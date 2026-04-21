Egy újabb bankár állt be a Tisza-kormány mögé: az Erste vezére bevallotta egy interjúban, hogy felszabadult a Magyar Péterék győzelmétől

A múlt kormányzati döntéseit keményen kritizálta, ám a Tisza előtt álló utat is rögösnek látja. Nem kertelt az Erste első embere: a választás után felszabadultnak érzi magát.
VG
2026.04.21, 19:03
Frissítve: 2026.04.21, 19:06

Megkönnyebbülten beszélt a választások után az Jelasity Radován, az Erste Bank vezetője, aki állítólag kokárdával a mellén ment dolgozni másnap. A műsorban kemény kritikát fogalmazott meg az előző kormány gazdaságpolitikájáról, ám komoly kockázatokra is figyelmeztetett, amelyekbe beleütközhet Magyar Péter és kormánya.

SOLTÉSZ Gergõ; JELASITY Radován; VARGA Mihály erste bank
Nem kertelt az Erste Bank első embere: a választás után felszabadultnak érzi magát / Fotó: Soós Lajos

Jelasity, aki egyben az Erste Bank magyarországi elnök-vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség vezetője is, a Della című műsor vendégeként beszélt a választások utáni helyzetről, ahol nemcsak személyes érzéseit osztotta meg, hanem kemény kritikát fogalmazott meg az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikájáról és a pénzügyi szektor működéséről is.

Az Erste-vezérnek már most sem hiányzik az előző kormány

A bankvezér nem titkolta, hogy megkönnyebbült az április 12-i választási eredmények láttán. Elmondása szerint hétfőn kokárdát tűzött a zakójára, amikor munkába indult, és egy ismert Hofi-idézettel érzékeltette hangulatát: most végre szabad országban szabad emberként mondhatja el a véleményét.

A beszélgetés egyik legélesebb pontja az volt, amikor felidézte azokat a politikai támadásokat, amelyek az Erste Bankot érték a kampány során. Orbán Viktor miniszterelnök korábban „háború kutyájának” és „halál vámszedőjének” nevezte az osztrák tulajdonú pénzintézetet. Jelasity szerint különösen fájó volt, hogy a bankszektor többi szereplője még informálisan sem állt ki mellettük.

A bankvezér részletesen beszélt az elmúlt 16 év gazdaságpolitikai döntéseiről is, amelyeket több ponton kifejezetten károsnak nevezett. Kiemelte az egyenlőtlen versenyfeltételeket, amelyek szerinte bizonyos pénzintézeteket előnybe hoztak másokkal szemben. Szóba került a Nemzeti Együttműködés Rendszerében kialakult cégstruktúrák kérdése is, különösen a magántőkealapok működése.

Jelasity szerint ezeknél alapvető lenne az átláthatóság erősítése, mert jelenlegi formájukban komoly kérdéseket vetnek fel.

A Tisza még nem a megváltó

A jövővel kapcsolatban sem volt derűlátó. Az egyik legsúlyosabb kockázatnak a pénzmosás elleni védekezés gyengeségeit nevezte. Figyelmeztetett arra, hogy a közelgő Moneyval-jelentés ronthatja Magyarország nemzetközi megítélését, ami közvetlen hatással lehet a hazai bankok működésére és nemzetközi kapcsolataira. Ezt a veszélyt kifejezetten komolynak tartja, és szerinte sürgős lépésekre van szükség.

A távozó gazdasági miniszterről, Nagy Mártonról is megfogalmazott egy rövid, de beszédes értékelést: elsőként a „rögtönzés” szó jutott eszébe róla, mivel szerinte a gazdaságirányítás sok esetben nem hosszú távú stratégiák mentén működött.

A beszélgetés kitért a politikába tartó szakemberek kérdésére is. Jelasity reagált Kármán András szerepvállalására, aki korábban az Erste alkalmazottja volt, és a jövőben pénzügyminiszteri pozíciót tölthet be a Tisza-kormányban. 

A bankvezér szerint várhatóan hamarosan személyesen is egyeztetnek, és a Bankszövetség részletes javaslatcsomagot készít az új vezetés számára.

Felmerült az is, hogy a Magyar Bankszövetség az elmúlt években sokszor passzívan viszonyult a piacot torzító kormányzati intézkedésekhez. Jelasity válasza alapján ez részben a környezetből fakadó kényszer volt, ami ismét visszautal arra, hogy a pénzügyi szektor mozgástere korlátozott volt.

 

