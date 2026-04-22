Eddig nem látott modelljét fotózták Debrecenben a Szegeden is gyárat építő BYD-nek: kicsit nagyobb, mint amihez szoktunk – brutális erő lakozik az álcázott monstrumban

Miután a BYD a magyar elektromosautó-piacon az élre tört, már a haszonjárművek terén is feltűnt. Debrecenben a BYD egy elektromos nyerges vontatóját fotózták le, vélhetően teszt közben. A kínai gyártó ezzel azt jelezheti, hogy az európai teherautó-piacon is komolyabb szerepre készül.
VG
2026.04.22, 12:02
Frissítve: 2026.04.22, 12:08

A kínai BYD egyetlen év alatt a negyedik helyről az élre ugrott a magyar elektromosautó-piacon. 2025-ben már a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. Tehát a kínai autómárka egyre népszerűbb a magyar autósok körében is. A Totalcar szerdán arról számolt be, hogy immár BYD nyerges vontató is rója a magyar utakat.

Debrecenben a BYD egy elektromos nyerges vontatóját fotózták le, vélhetően teszt közben / Fotó: Totalcar / Olvasói fotó

A szaklap olvasója Debrecen belvárosában szúrta ki a járművet. Az eset igencsak ritkaságszámba megy, mivel bár a kínai márka régóta gyárt különböző méretű teherautókat, ezek Európában még csak hébe-hóba láthatók.

Az autós portál szerint a Debrecenben fotózott jármű egy BYD 8TT modellű, tisztán elektromos nyerges vontató lehet az álca mögött. Valószínűleg titokban tesztelhetik, hogy megfelel-e a magyar szabványoknak és útviszonyoknak.

BYD 8TT álca nélkül / Fotó: BYD USA

A teherautó 2018 óta kapható, és leginkább Kínában és az Egyesült Államokban használják. A lap szerint nem kizárt tehát, hogy a BYD Európába is elhozná az elektromos nyergest, és most az itteni változatot tesztelhetik.

Sokkolta európai riválisait a BYD, helyet követelnek maguknak a brüsszeli autólobbiban is a kínaiak

Történelmi lépésre készül a BYD. A kínai elektromosautó-óriás beadta tagfelvételi kérelmét az Európai Autógyártók Szövetségénél (ACEA). Ha felveszik, először fordulna elő, hogy egy kínai autógyártó a lobbiszervezeten keresztül közvetlen befolyást gyakorolhatna a brüsszeli jogalkotásra. Mégpedig arra a jogalkotásra, amely nemrég húzós vámtarifát vetett ki a járműveire.

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt. A szövetségnek jelenleg 17 tagja van, köztük olyan nagyágyúk, mint a Volkswagen, a BMW és a Stellantis. Bár a Ford és a Honda révén nem európai cégek is képviseltetik magukat, eddig hiányoztak a kínai vállalatok a taglistáról. 

Most viszont a szövetség szóvivője megerősítette, hogy a BYD már benyújtotta a felvételi kérelmét, de a végső döntés még nem született meg. Az ügy azért is meglehetősen kényes, mert az iparág helyzete megrendült a vén kontinensen. Az EU a szövetséggel mint lobbiszervezettel együttműködve hatalmas – bizonyos esetben akár 35,3 százalékos – büntetővámokkal próbálja megvédeni a piacot a támogatott kínai importtól. 

Ehhez képest a BYD a szövetségbe való belépését követően belülről is részt vehetne az új szabályok kialakításában.

Két nappal a választás után megtámadták a BYD szegedi óriásberuházását – Amerikából jött a bomba

Egy jogvédő szervezet jelentése szerint súlyos szabálytalanságok történhettek a BYD szegedi üzemének építése közben. A China Labor Watch vizsgálata szerint a kínai vendégmunkások jogsértő feltételek mellett dolgozhattak, például visszatartották a bérük egy részét, valamint heti hét nap, akár 14 órás műszakokban dolgoztatták őket, ami alatt csak egyszer kaptak szünetet. Az ügyet hatóságok is vizsgálják.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
