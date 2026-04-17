Hatalmas elismerést kapott egy magyar kkv – ezzel érdemelte ki a rangos díjat
Rangos szakmai elismerésben részesült a Prangl-Hungaria Kft.: a Joint Venture Szövetség (JVSZ) által szervezett Companies for the Future Award gálán a vállalat a „Best Technology Investment” kategóriában a 2. helyezést érte el, a díjat elsősorban a MyPrangl App bevezetésének köszönhetően – derült ki a vállalat közleményéből.
A díj azon vállalatok teljesítményét ismeri el, amelyek technológiai fejlesztéseikkel és digitális megoldásaikkal képesek új szintre emelni működésüket és versenyképességüket. A Prangl-Hungaria Kft. számára ez a helyezés nem csupán szakmai siker, hanem egyértelmű visszaigazolása annak az iránynak, amelyet a vállalat a folyamatos innováció és technológiai fejlődés mentén követ. A MyPrangl App kiemelkedő digitális innovációként alapjaiban alakította át a vállalat operatív működését. A papírmentes, valós idejű és pontos adatáramlásra épülő rendszer jelentős hatékonyságnövekedést, gyorsabb döntéshozatalt és szorosabb együttműködést tett lehetővé az operáció, a műszaki, a pénzügyi és a HR területek között. Az átfogó digitalizáció mára a Prangl működésének stabil, hosszú távú digitális gerincévé vált, amely folyamatos fejlesztéseivel tovább erősíti a vállalat versenyképességét.
A Companies for the Future Award gálát idén ötödik alkalommal rendezték meg, ahol a hazai üzleti élet meghatározó szereplőit díjazták nyolc kategóriában. A díjak odaítéléséről független, magas presztízsű szakmai zsűri döntött komplex szempontrendszer alapján, így már a dobogós helyezések is kiemelkedő elismerésnek számítanak.
Komoly szereplők a díjazottak között
A „Best Technology Investment” kategóriában a Prangl-Hungaria Kft. olyan vállalatok között szerepelt a dobogón, amelyek a digitális transzformáció és innováció révén alapjaiban formálják át üzleti működésüket. A kategória első helyezettje a Tolnagro Kft., míg a harmadik helyen a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. végzett. A kategória díját a Foxconn támogatta, az elismerést pedig Németh Gábor, a Foxconn Csoport alelnök-helyettese adta át.
A díjátadó mögött álló Joint Venture Szövetség több mint 40 éve támogatja a Magyarországon működő vállalatokat, aktívan hozzájárulva a gazdaság versenyképességének növeléséhez, az innováció erősítéséhez és a fenntartható fejlődéshez. A szervezet ma már több mint 100 tagvállalatot fog össze, és meghatározó szereplője a hazai gazdasági párbeszédnek.
Ez az elismerés számunkra megerősítés: jó úton haladunk. A technológiai fejlesztések nem öncélú beruházások, hanem a hatékonyabb, biztonságosabb és jövőálló működés alapjai
– mondta Kopasz Gábor, a Prangl Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója a díj kapcsán.
A vállalat célja továbbra is egyértelmű: a legmodernebb technológiai megoldások alkalmazásával, tudatos fejlesztésekkel és innovatív szemlélettel építeni a jövőt.