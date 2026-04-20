Beszakadt Budapest egyik legforgalmasabb útja – csőtörés miatt két sávot is le kellett zárni

Két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán. A Fővárosi Vízművek már dolgozik a csőtörés elhárításán.
2026.04.20, 08:04
Frissítve: 2026.04.20, 08:21

Csőtörés miatt két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába. Az érintett útszakaszon a forgalom két sávon halad – számolt be róla hétfőn reggel a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Csőtörés miatt beszakadt az út, fennakadásokra kell számítani a Róbert Károly kőrúton / Fotó: Fővárosi Vízművek

Közleményükben kiemelték, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 2026. április 20-án 5 óra 35 perc körül Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt. A helyszínt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést.

A Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán arról számolt be, megsérült egy 300 milliméter átmérőjű azbesztcement vezetékük a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40.-nél. A javításhoz lezárták az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között. a szakemberei kizárták a sérült vezetéket, a csőtörés vízhiányt okoz a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban.

Kiemelték, hogy a csősérülés javításával várhatóan a délutáni órákban készülnek el, azonban az időpont csak tájékoztató jellegű. Továbbra is az Árpád híd felé vezető két külső sávra terjed ki a forgalmi korlátozás. A helyszínen a hatóság tereli a forgalmat, a környéken jelentős forgalmi torlódás várható.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

