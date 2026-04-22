Magyar filmstúdió lett a Disney és a Universal vetélytársa – Cannes-ban dől el minden

A United Illusions virtuális filmstúdió a rekordszámú nevezést felvonultató mezőnyből jutott a legjobb nyolc közé, amelyeket egy 29 fős nemzetközi szakmai zsűri választott ki.

A filmstúdió alig egy éve kezdte meg működését / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A döntősök öt országból érkeztek, és a magyar szereplő olyan iparági óriásokkal került egy ligába, mint

a Universal Studios,

a Disney Studios

vagy a Bovingdon Airfield Studios.

Utóbbi az elmúlt években több nagyszabású hollywoodi produkció forgatási helyszíne volt, köztük a Halálos iramban-sorozat, a Mission: Impossible epizódjai vagy a Deadpool & Rozsomák.

Egyéves filmstúdió, nemzetközi jelenlét

A jelölés különös súlyát az adja, hogy a stúdió alig egy éve kezdte meg működését, mégis rövid idő alatt több nemzetközi produkció, reklámfilm és televíziós projekt választotta forgatási helyszínéül. A fóti komplexum közel kétezer négyzetméteren, három műteremmel működik, és az előkészítéstől a forgatásig teljes körű szolgáltatást kínál.

Ahogy azt korábban megírtuk, a hazai filmipar az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen a fóti térségben, ahol a nemzetközi produkciók számára kiépített infrastruktúra egyre nagyobb szerepet játszik a magyarországi forgatások növekedésében. Ebbe a környezetbe illeszkedik a United Illusions is, amely a hagyományos stúdiómodellek mellett a virtuális filmgyártásra épít.

Technológia és rugalmasság mint versenyelőny

A stúdió egyik fő erőssége a LED-falas virtuális produkciós technológia, amely lehetővé teszi, hogy a forgatások jelentős része kontrollált stúdiókörnyezetben valósuljon meg. Ez nemcsak költséghatékonyságot és gyorsabb gyártási folyamatot jelent, hanem a különböző léptékű projektek kiszolgálását is lehetővé teszi – a nagyköltségvetésű produkcióktól a kisebb, moduláris forgatásokig.

Az ARRI-akkreditált infrastruktúra és a rugalmas működési modell révén a stúdió képes alkalmazkodni a változó gyártási igényekhez, ami a globális versenyben kulcsfontosságú szemponttá vált.

A fenntarthatóság is döntő szempont

A döntőbe jutásban a technológiai háttér mellett a fenntarthatósági szempontok is szerepet játszottak. A virtuális filmgyártás csökkenti a forgatások környezeti terhelését, mivel kevesebb utazást és fizikai díszletépítést igényel, miközben digitális környezetek újrahasznosíthatók.

A stúdió működése emellett szinte teljes egészében megújuló energiára épül: saját napelemes rendszerének köszönhetően a szén-dioxid-kibocsátás a nullához közelít.

„Ma a produkciók egyre tudatosabban keresik azokat a gyártási környezeteket, ahol a technológiai színvonal mellett a rugalmasság és a fenntarthatóság is alapelvárás” – mondta Simon Zoltán, a stúdió igazgatója. Hozzátette: a jelölés visszaigazolása annak, hogy a magyar stúdió jó irányba halad, és rövid idő alatt nemzetközi szinten is láthatóvá vált.