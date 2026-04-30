Már Sopronban a csúcskategóriás drónok: mindent észlelnek, nem lehet elbújni előlük – annyi az illegális fakivágásnak

A Soproni Egyetemre megérkeztek a BorderEye projekt legmodernebb merev szárnyú drónjai, amelyek órákon át képesek a levegőben maradni és a legkisebb változásokat is észlelni a talajon. A LiDAR technológiával felszerelt drónok a határvédelem mellett az illegális fakivágások és szemétlerakások felderítésében is segítenek.

A drónok önmaguk ismerik fel a gyanús elemeket és cselekednek / Fotó: Soproni Egyetem

Fábián Attila rektor szerint a drónok érkezése egy új korszak kezdete az egyetemen, ahol a kutatók már nem elméletben, hanem a világ élvonalába tartozó eszközökkel dolgozhatnak.

Az egyetem honlapja szerint egy ötéves projektet valósítanak meg, amely a merev szárnyú drón és a kiértékelőszoftver fejlesztésére irányul határmegfigyeléshez és környezetértékeléshez.

A projekt célja egy komplex rendszer (hardver + szenzor + szoftver) alkalmazásorientált fejlesztése, amely a környezeti elemeket és eseményeket, azok változását időben és térben érzékeli.

A rendszer első eleme az illegális migrációval érintett határszakaszok, környezetváltozás szempontjából érzékeny, katasztrófával sújtott régiók vagy hulladéklerakással terhelt területek néhány óránkénti megfigyelését ellátni tudó légi eszköz kiválasztása, továbbfejlesztése.

Másik komponens a légi eszközre szerelt, időjárás-független szenzorok kiválasztása és tesztelése: lézeres letapogató, infraszínes kamera, hőkamera. A légi jármű képes lesz egy területet autonóm térképezni vagy élőképet közvetíteni.

A rendszer harmadik eleme egy nagy feldolgozási kapacitású, párhuzamosított célszoftver fejlesztése, amely képes határrendészeti vagy környezetterhelési szempontból kritikus objektumokat a pontfelhőből (alagútbejáratok, személyek, létrák) vagy változó felszíni elemeket (ösvények, szemetelés) a változásképből felismerni, térképen megjeleníteni és szükség esetén riasztásokat indítani.

