Egy újabb bankár állt be a Tisza-kormány mögé: az Erste vezére bevallotta egy interjúban, hogy felszabadult a Magyar Péterék győzelmétől

Megkönnyebbülten beszélt a választások után az Jelasity Radován, az Erste Bank vezetője, aki állítólag kokárdával a mellén ment dolgozni másnap. A műsorban kemény kritikát fogalmazott meg az előző kormány gazdaságpolitikájáról, ám komoly kockázatokra is figyelmeztetett, amelyekbe beleütközhet Magyar Péter és kormánya.

Nem kertelt az Erste Bank első embere: a választás után felszabadultnak érzi magát / Fotó: Soós Lajos

Jelasity, aki egyben az Erste Bank magyarországi elnök-vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség vezetője is, a Della című műsor vendégeként beszélt a választások utáni helyzetről, ahol nemcsak személyes érzéseit osztotta meg, hanem kemény kritikát fogalmazott meg az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikájáról és a pénzügyi szektor működéséről is.

Az Erste-vezérnek már most sem hiányzik az előző kormány

A bankvezér nem titkolta, hogy megkönnyebbült az április 12-i választási eredmények láttán. Elmondása szerint hétfőn kokárdát tűzött a zakójára, amikor munkába indult, és egy ismert Hofi-idézettel érzékeltette hangulatát: most végre szabad országban szabad emberként mondhatja el a véleményét.

A beszélgetés egyik legélesebb pontja az volt, amikor felidézte azokat a politikai támadásokat, amelyek az Erste Bankot érték a kampány során. Orbán Viktor miniszterelnök korábban „háború kutyájának” és „halál vámszedőjének” nevezte az osztrák tulajdonú pénzintézetet. Jelasity szerint különösen fájó volt, hogy a bankszektor többi szereplője még informálisan sem állt ki mellettük.

Máris itt az Erste reakciója, miután a halál vámszedői közé sorolta az osztrák bankot Orbán Viktor Keményen fogalmazott a Shellről és az Erste Bankról is Orbán Viktor miniszterelnök, aki a háború vámszedőinek és a háború kutyáinak nevezte a két vállalatot. Az osztrák pénzintézet válaszára se kellett sokat várni.

A bankvezér részletesen beszélt az elmúlt 16 év gazdaságpolitikai döntéseiről is, amelyeket több ponton kifejezetten károsnak nevezett. Kiemelte az egyenlőtlen versenyfeltételeket, amelyek szerinte bizonyos pénzintézeteket előnybe hoztak másokkal szemben. Szóba került a Nemzeti Együttműködés Rendszerében kialakult cégstruktúrák kérdése is, különösen a magántőkealapok működése.