tudja majd kezelni a rendszer.

Hrutka János, korábbi válogatott labdarúgó, a Budapest Pay&GO kommunikációs kampányának főszereplője / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Ezt tudni eddig a BKK új rendszeréről

A Budapest Pay&GO szolgáltatás lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető. A bankkártyaalapú megoldás ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza. 

A társaság tervei szerint a budapesti Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így

  • mind a rendszeresen tömegközlekedést használók,
  • mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb terméktípust.

Emellett a szolgáltatás az alkalmi utazások során lehetővé teszi költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását, így az ügyfelek mindig az igényeiknek megfelelő, legkedvezőbb tarifát kapják.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
