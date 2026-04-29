Egész Kína most erre a magyar óriásgyárra figyel, a jövője múlik rajta: kulcspozícióba került az ország, nagyon sokat kérhet cserébe

A kínai BYD, a világ egyik vezető elektromosautó-gyártója az idei év elején jelentős eladási visszaesést tapasztalt hazai piacán. Egyes hónapokban a csökkenés a 30, máskor akár a 41 százalékot is elérte, ami a korábbi évek dinamikus növekedése után komoly figyelmeztető jelnek számít – írja a Makronóm Intézet.

A szegedi üzem kulcsszereplővé léphet elő a BYD európai jelenlétének erősítésében / Fotó: Gémes Sándor

A nehézségek hátterében elsősorban a kínai kormányzati támogatások részleges kivezetése és a rendkívül kiélezett belföldi árverseny áll. Ezek a folyamatok hozzájárultak ahhoz, hogy a Tesla átvegye a globális vezetést az elektromos járművek piacán, miközben a BYD-nek át kell gondolnia stratégiai prioritásait.

Ebben a helyzetben egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalat európai jelenléte. A szigorúbb uniós importkorlátozások és védővámok miatt ugyanis a közvetlen ázsiai export egyre nehezebbé válik. Így a helyi gyártás – különösen Magyarországon – stratégiai jelentőséget nyer.

A szegedi BYD-üzemben jelenleg körülbelül ezer munkavállalóval zajlik a próbagyártás és a technológiai sorok tesztelése.

A sorozatgyártás az eredeti tervekhez képest némi csúszással várhatóan 2026 második felében indulhat el. Szakértők szerint a kereskedelmi feszültségek paradox módon felgyorsították a beruházás lokalizációját, ezzel a magyar gyárat a BYD globális stratégiájának fókuszába emelve. A fejlesztés így nem csupán egy újabb kínai beruházás a magyar iparban, hanem potenciális mentőöv is lehet a vállalatnak az európai piacra lépés szempontjából.

A BYD számára a szegedi üzem biztos pontot jelenthet az uniós korlátozásokkal szemben, miközben Magyarország számára lehetőséget teremt a magasabb hozzáadott értékű ipari tudásbázis építésére és a zöld átállásban való aktívabb részvételre.A siker azonban több tényezőtől függ.

Magyarország érdeke, hogy a gyár minél hamarabb teljes kapacitáson működjön, és a lehető legtöbb helyi szakértelmet vonjon be a folyamatokba. Ugyanakkor a globális autóipari verseny és a változó kereskedelmi környezet további kérdéseket vet fel a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatban.