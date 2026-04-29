Deviza
EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF311,04 +0,19% GBP/HUF420,17 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,05% RON/HUF71,43 +0,06% CZK/HUF14,94 +0,03% EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF311,04 +0,19% GBP/HUF420,17 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,05% RON/HUF71,43 +0,06% CZK/HUF14,94 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
autóipar
Szeged
Kína
BYD

Egész Kína most erre a magyar óriásgyárra figyel, a jövője múlik rajta: kulcspozícióba került az ország, nagyon sokat kérhet cserébe

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD komoly nehézségekkel küzd odahaza, ahol az eladások drasztikusan visszaestek az elmúlt hónapokban. Mindez felgyorsíthatja a szegedi üzem beindítását, amely így stratégiai jelentőségűvé válhat a vállalat európai terjeszkedésében.
VG
2026.04.29, 06:30
Frissítve: 2026.04.29, 06:32

A kínai BYD, a világ egyik vezető elektromosautó-gyártója az idei év elején jelentős eladási visszaesést tapasztalt hazai piacán. Egyes hónapokban a csökkenés a 30, máskor akár a 41 százalékot is elérte, ami a korábbi évek dinamikus növekedése után komoly figyelmeztető jelnek számít – írja a Makronóm Intézet.

A szegedi üzem kulcsszereplővé léphet elő a BYD európai jelenlétének erősítésében / Fotó: Gémes Sándor

A nehézségek hátterében elsősorban a kínai kormányzati támogatások részleges kivezetése és a rendkívül kiélezett belföldi árverseny áll. Ezek a folyamatok hozzájárultak ahhoz, hogy a Tesla átvegye a globális vezetést az elektromos járművek piacán, miközben a BYD-nek át kell gondolnia stratégiai prioritásait.

Ebben a helyzetben egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalat európai jelenléte. A szigorúbb uniós importkorlátozások és védővámok miatt ugyanis a közvetlen ázsiai export egyre nehezebbé válik. Így a helyi gyártás – különösen Magyarországon – stratégiai jelentőséget nyer. 

A szegedi BYD-üzemben jelenleg körülbelül ezer munkavállalóval zajlik a próbagyártás és a technológiai sorok tesztelése. 

A sorozatgyártás az eredeti tervekhez képest némi csúszással várhatóan 2026 második felében indulhat el. Szakértők szerint a kereskedelmi feszültségek paradox módon felgyorsították a beruházás lokalizációját, ezzel a magyar gyárat a BYD globális stratégiájának fókuszába emelve. A fejlesztés így nem csupán egy újabb kínai beruházás a magyar iparban, hanem potenciális mentőöv is lehet a vállalatnak az európai piacra lépés szempontjából.

A BYD számára a szegedi üzem biztos pontot jelenthet az uniós korlátozásokkal szemben, miközben Magyarország számára lehetőséget teremt a magasabb hozzáadott értékű ipari tudásbázis építésére és a zöld átállásban való aktívabb részvételre.A siker azonban több tényezőtől függ.

Magyarország érdeke, hogy a gyár minél hamarabb teljes kapacitáson működjön, és a lehető legtöbb helyi szakértelmet vonjon be a folyamatokba. Ugyanakkor a globális autóipari verseny és a változó kereskedelmi környezet további kérdéseket vet fel a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
