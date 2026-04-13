A forint úthenger módba kapcsolt, csak épp a jégen – most nem csak Varga Mihály törheti a fejét

Amint világossá vált vasárnap este, hogy a Tisza Párt nyerte a magyar választást fölényes többséggel, azonnal meglódult a forint árfolyama. A hét végén szinte nincsen forgalom a nemzetközi devizapiacon, így a pecsétet a hétfői hazai piacnyitás ütheti csak rá a nekilendülésre – de minden arra utal, hogy ez meg is fog történni. Aztán viszont a olyan rizikós és potenciálisan rázós időszak következik, amilyent régen nem láttunk, és ugyanez igaz a magyar állampapírok és részvények árfolyamaira is. Mi ennek az oka?

A forint árfolyama: ezúttal az euró sorsa lett a zakó, de mi lesz a folytatás? A világgazdasági kihívások toronyként magasodnak fölénk

A tény: a piacnyitás előtt hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-re taksálták, ami csaknem hároméves csúcs, sőt több mint kétéves csúcsára ért a lengyel zlotyval szemben is. Lássuk, mi vezetett ehhez, és mi fejlődhet ki belőle.

A forint árolyama: rá fogadni a választás előtt biztos tipp volt

A magyar gazdasággal különösebb baj nincs, a küszködő nagy EU-tagokhoz képest inkább üdítő foltot jelent Európában, a jegybank éberen ügyel, hogy ne szaladjon el az infláció, nem véletlen, hogy tavaly óta a forint a világ egyik legjobban teljesítő devizája.

Aki a forintra fogadott a múlt héten, vagy azt azt megelőző időszakban a választásra pozicionálva, sokat nem kockáztatott.

Ha a kormány nyer, marad a biztonságos status quo, miközben a belpolitikai kockázat elenyészik. Ha az ellenzék nyer, erre tavaly nyár óta megfogalmazott egy megfontolandó momentumokat tartalmazó, és csak hosszabb távra sebezhető elméletet több nemzetközi bankház: a Tisza Párt a visszatartott EU-pénzek visszaszerzését ígérte, a nagyobb devizabeáramlás pedig elméletileg forinterősítő.

Az utóbbi elmélet leegyszerűsítő, mert a mérleg másik oldalán álló kockázatokat hanyagolta. Mindesetre rövid távon mindkét választási kimenetel a forint erősödését ígérte.

A magyar fizetőeszköz árfolyamának választás utáni átértékelése azonban nem ezzel a momentummal zárul. Ezzel csak kezdődik.

A választás egy dolog – a gazdaságpolitika egy másik, ráadásul bel- és geopolitikai veszélyek is lesnek a forintra

A mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvéleménykutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte elő.