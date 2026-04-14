Euró bevezetése Magyarországon: ítéletet mond az Európai Unió, ezen múlik most a forint jövője

Magyar Péter választási győzelme után egyértelművé tette: Magyarország célja az euró mielőbbi bevezetése. Eközben az Európai Bizottság már készíti a kulcsfontosságú jelentést, amely eldöntheti, mennyire áll közel az ország a közös valutához.

Az eurózóna felé fordulhat Magyarország, miután a hamarosan kormányt alakító Magyar Péter gyorsabb integrációt ígért/ Fotó: Mehes Daniel

Komoly gazdasági és politikai fordulat körvonalazódik Magyarországon, miután a Tisza Párt vezetője egyértelművé tette: az új kormány célja az euró mielőbbi bevezetése.

A politikus már a kampány során is hangsúlyozta „Magyarország visszatérését Európához”, amelynek egyik legfontosabb eleme a közös valuta átvétele lenne.

A választási győzelmet követő sajtótájékoztatón Magyar Péter megerősítette, hogy a forint leváltása konkrét kormányzati célként jelenik meg. Ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai üzenet is: az ország szorosabb integrációra törekedne az Európai Unió magjához.

Közben Európai Bizottság is készül a következő lépésre. A testület idén nyáron publikálja kétévente megjelenő konvergenciajelentését, amely részletesen elemzi, hogy az eurózónán kívüli tagállamok – köztük Magyarország – mennyire állnak készen a csatlakozásra. A szóvivő, Ujvári Balázs emlékeztetett: az uniós szerződések alapján minden tagállam köteles bevezetni az eurót, kivéve Dánia.

Fontos azonban, hogy a csatlakozás ütemét minden ország maga határozza meg, Brüsszel nem kényszeríthet ki gyorsított menetrendet. Ez azt jelenti, hogy bár a politikai szándék adott lehet, a gazdasági feltételek teljesítése elengedhetetlen.

Ez kell az euró bevezetéséhez

Az úgynevezett konvergenciakritériumok négy fő területet fednek le:

Az első az árstabilitás, vagyis az alacsony infláció.

A második a költségvetési fegyelem: a hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósság pedig a 60 százalékot.

Emellett szükséges az árfolyam stabilitása, ami legalább két év ERM II rendszerben való részvételt jelent jelentős kilengések nélkül.

Végül a hosszú távú kamatlábaknak is közel kell állniuk a legstabilabb uniós országok szintjéhez.

Jelenleg az eurózóna 21 tagállamot foglal magában, legutóbb Bulgária csatlakozott 2024 elején. Magyarország mellett még több ország – például Lengyelország, Csehország, Románia és Svédország – sem vezette be a közös valutát.