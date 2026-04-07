Energiaválság: pár óra és valóságos apokalipszissel nézhet szembe a világ – a magyar gazdaság ezt biztosan nem fogja megúszni
„Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, előfordulhat a legrosszabb forgatókönyv az iráni háborúban. Ha az amerikaiak elkezdik bombázni Iránt, az irániak pedig válaszul megsemmisítik a Hormuzi-szorosban lévő tankereket, illetve az Emirátusokban lévő olaj-és gázlétesítményeket, a következő öt évben súlyos tízmilliókkal csökkenhet a kitermelési kapacitás. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy 140-150 dollár fölé fog emelkedni az olaj ára” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a hétvégén 48 órás ultimátumot adott a perzsa államnak, ha addig nem nyitja meg a Hormuzi-szorst, akkor totális támadást indít az ország infrastruktúrája ellen. Magyar idő szerint hajnali 2 körül jár le a határidő, tehát pár órán múlik, hogy tovább súlyosbodik-e a már így is eléggé felbolygató konfliktus.
Pedig az energiaválság így is egyre fenyegetőbb, ami európai politikusokat is egyre inkább aggodalommal tölti. A hétvégén Giorgia Meloni olasz kormányfő Szaúd-Ariában, majd Katarban járt, ahol azt nyilatkozta, hogy ha sürgősen nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, akkor súlyos energiaválsággal nézhet szembe hamarosan Olaszország.
De a magyar kormányfő is pesszimista hangot ütött meg húsvétvasárnap a Citadella átadásán, és kifejezetten komor képet festett a következő időszakról.
– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki azt is mondta, hogy most energia kell, bárhonnan, ezért szerinte égbekiáltó bűn, hogy Ukrajna elzárta a Barátság vezetéket, és végzetes hiba, hogy Brüsszel azt követeli, váljunk le az orosz energiáról. Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a „holdkóros” brüsszeli energiapolitikából.
„Fekete április jön”
Nincs egyedül borúlátásával a magyar kormányfő. Kedd reggel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője egy francia lapnak adott interjújában már sokadjára kongatta meg a vészharangot. Fatih Birol szerint a világ még soha nem tapasztalt hasonló mértékű energiakínálati zavart, ugyanis nemcsak az olaj és a gáz tranzitja akadt meg, hanem a műtrágyáké, a héliumé és sok más alapvető nyersanyagé.
Sőt, azt is mondta, hogy a jelenlegi egy hármas sokk, mivel egyszerre élünk át olaj-, gáz- és élelmiszerválságot, ami alapjaiban rengeti meg a világgazdaságot.
Birol szerint a helyzet súlyossága meghaladja az 1973-as és 1979-es olajválságok, valamint a közelmúlt energiapiaci zavarainak összhatását. Ráadásul a március után április még rosszabb lehet.
A március nagyon nehéz volt, de attól tartok, hogy az április még rosszabb lesz. Ha a szoros végig zárva marad, kétszer akkora kínálatkiesést láthatunk, mint az előző hónapban, egyfajta fekete április elé nézünk
– mondta. Kiemelte, hogy bár Európa, Japán vagy Ausztrália is komoly nehézségekkel néz szembe. A leginkább veszélyeztetett országok azok, amelyek erősen importfüggők. Ilyen Ázsiában Japán, Dél-Korea, a Fülöp-szigetek, Vietnám, Pakisztán és Banglades. Úgy látja, hogy hiába döntött minden idők legnagyobb készletfelszabadításáról az ügynökség, 400 millió hordót juttatva a világpiacra, ez rövid távú megoldás. Az egyetlen megoldás a Hormuzi-szoros megnyitása lenne, de így is ott van a probléma, hogy a kőolajtermelés a felére esett vissza a térségben, a földgázé pedig teljesen megállt.
Trump végül kifarolhat
Virovácz Péter jelezte, hogy az ING Bank Trump ultimátuma után, szerdán frissíti az energiahordozókra vonatkozó előrejelezését, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre nem mérsékelt pesszimizmust uralja a piacokat. Persze ez is rögtön megváltozhat, ha tovább eszkalálódik a helyzet, ebben az esetben a legnagyobb veszély, ha felmegy 150 dollárra az olaj ára.
Az elemző szerint ilyen magas áron senki nem akar vásárolni, így elkezdhet megcsappanni a kereslet, ami egy gazdasági válságot idézhet elő.
Egyelőre azonban nem ez az alapforgatókönyv, a befektetők inkább azt valószínűsítik, hogy Donald Trump végül ki fog farolni és nem fogja a végtelenségig eszkalálni a helyzetet. Amerikában ugyanis novemberben félidős választásokat tartanak és a Republikánusok vélhetően nem néznék jó szemmel, ha amerikai katonák taposnák a földet Iránban, vagy 5 dollárért kellene az amerikaiaknak tankolniuk. De ezzel együtt is, ha most normalizálódik a helyzet, még hónapok, mire helyreáll a kínálat. Tehát a nyárig maradhatnak a megnövekedett kereslet miatt a mostani olajárak, amelyek egy hónapja szinte konstans 100 dollár fölött vannak.
Azt gondolom, hogy a piac számít valamilyen politikai racionalitásra, ezért sem a legrosszabb eshetőség van beárazva
– fogalmazott az ING Bank vezető elemzője. Hozzátette, a befektetők jelenleg kivárnak és a főcímekre kereskednek. Hétvégén is mindenki úgy gondolta, hogy a húsvét alatt kitör a béke, emiatt lement a 100 dollár alá, majd Trump kiírt párt sort a közösségi oldalára, és újra 100 dollár fölött vagyunk. Napi szinten plusz-mínusz 10 dollárt ugrál az olaj ára napi szinten, ez pontosan jól mutatja a bizonytalanságot a szakértő szerint.
A magyar gazdaságot is érintheti az energiaválság
Arra is felhívta a figyelmet, hogy Európát várhatóan negatívan érinti a mostani válság, így Magyarország sem ússza meg, már csak azért sem, mert a magyar gazdaságot minden olyan energiakrízis különösen érzékenyen érinti. Így volt ez 2022-ben, amikor főként a földgáz ára szaladt el, egészen 350 euróig a holland tőzsdén. Az ING Bank elemzője szerint egyelőre nehéz megjósolni a magyar gazdaságra gyakorolt hatásokat, de jelzésértékű, hogy a jegybank a március inflációs jelentésében már számolt:
- míg a GDP-növekedés 2,4 százalékról 1,7 százalékra,
- addig az inflációt 3,2 százalékról 3,7 százalékra emelte a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest.
Az elemző szerint a historikus adatok azt mutatják, hogy a mostanihoz hasonló ársokkok két-három hónap alatt begyűrűznek. Ugyanakkor nagyon nehéz előrejelezni, egyrészt május végéig vannak érvényben a védett üzemanyagárak, illetve az árrésstopok, másrészről nagy kérdés, hogy a Központi Statisztikai Hivatal hogyan számolja el a januári rezsistopot. Szerinte nem elképzelhetetlen, hogy a számlaértékek jelentősen bezuhannak majd, mindenesetre márciusban 2 százalék körül lehetett az infláció, ami nagyságrendileg megegyezik a cseh inflációs adattal. Csehországban márciusban 1,9 százalék volt a fogyasztói árindex, pedig az elemzők 2,2 százalékot áremelkedést vártak.
