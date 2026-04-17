Ursula von der Leyen máris Magyarországra küldte a legfontosabb emberét: most dől el az uniós pénzek sorsa – erre akarja költeni Magyar Péter

Magas szintű európai bizottsági delegáció érkezik Budapestre Ursula von der Leyen kabinetfőnökének vezetésével az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre, Magyar Péter szerint pedig a tárgyalások célja, hogy a következő időszakban jogszabályi és intézményi szinten is rögzíthető megállapodási pontok szülessenek az új magyar kormány és Brüsszel között.

Ursula von der Leyen utasítására magas rangú brüsszeli delegáció érkezett hazánkba, hogy Magyar Péterrel tárgyaljanak az uniós pénzekről

Magyar Péter a pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján közölte, hogy délután öt óra körül Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke vezet, több főigazgató társaságában.

A látogatás célja az uniós forrásokhoz kapcsolódó nyitott kérdések áttekintése és az egyeztetések felgyorsítása.

A politikus szerint a találkozó formálisan informális beszélgetésként indul, ugyanakkor a résztvevők szintje miatt érdemi tárgyalási szakasznak tekinthető. A magyar oldalon több szakértő és jövendőbeli kormánytag is jelen lesz, köztük Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András, valamint Magyar Péter is, aki a beszélgetés elején biztosan részt vesz az egyeztetésen.

Magyar Péter elmondása alapján a tárgyalások célja annak feltérképezése, hogy a felek mely pontokon értenek egyet, és mely feltételek azok, amelyeket a következő országgyűlés rövid határidőn belül jogszabályba tudna foglalni. A megállapodás így az uniós intézmények által támasztott elvárásokhoz igazodna, különös tekintettel a még nyitott kérdésekre.

A politikus szerint a feltételrendszer összetett, amely 27 úgynevezett szupermérföldkőből, valamint azok részfeltételeiből áll. Elmondása alapján egyes elemek már teljesültek az előző időszakban, azonban több pont továbbra is lezáratlan, ezért a mostani egyeztetések célja ezek tisztázása és véglegesítése.