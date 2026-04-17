Deviza
EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86% EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
díjátadó
elismerés
kkv

Hatalmas elismerést kapott egy magyar kkv – ezzel érdemelte ki a rangos díjat

Rangos szakmai elismerésben részesült a Prangl-Hungaria Kft. A díjat a főként a MyPrangl App bevezetésének köszönheti.
VG
2026.04.17, 18:10
Frissítve: 2026.04.17, 18:11

Rangos szakmai elismerésben részesült a Prangl-Hungaria Kft.: a Joint Venture Szövetség (JVSZ) által szervezett Companies for the Future Award gálán a vállalat a „Best Technology Investment” kategóriában a 2. helyezést érte el, a díjat elsősorban a MyPrangl App bevezetésének köszönhetően – derült ki a vállalat közleményéből.

Rangos díjat nyert a Prangl Hungária / Fotó: Hello Agency

A díj azon vállalatok teljesítményét ismeri el, amelyek technológiai fejlesztéseikkel és digitális megoldásaikkal képesek új szintre emelni működésüket és versenyképességüket. A Prangl-Hungaria Kft. számára ez a helyezés nem csupán szakmai siker, hanem egyértelmű visszaigazolása annak az iránynak, amelyet a vállalat a folyamatos innováció és technológiai fejlődés mentén követ. A MyPrangl App kiemelkedő digitális innovációként alapjaiban alakította át a vállalat operatív működését. A papírmentes, valós idejű és pontos adatáramlásra épülő rendszer jelentős hatékonyságnövekedést, gyorsabb döntéshozatalt és szorosabb együttműködést tett lehetővé az operáció, a műszaki, a pénzügyi és a HR területek között. Az átfogó digitalizáció mára a Prangl működésének stabil, hosszú távú digitális gerincévé vált, amely folyamatos fejlesztéseivel tovább erősíti a vállalat versenyképességét.

A Companies for the Future Award gálát idén ötödik alkalommal rendezték meg, ahol a hazai üzleti élet meghatározó szereplőit díjazták nyolc kategóriában. A díjak odaítéléséről független, magas presztízsű szakmai zsűri döntött komplex szempontrendszer alapján, így már a dobogós helyezések is kiemelkedő elismerésnek számítanak.

Komoly szereplők a díjazottak között

A „Best Technology Investment” kategóriában a Prangl-Hungaria Kft. olyan vállalatok között szerepelt a dobogón, amelyek a digitális transzformáció és innováció révén alapjaiban formálják át üzleti működésüket. A kategória első helyezettje a Tolnagro Kft., míg a harmadik helyen a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. végzett. A kategória díját a Foxconn támogatta, az elismerést pedig Németh Gábor, a Foxconn Csoport alelnök-helyettese adta át.

A díjátadó mögött álló Joint Venture Szövetség több mint 40 éve támogatja a Magyarországon működő vállalatokat, aktívan hozzájárulva a gazdaság versenyképességének növeléséhez, az innováció erősítéséhez és a fenntartható fejlődéshez. A szervezet ma már több mint 100 tagvállalatot fog össze, és meghatározó szereplője a hazai gazdasági párbeszédnek.

Ez az elismerés számunkra megerősítés: jó úton haladunk. A technológiai fejlesztések nem öncélú beruházások, hanem a hatékonyabb, biztonságosabb és jövőálló működés alapjai

– mondta Kopasz Gábor, a Prangl Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója a díj kapcsán.

A vállalat célja továbbra is egyértelmű: a legmodernebb technológiai megoldások alkalmazásával, tudatos fejlesztésekkel és innovatív szemlélettel építeni a jövőt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
