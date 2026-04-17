Ursula von der Leyen máris Magyarországra küldte a legfontosabb emberét: most dől el az uniós pénzek sorsa – erre akarja költeni Magyar Péter
Magas szintű európai bizottsági delegáció érkezik Budapestre Ursula von der Leyen kabinetfőnökének vezetésével az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre, Magyar Péter szerint pedig a tárgyalások célja, hogy a következő időszakban jogszabályi és intézményi szinten is rögzíthető megállapodási pontok szülessenek az új magyar kormány és Brüsszel között.
Magyar Péter a pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján közölte, hogy délután öt óra körül Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke vezet, több főigazgató társaságában.
A látogatás célja az uniós forrásokhoz kapcsolódó nyitott kérdések áttekintése és az egyeztetések felgyorsítása.
A politikus szerint a találkozó formálisan informális beszélgetésként indul, ugyanakkor a résztvevők szintje miatt érdemi tárgyalási szakasznak tekinthető. A magyar oldalon több szakértő és jövendőbeli kormánytag is jelen lesz, köztük Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András, valamint Magyar Péter is, aki a beszélgetés elején biztosan részt vesz az egyeztetésen.
Magyar Péter elmondása alapján a tárgyalások célja annak feltérképezése, hogy a felek mely pontokon értenek egyet, és mely feltételek azok, amelyeket a következő országgyűlés rövid határidőn belül jogszabályba tudna foglalni. A megállapodás így az uniós intézmények által támasztott elvárásokhoz igazodna, különös tekintettel a még nyitott kérdésekre.
Brüsszelben nem vesztegetik az időt: napokon belül elkezdenek tárgyalni Magyar Péterrel
Gyors egyeztetések kezdődnek az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány képviselői között , már a hivatalos felállás előtt. A háttérben kulcsfontosságú uniós pénzek és politikai kérdések állnak, amelyek az elmúlt években is meghatározták Magyarország és Brüsszel kapcsolatát.
A politikus szerint a feltételrendszer összetett, amely 27 úgynevezett szupermérföldkőből, valamint azok részfeltételeiből áll. Elmondása alapján egyes elemek már teljesültek az előző időszakban, azonban több pont továbbra is lezáratlan, ezért a mostani egyeztetések célja ezek tisztázása és véglegesítése.
Minél előbb meg kell egyezni Brüsszellel
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az időtényező kulcsfontosságú, mivel augusztus 31-én több milliárd euró felhasználási és lekötési határideje jár le. Mint fogalmazott, nemcsak a brüsszeli intézményekkel kell megállapodni, hanem a hazai intézményi és projektstruktúrát is fel kell készíteni a végrehajtásra.
A tervezett projektek között közlekedési és infrastrukturális beruházások is szerepelnek, példaként említette
- a HÉV-vonalak felújítását;
- járműcseréket;
- valamint a vasúti fejlesztéseket is.
A végleges projektlista összeállítása és a kapcsolódó projektcégek létrehozása a következő időszak feladata lesz.
A politikus szerint a tárgyalások holnapig tartanak, és elmondta, hogy célja a vitás kérdések minél nagyobb részének lezárása, hogy a későbbi, már miniszterelnökként tervezett brüsszeli látogatásán egy végleges politikai megállapodás alapjai már rendelkezésre álljanak.
Magyar Péter nem áll meg a Molnál, újabb nagyvállalatnál rúgja be az ajtót: tovább bővül az osztalékvita – több mint százmilliárd forint a tét
A Mol után újabb óriáscég kerülhet nyomás alá. Magyar Péter a Richterhez is bekopogtat, a tárgyalásokon pedig a több tízmilliárd forintos osztalék sorsa is eldőlhet.