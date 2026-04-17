Deviza
EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79% EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
Ursula von der Leyen
delegáció
uniós pénzek
Magyar Péter

Ursula von der Leyen máris Magyarországra küldte a legfontosabb emberét: most dől el az uniós pénzek sorsa – erre akarja költeni Magyar Péter

Az Európai Bizottság delegációja már ma megkezdi az egyeztetéseket Budapesten. Magyar Péter szerint az időkeret szűk, ezért gyors előrelépésre van szükség a Brüsszellel folytatott tárgyalásokon.
VG
2026.04.17, 18:50
Frissítve: 2026.04.17, 19:02

Magas szintű európai bizottsági delegáció érkezik Budapestre Ursula von der Leyen kabinetfőnökének vezetésével az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre, Magyar Péter szerint pedig a tárgyalások célja, hogy a következő időszakban jogszabályi és intézményi szinten is rögzíthető megállapodási pontok szülessenek az új magyar kormány és Brüsszel között.

Ursula von der Leyen utasítására magas rangú brüsszeli delegáció érkezett hazánkba, hogy Magyar Péterrel tárgyaljanak az uniós pénzekről / Fotó: Európai Bizottság / Facebook

Magyar Péter a pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján közölte, hogy délután öt óra körül Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke vezet, több főigazgató társaságában. 

A látogatás célja az uniós forrásokhoz kapcsolódó nyitott kérdések áttekintése és az egyeztetések felgyorsítása.

A politikus szerint a találkozó formálisan informális beszélgetésként indul, ugyanakkor a résztvevők szintje miatt érdemi tárgyalási szakasznak tekinthető. A magyar oldalon több szakértő és jövendőbeli kormánytag is jelen lesz, köztük Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András, valamint Magyar Péter is, aki a beszélgetés elején biztosan részt vesz az egyeztetésen.

Magyar Péter elmondása alapján a tárgyalások célja annak feltérképezése, hogy a felek mely pontokon értenek egyet, és mely feltételek azok, amelyeket a következő országgyűlés rövid határidőn belül jogszabályba tudna foglalni. A megállapodás így az uniós intézmények által támasztott elvárásokhoz igazodna, különös tekintettel a még nyitott kérdésekre.

A politikus szerint a feltételrendszer összetett, amely 27 úgynevezett szupermérföldkőből, valamint azok részfeltételeiből áll. Elmondása alapján egyes elemek már teljesültek az előző időszakban, azonban több pont továbbra is lezáratlan, ezért a mostani egyeztetések célja ezek tisztázása és véglegesítése.

Minél előbb meg kell egyezni Brüsszellel

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az időtényező kulcsfontosságú, mivel augusztus 31-én több milliárd euró felhasználási és lekötési határideje jár le. Mint fogalmazott, nemcsak a brüsszeli intézményekkel kell megállapodni, hanem a hazai intézményi és projektstruktúrát is fel kell készíteni a végrehajtásra.

A tervezett projektek között közlekedési és infrastrukturális beruházások is szerepelnek, példaként említette

  • a HÉV-vonalak felújítását;
  • járműcseréket;
  • valamint a vasúti fejlesztéseket is.

A végleges projektlista összeállítása és a kapcsolódó projektcégek létrehozása a következő időszak feladata lesz.

A politikus szerint a tárgyalások holnapig tartanak, és elmondta, hogy célja a vitás kérdések minél nagyobb részének lezárása, hogy a későbbi, már miniszterelnökként tervezett brüsszeli látogatásán egy végleges politikai megállapodás alapjai már rendelkezésre álljanak.

Uniós pénzek

Uniós pénzek
91 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
