Deviza
EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
geotermikus
Szita Gábor
PannErgy
Mol
SZTFH

Gazdára vár a budapesti geotermikus kincs kiaknázása

Az már látszik, hogy nem foghatnak geotermikus kutatásba azok a társaságok, amelyek tavaly Budapesten ilyen kérelembe pályáztak. Az még nem, hogy lesz-e új koncessziós kiírás, és az sem, mi lesz a budapesti földhő-hasznosítási lehetőségekkel.
VG
2026.04.19, 18:29

A Szabályozott Tevékenységek Felügyleti Hatósága (SZTFH) visszautasította a Budapest területére beadott összes geotermikus kutatási engedélykérelmet, köztük a Molét is, amelyet a társaság 2024 végén készített. A földhőpályázatok visszautasításának egységes indoka a korábbi termálvíz-hasznosítás érdekének megvédése volt, a Geotermikus Energia Bizottság szakmai javaslata alapján.

földhő
Százhalombattán méri fel a Mol a földhő hasznosításának helyi lehetőségét/Fotó: Kiss Márk

Védeni kell a budapesti termálkincset

Erről a Világgazdaság korábban beszámolt, ahogyan arról a jogi furcsaságról is, hogy előbb indult el az államilag finanszírozott Budapest Geotermikus Kutatási Program, és csak később, a pályázatok beérkezése után született meg a budapesti termálkarszt hidrodinamikai és hőtranszport modellezésének eredménye. A modell geotermikus hasznosítás szempontjából

  • tiltott,
  • korlátozott
  • és engedélyezhető

zónákra osztotta a főváros területét.

A kérelmek által megcélzott geotermikus kutatások és beruházások pedig a SZTFH elnöke által zárttá nyilvánított területen valósultak volna meg, amelyeken védeni kell a korábbi termálvíz hasznosítások érdekét. A rendeletváltozás lényegéről az Mgte akkor részletesen beszámolt.

Azonban a geotermikus szempontból zárt terület kijelölését megalapozó rendeletmódosítás 2025. augusztus 3-án lépett hatályba, tehát jóval a geotermikus kutatási kérelmek benyújtása után.

A földhő ott van, a koncesszió sehol

Az ügyet a Magyar Geotermális Egyesület (Mgte) elnöke, Szita Gábor most azért vette elő, mert nyitva maradt a kérdés: ki szerzi majd meg a budapesti geotermikus koncessziós jogot, és vele együtt Magyarország legnagyobb koncentrált hőpiacát, ha az Energiaügyi Minisztérium ismét közzétesz egy koncessziós pályázati felhívást.

A koncesszióval a Világgazdaság már egy másik társaság, a Pannergy kérelmének elutasítása kapcsán is foglalkozott.  Tavaly augusztusban azonban a hatóság nem visszautasított egy kérelmet, hanem visszavont egy már kiadott kutatási engedélyt. Indoklása szerint ugyanis az érintett engedély olyan területre vonatkozik, amely időközben zárt koncessziós területté minősült, a Pannergynek pedig ott nincs koncessziós joga. Ismertettük a Pannergy és az SZTFH akkori állásfoglalását is.

Geotermikus Budapest néven 2020-ban tett közzé felmérést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a főváros ígéretes földhőpotenciáljáról. 

Eszerint Kelenföld, Kispest és Újpest gázalapú távfűtő központjainak gázfelhasználását 30-50 százalékban kiválthatná termálvízalapú fűtés, Rákospalotán pedig az egészét.

 A hévizekkel való gazdálkodást megkönnyítené a hévforrások egységes védőterület-kijelölése. Az adottságok alapján hévizes vagy akár hideg vizes alapú hőszivattyús ellátásra a fővárosi panel lakótelepek többségénél és az irodaháznegyedekben is lehet mód, különösen Angyalföldön, a Csepel-szigeten, Őrmezőn, Kelenföldön és Újpesten. Sekély hőszivattyús fűtő-hűtő rendszerek egyedi lakóházak, társasházak és lakóparkok ellátására a város számos részén használhatók.

Saját területén kutat a Mol

A Mol tevékenységében kisebb-nagyobb súllyal évtizedek óta jelen a földhő hasznosítása. A társaság Százhalombattán, a Dunai Finomító területén és környezetében kutatott geotermikus energia után és végzett ehhez 3D szeizmikus méréseket. Arra keresi a választ, hogy van-e a területen olyan magas hőmérsékletű rétegvíz, amelyet hasznosíthatna a finomító. Kálócfa és Ócsa–Nagykáta hőhasznosítási lehetőségeit is fejlesztése a társaság 2025 utolsó negyedéves jelentése szerint. Megkezdődött továbbá a horvátországi Lescan közelében is egy projekt műszaki előkészítése. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
