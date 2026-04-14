Euró bevezetése Magyarországon: ítéletet mond az Európai Unió, ezen múlik most a forint jövője

Brüsszel már vizsgálja, mennyire áll készen Magyarország a váltásra. A választások után Magyar Péter az euró bevezetését tűzte zászlajára.
2026.04.14, 20:05
Frissítve: 2026.04.14, 20:19

Magyar Péter választási győzelme után egyértelművé tette: Magyarország célja az euró mielőbbi bevezetése. Eközben az Európai Bizottság már készíti a kulcsfontosságú jelentést, amely eldöntheti, mennyire áll közel az ország a közös valutához.

Az eurózóna felé fordulhat Magyarország, miután a hamarosan kormányt alakító Magyar Péter gyorsabb integrációt ígért/ Fotó: Mehes Daniel

Komoly gazdasági és politikai fordulat körvonalazódik Magyarországon, miután a Tisza Párt vezetője egyértelművé tette: az új kormány célja az euró mielőbbi bevezetése. 

A politikus már a kampány során is hangsúlyozta „Magyarország visszatérését Európához”, amelynek egyik legfontosabb eleme a közös valuta átvétele lenne.

A választási győzelmet követő sajtótájékoztatón Magyar Péter megerősítette, hogy a forint leváltása konkrét kormányzati célként jelenik meg. Ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai üzenet is: az ország szorosabb integrációra törekedne az Európai Unió magjához.

Közben Európai Bizottság is készül a következő lépésre. A testület idén nyáron publikálja kétévente megjelenő konvergenciajelentését, amely részletesen elemzi, hogy az eurózónán kívüli tagállamok – köztük Magyarország – mennyire állnak készen a csatlakozásra. A szóvivő, Ujvári Balázs emlékeztetett: az uniós szerződések alapján minden tagállam köteles bevezetni az eurót, kivéve Dánia.

Fontos azonban, hogy a csatlakozás ütemét minden ország maga határozza meg, Brüsszel nem kényszeríthet ki gyorsított menetrendet. Ez azt jelenti, hogy bár a politikai szándék adott lehet, a gazdasági feltételek teljesítése elengedhetetlen.

Ez kell az euró bevezetéséhez

Az úgynevezett konvergenciakritériumok négy fő területet fednek le:

  • Az első az árstabilitás, vagyis az alacsony infláció.
  • A második a költségvetési fegyelem: a hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósság pedig a 60 százalékot.
  • Emellett szükséges az árfolyam stabilitása, ami legalább két év ERM II rendszerben való részvételt jelent jelentős kilengések nélkül. 
  • Végül a hosszú távú kamatlábaknak is közel kell állniuk a legstabilabb uniós országok szintjéhez.

Jelenleg az eurózóna 21 tagállamot foglal magában, legutóbb Bulgária csatlakozott 2024 elején. Magyarország mellett még több ország – például Lengyelország, Csehország, Románia és Svédország – sem vezette be a közös valutát.

A piacok már most reagáltak a politikai változásokra. A forint árfolyama a választások után négyéves csúcs közelébe erősödött, ami arra utal, hogy a befektetők pozitívan értékelik az euró bevezetésének lehetőségét és az európai integráció felgyorsítását.

Közel két évtizede húzzák-halasztják, amibe most belenyúlna Magyar Péter: a politikai akarat ide nagyon kevés lesz, ha meglátja a listát

Magyar Péter feltámasztotta a párbeszédet a közös európai fizetőeszköz hazai bevezetéséről. Az euró bevezetése előtt azonban a jelenlegi költségvetési helyzet és a gazdasági mutatók komoly akadályokat képeznek. A következő években dől el, hogy Magyarország valóban képes lesz-e belépni az eurózónába, vagy ismét eltolják a célt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
