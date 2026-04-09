 Budapest–Belgrád: Kína lépett, mindent átadott a magyaroknak – ameddig ezek nem teljesülnek, nincs személyforgalom

Az utasforgalom visszatérése kizárólag a vonatbefolyásoló rendszer, az ETCS sikeres üzembe helyezéstől és a független TÜV-vizsgálat eredményétől függ a Budapest–Belgrád (BuBe) vasútvonal hazai, Ferencváros és Kelebia közötti szakaszán az Iho cikke szerint, amely az üzembe helyezés várható új időpontjáról számol be.

Mint olvasható, az ETCS kínai fejlesztője átadta a szoftver legújabb változatát a vonalat üzemeltető vasúttársaságnak, ahogyan a biztosítóberendezés új szoftverét is. Egy rövid, állomási szakaszon ugyan már kedden megindulhat a személyforgalom, a vonal egészén azonban erre még várni kell: a 150-es vonalon kiépített ETCS berendezés üzembe helyezésének kitűzött időpontja május tizedikére változott a MÁV hálózati üzletszabályzatának tegnapi módosítása szerint.

A teherszállítás már elindult a BuBe hazai szakaszán

A teherszállítás már február 27-én elindult a vonal hazai szakaszán, amelyen a MÁV-tól kapott tájékoztatás szerint csak a harmadik negyedévre várható a pálya teljes kihasználtsága. Soroksár és Kelebia között a tehervonatok akár 100 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek. Akkori bejelentés szerint a pályán a GYSEV Cargo, a CER Hungary, a Central Railways és a Rail Cargo Hungária is határátlépő tehervonatok indítására készült. A bevezető időszakban – az ETCS és egyéb rendszerek további tesztelése miatt – kétóránként közlekedhetnek tehervonatok.

A MÁV csoport arra kérte a vasútvonal mentén élőket és közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a vasúti átjárókat, és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait.