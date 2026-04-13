Deviza
EUR/HUF367,65 -0,26% USD/HUF314,56 -0,35% GBP/HUF421,76 -0,25% CHF/HUF397,3 -0,24% PLN/HUF86,4 -0,17% RON/HUF72,25 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,22% EUR/HUF367,65 -0,26% USD/HUF314,56 -0,35% GBP/HUF421,76 -0,25% CHF/HUF397,3 -0,24% PLN/HUF86,4 -0,17% RON/HUF72,25 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
deviza
forint
állampapír

A forint úthenger módba kapcsolt, csak épp a jégen – most nem csak Varga Mihály törheti a fejét

Könnyű volt a forintra fogadni a magyar választás előtt, a patthelyzeten kívül bármilyen eredmény mellette szólt. A forint árfolyama azonnal meglódult, amint kiderült, hogy a Tisza Párt nyerte a voksolást nagy fölénnyel, csakhogy a kijózanodás rizikója benne van a lapokban. Akár villámgyorsan is eljöhet, akár elhúzódóan – mutatjuk, mitől függ.
Pető Sándor
2026.04.13, 06:18
Frissítve: 2026.04.13, 06:29

Amint világossá vált vasárnap este, hogy a Tisza Párt nyerte a magyar választást fölényes többséggel, azonnal meglódult a forint árfolyama. A hét végén szinte nincsen forgalom a nemzetközi devizapiacon, így a pecsétet a hétfői hazai piacnyitás ütheti csak rá a nekilendülésre – de minden arra utal, hogy ez meg is fog történni. Aztán viszont a olyan rizikós és potenciálisan rázós időszak következik, amilyent régen nem láttunk, és ugyanez igaz a magyar állampapírok és részvények árfolyamaira is. Mi ennek az oka?

A forint árfolyama: ezúttal az euró sorsa lett a zakó, de mi lesz a folytatás? A világgazdasági kihívások toronyként magasodnak fölénk  Fotó: NurPhoto via AFP

A tény: a piacnyitás előtt hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-re taksálták, ami csaknem hároméves csúcs, sőt több mint kétéves csúcsára ért a lengyel zlotyval szemben is. Lássuk, mi vezetett ehhez, és mi fejlődhet ki belőle.

A forint árolyama: rá fogadni a választás előtt biztos tipp volt

A magyar gazdasággal különösebb baj nincs, a küszködő nagy EU-tagokhoz képest inkább üdítő foltot jelent Európában, a jegybank éberen ügyel, hogy ne szaladjon el az infláció, nem véletlen, hogy tavaly óta a forint a világ egyik legjobban teljesítő devizája.

Aki a forintra fogadott a múlt héten, vagy azt azt megelőző időszakban a választásra pozicionálva, sokat nem kockáztatott. 

  1. Ha a kormány nyer, marad a biztonságos status quo, miközben a belpolitikai kockázat elenyészik.
  2. Ha az ellenzék nyer, erre tavaly nyár óta megfogalmazott egy megfontolandó momentumokat tartalmazó, és csak hosszabb távra sebezhető elméletet több nemzetközi bankház: a Tisza Párt a visszatartott EU-pénzek visszaszerzését ígérte, a nagyobb devizabeáramlás pedig elméletileg forinterősítő.

Az utóbbi elmélet leegyszerűsítő, mert a mérleg másik oldalán álló kockázatokat hanyagolta. Mindesetre rövid távon mindkét választási kimenetel a forint erősödését ígérte.

A magyar fizetőeszköz árfolyamának választás utáni átértékelése azonban nem ezzel a momentummal zárul. Ezzel csak kezdődik.

A választás egy dolog – a gazdaságpolitika egy másik, ráadásul bel- és geopolitikai veszélyek is lesnek a forintra

A mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvéleménykutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte elő.

Utána azonban rendre visszatért arra a szintre, amit a világgazdaságba beágyazott magyar gazdaság fundamentumai diktálnak. Ha ezeket dióhéjban összefoglaljuk, azonnal megértjük azt is, hogy 

a forint jövőjét nem a választási eredmény határozza meg, hanem az, hogy ezek a fundamentumok hogyan alakulnak az új kormány alatt.

1. A dollár nemzetközi megingásai a feltörekvő devizákat erősítik. Jelenleg épp fordítva van, mivel az iráni béketárgyalások nem vezettek eredményre, sőt félelmetes fordulat formálódik . A nemzetközi kockázatkerülést a magyar választási eremény pillanatnyilag felülírja, tanúság erre, hogy a forint erősen túlteljesíti a zlotyt: a lengyel deviza ellen 86,4 körül, több mint kétéves csúcs környékén nyithat, péntekhez képest 2 százalékos erősödéssel.

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

2. A legfontosabb, mint már többször írtunk róla, 

a biztos kéz a jegybanknál.

 Ha a piacokon elhiszik, hogy a jegybank megvédi az inflációs célt, és lépést tart az energiválság miatt kezdődni látszó nemzetközi kamatemelésekkel, az jó a forint árfolyamának. Mi történik azonban, ha az inflációs cél támadás alá kerül az új kormányzat intézkedései által?

3. Ha lazul a költségvetés fegyelme, az a forint ellen hat. És nem is csak költségvetési a kockázat: a Tisza gazdaságpolitikája általában sötét ló, tisztázatlan, nem következnek-e az árfolyamnak ártó lépések.

A banánhéjak, amelyeken elcsúszhat a forint egy Tisza-kormány alatt

Mehetünk az előbbi sorrendben.

1. A nemzetközi politika zűrzavaros, energiaválság küszöbén állunk, a kormányváltással pedig megjelent az a jelentős bizonytalanság, hogy nem tudni, miként kezeli a "nemzetközi szelet", a dollár ingadozását az új gazdaságpolitika. Ha az EU-pénzek valóban be is jönnek, nem tudni, a másik oldalon mi suttyan ki devizában az országból. Ha lemondunk az orosz energiáról, az máris egy hatalmas és tartós megcsapolás.

2. Jobboldal által kinevezett jegybankelnök, pocsékló baloldali kormány, erre a magyar gazdaságtörténetben sajnos van precedens: a 2002 utáni évek. Nehéz volna megbecsülni, a magyar gazdaság fejlődését hány évvel vettette vissza az az adósságcsináló korszak. Egy más rendszerben, de a forint durva ingadozásaihoz vezetett. A jelen: még nem tudjuk, hogy viszonyul az új hatalom a kontrollján kívül álló MNB-hez, illetve nem lép-e elődje költségvetési dorbézolásának útjára. Hatalmasak a kérdőjelek. 

3. Ha új emberek csapódnak a költségvetéscsináláshoz, tapasztalatlanságuk miatt kockázatos. Ha a régiek jönnek vissza,  ők meg láttuk, hogy mire jutottak. Ráadásul benne vannak a Tisza-pakliban olyan lépések, mint a védett árak, a rezsicsökkentés vagy a különadók megszüntetése, amelyek inflációs hatásúak (és azt sem tudjuk, mi történik, ha hozzányúlnak a Molhoz és az MVM-hez). 

Ha a jegybank nem ellensúlyozza ezeket, azért rossz a forintnak. Ha "háborúba" keveredik miattuk a kormánnyal, azért.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ez volt az apróbetűs lábjegyzet, amit nem olvastunk el, talán ott sem volt

Mindebből már láthatjuk: amint tisztázza szándékait az új kormány, aknák sora települhet a forint alá. Ez az, amit nem vettek figyelembe a külföldi bankházak választási piaclatolgatásai, mert az azonnali piaci mozgásokra koncentráltak, amelyeken kétségen kívül lehet szépen keresni az időben belépőkenek és lefalcolóknak.

A hibák elkövetése ellen a szemükben az volt a garancia, hogy arra számítottak: egy Tisza-kormány úgyis Brüsszel utasításainak megfelelően manőverezik, akkor pedig nagy baj nem lehet. Magyarországon azonban már tapasztaltuk a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai korszakban, hogy de: igenis lehet.

Ugyanez igaz a magyar állampapírok árfolyamaira is. 

Ezek is meg-megugrottak a Tisza választási győzelmére utaló közvéleménykutatások hatására. 

Csakhogy ha az bukik ki: az energiaárrobbanás tetejébe a kormányzati intézkedések inflációgerjesztőek lesznek, akkor a hozamoknak feljebb kell mozdulniuk. Állampapírok esetében a hozam és az árfolyam közt fordított arányosság van: vagyis ebben az esetben a magyar állampapírok elértéktelenednének a piacon.

Ez most a napi koktél: eufória és aknák. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
