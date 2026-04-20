Ferihegyig is elért a kerozinhiány? Csak néhány napra elég az üzemanyag, de az ellátás stabil – vizsgálják a bővítést

A Budapest Airport szerint nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, és a légitársaságok sem jeleztek kerozinhiányt. A forgalom zavartalan, jelentősebb járattörlések sem történtek, miközben a nemzetközi légi közlekedési szektor egyre óvatosabban értékeli az üzemanyagpiaci kilátásokat.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten súlyos figyelmeztetést tett közzé: május végére akár járattörlések is kezdődhetnek Európában a kerozinhiány miatt. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője pedig nem sokkal korábban még drámaibb képet festett: az európai készletek mindössze hat hétre elegendőek.

A Budapest Airport a 24.hu megkeresésére adott válaszában hangsúlyozta: folyamatosan figyelik a piaci és nemzetközi folyamatokat.

A repülőtér működésében nem látnak fennakadást, ugyanakkor a rendszer technikai korlátai egyértelműen láthatók az üzemanyag-tárolási kapacitásban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása jelentős ingadozást mutat. Átlagosan 1200–2000 tonna között alakul, de a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével ez tovább emelkedik. A logisztikai lánc folyamatos utánpótlást igényel, a helyben tárolt készletek pedig gyorsan forognak.

Alacsony kapacitás a Budapest Airportnál

A repülőtér infrastruktúrája legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolását teszi lehetővé a mostani forgalmi szint mellett. A Budapest Airport szerint azonban szükség esetén a légitársaságok alternatív megoldásként már az indulási repülőtéren is feltölthetik gépeiket többletüzemanyaggal, ha a célállomáson korlátozások várhatók.

Az európai légi közlekedésben az üzemanyag-ellátás szorosan kapcsolódik a globális finomítói kapacitásokhoz, a szállítási útvonalakhoz és a regionális kereslethez. Ha ezekben bármilyen zavar keletkezik, az gyorsan megjelenhet a menetrendekben is.

A közel-keleti válság súlyos ellátási problémákat okozott világszerte, különösen a légi közlekedésben.

A Budapest Airport közlése szerint a tárolókapacitás esetleges bővítésének lehetőségét vizsgálják, mivel a jelenlegi négy-öt napos tartalékszintet hosszabb távon nem feltétlenül tekintik elegendőnek egy bizonytalanabb piaci környezetben.