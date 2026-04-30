Már Sopronban a csúcskategóriás drónok: mindent észlelnek, nem lehet elbújni előlük – annyi az illegális fakivágásnak
A Soproni Egyetemre megérkeztek a BorderEye projekt legmodernebb merev szárnyú drónjai, amelyek órákon át képesek a levegőben maradni és a legkisebb változásokat is észlelni a talajon. A LiDAR technológiával felszerelt drónok a határvédelem mellett az illegális fakivágások és szemétlerakások felderítésében is segítenek.
Fábián Attila rektor szerint a drónok érkezése egy új korszak kezdete az egyetemen, ahol a kutatók már nem elméletben, hanem a világ élvonalába tartozó eszközökkel dolgozhatnak.
Az egyetem honlapja szerint egy ötéves projektet valósítanak meg, amely a merev szárnyú drón és a kiértékelőszoftver fejlesztésére irányul határmegfigyeléshez és környezetértékeléshez.
A projekt célja egy komplex rendszer (hardver + szenzor + szoftver) alkalmazásorientált fejlesztése, amely a környezeti elemeket és eseményeket, azok változását időben és térben érzékeli.
- A rendszer első eleme az illegális migrációval érintett határszakaszok, környezetváltozás szempontjából érzékeny, katasztrófával sújtott régiók vagy hulladéklerakással terhelt területek néhány óránkénti megfigyelését ellátni tudó légi eszköz kiválasztása, továbbfejlesztése.
- Másik komponens a légi eszközre szerelt, időjárás-független szenzorok kiválasztása és tesztelése: lézeres letapogató, infraszínes kamera, hőkamera. A légi jármű képes lesz egy területet autonóm térképezni vagy élőképet közvetíteni.
- A rendszer harmadik eleme egy nagy feldolgozási kapacitású, párhuzamosított célszoftver fejlesztése, amely képes határrendészeti vagy környezetterhelési szempontból kritikus objektumokat a pontfelhőből (alagútbejáratok, személyek, létrák) vagy változó felszíni elemeket (ösvények, szemetelés) a változásképből felismerni, térképen megjeleníteni és szükség esetén riasztásokat indítani.
Új dróngyár épül Magyarországon
Januárban derült ki, hogy az ABZ Innovation magyar dróngyártó cég új gyártócsarnokkal bővíti termelését. A Szentendrén működő vállalat tervei szerint Európa legnagyobb civil (nem katonai célú) dróngyárává válhat.
A vállalat kizárólag polgári felhasználásra fejleszt és gyárt drónokat, amelyek főként permetezésre, granulátumszórásra, ipari tisztításra, falak mosására, csomag- vagy kameraszállításra alkalmasak. Jelenleg 28 országban van disztribúciós hálózata, legnagyobb piaca az Egyesült Államok, árbevételük az elmúlt időszakban évente nagyjából háromszorosára nőtt.
A jelenlegi, 1300 négyzetméteres szentendrei telephelyen havi 20–25 drónt állítanak elő. Az új, 1060 négyzetméteres gyártócsarnok nyáron kezdi meg a működését, ezzel a kapacitás jelentősen bővül: 50 százalékos kihasználtság mellett havi 85, teljes kapacitással pedig akár évi 2000 drón előállítása is lehetővé válik 40–45 fővel.
A bővítést és a gyors növekedést egy hétmillió eurós (2,7 milliárd forintos) tőkebevonás támogatja, amelyben amerikai, német és magyar befektetők vettek részt. Ez a kör a drónszektorban kiemelkedően magas összegnek számít európai viszonylatban. Ludvigh Károly ügyvezető szerint a cél nem kevesebb, mint hogy a nyugati világ egyik legnagyobb dróngyártójává váljanak, kihasználva a polgári drónok iránti robbanásszerűen növekvő keresletet.