Magyar filmstúdió lett a Disney és a Universal vetélytársa – Cannes-ban dől el minden
A United Illusions virtuális filmstúdió a rekordszámú nevezést felvonultató mezőnyből jutott a legjobb nyolc közé, amelyeket egy 29 fős nemzetközi szakmai zsűri választott ki.
A döntősök öt országból érkeztek, és a magyar szereplő olyan iparági óriásokkal került egy ligába, mint
- a Universal Studios,
- a Disney Studios
- vagy a Bovingdon Airfield Studios.
Utóbbi az elmúlt években több nagyszabású hollywoodi produkció forgatási helyszíne volt, köztük a Halálos iramban-sorozat, a Mission: Impossible epizódjai vagy a Deadpool & Rozsomák.
Egyéves filmstúdió, nemzetközi jelenlét
A jelölés különös súlyát az adja, hogy a stúdió alig egy éve kezdte meg működését, mégis rövid idő alatt több nemzetközi produkció, reklámfilm és televíziós projekt választotta forgatási helyszínéül. A fóti komplexum közel kétezer négyzetméteren, három műteremmel működik, és az előkészítéstől a forgatásig teljes körű szolgáltatást kínál.
Ahogy azt korábban megírtuk, a hazai filmipar az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen a fóti térségben, ahol a nemzetközi produkciók számára kiépített infrastruktúra egyre nagyobb szerepet játszik a magyarországi forgatások növekedésében. Ebbe a környezetbe illeszkedik a United Illusions is, amely a hagyományos stúdiómodellek mellett a virtuális filmgyártásra épít.
Technológia és rugalmasság mint versenyelőny
A stúdió egyik fő erőssége a LED-falas virtuális produkciós technológia, amely lehetővé teszi, hogy a forgatások jelentős része kontrollált stúdiókörnyezetben valósuljon meg. Ez nemcsak költséghatékonyságot és gyorsabb gyártási folyamatot jelent, hanem a különböző léptékű projektek kiszolgálását is lehetővé teszi – a nagyköltségvetésű produkcióktól a kisebb, moduláris forgatásokig.
Az ARRI-akkreditált infrastruktúra és a rugalmas működési modell révén a stúdió képes alkalmazkodni a változó gyártási igényekhez, ami a globális versenyben kulcsfontosságú szemponttá vált.
A fenntarthatóság is döntő szempont
A döntőbe jutásban a technológiai háttér mellett a fenntarthatósági szempontok is szerepet játszottak. A virtuális filmgyártás csökkenti a forgatások környezeti terhelését, mivel kevesebb utazást és fizikai díszletépítést igényel, miközben digitális környezetek újrahasznosíthatók.
A stúdió működése emellett szinte teljes egészében megújuló energiára épül: saját napelemes rendszerének köszönhetően a szén-dioxid-kibocsátás a nullához közelít.
„Ma a produkciók egyre tudatosabban keresik azokat a gyártási környezeteket, ahol a technológiai színvonal mellett a rugalmasság és a fenntarthatóság is alapelvárás” – mondta Simon Zoltán, a stúdió igazgatója. Hozzátette: a jelölés visszaigazolása annak, hogy a magyar stúdió jó irányba halad, és rövid idő alatt nemzetközi szinten is láthatóvá vált.
Cannes-ban dől el
A Global Production Awards nyerteseit május 18-án jelentik be Cannes-ban, egy exkluzív díjátadón. A magyar stúdió szereplése ugyanakkor már önmagában is jelzi, hogy a hazai filmipar egyre erősebben jelenik meg a nemzetközi térképen, különösen a jövőorientált, technológiaintenzív gyártási megoldások területén.
