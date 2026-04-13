Az építőipar teljesítménye 2026 februárjában vegyes képet mutatott: februárban havi alapon ugyan érdemi növekedés látszik, de az éves adatok és a megrendelések alakulása szerint továbbra is visszafogott a pálya.

Havi szinten felfelé kapaszkodik az építőipar, de az új megrendelések még mindig nem futottak be / Fotó: Fotogrin

2026 februárjában az építőipari termelés volumene 0,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben januárhoz képest 4,9 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy az ágazat rövid távon képes korrekcióra, ugyanakkor az alaptrend még nem fordult meg. Az év első két hónapjában összességében 5,7 százalékos visszaesést mértek, ami megerősíti, hogy a 2025-ös szinthez képest gyengébben indult az év.

Az ágazatban erős kettősség figyelhető meg:

az épületek építése 2,2 százalékkal nőtt februárban, és ágazati szinten még markánsabb, 15 százalékos bővülést mutatott.

Ezzel szemben az egyéb építmények teljesítménye 6,3 százalékkal csökkent, amit jelentős belső különbségek magyaráznak: az út- és vasútépítés 37,6 százalékkal bővült, miközben a közműépítés 41,6 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbi magas bázishoz képest.

A legnagyobb súlyú szegmens, a speciális szaképítés szintén gyengélkedik, 9,3 százalékos csökkenést mutatva. Ez azért különösen fontos, mert ez a terület széles körben kapcsolódik a beruházásokhoz, így az ágazat általános aktivitását is jól jelzi.

A legmarkánsabb figyelmeztető jel a megrendelések oldaláról érkezik:

az új szerződések volumene 44,8 százalékkal zuhant,

ezen belül az épületekre kötöttek 38,7,

az egyéb építményekre vonatkozók pedig 51,5 százalékkal estek vissza.

Ezzel szemben a már meglévő szerződésállomány 9,5 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban, ami rövid távon még biztosíthat munkát az ágazat szereplőinek. Ugyanakkor ezen belül is eltérés látszik: az épületekhez kapcsolódó állomány 0,9 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményeké 14,4 százalékkal nőtt.

A 2025-ös év összességében növekedést hozott, de az év során jelentős havi kilengések voltak, 2026 elején pedig ismét gyengébb szintről indult a teljesítmény. Februárban a termelés értéke 482,2 milliárd forintot tett ki, az év első két hónapjában pedig összesen 878,6 milliárd forint volt.