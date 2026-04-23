Erősödik a forint, de nem mindenki örül: bérfeszültséget hozhat a határ mentén – az ingázóknak most kell észnél lenniük

Az elmúlt években sokkal inkább a forintgyengülés negatív hatásaitól voltak hangosak a hírek, mert sokan ezt az importált termékeken és az infláción keresztül közvetlenül a saját pénztárcájukon érezték. Emiatt is örülnek sokan a forint felértékelődésének, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ennek is megvannak a maga vesztesei – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Nem csak az ingázóknál számít, mennyi a forint / Fotó: Mehes Daniel

Az egyik ilyen csoport a határon túlra ingázóké – emelte ki. Ők fizetésüket euróban kapják, ellenben kiadásaik jellemzően forintban merülnek fel. Az erősebb árfolyam miatt így ők most vásárlóerejük csökkenését tapasztalják, ugyanaz az euróban kapott fizetés kevesebb termék és szolgáltatás megvásárlására elegendő idehaza. Megjegyezte, hogy emiatt jogos igény lehet részükről a fizetések emelése, azonban az érmének két oldala van:

érdemes figyelembe venni, hogy az elmúlt években pont ők voltak az egyik nyertesei a forint gyengülésének, béremelés nélkül is nőtt a vásárlóerejük.

Kicsi az esélye annak, hogy az osztrák vállalatok erre hivatkozva emelnék a fizetéseket, ugyanakkor a magyar munkavállalók bérigényének növekedésének lehet olyan hatása, hogy inkább más szomszédos országokból toboroznak majd a cégek.

Csak a koronavírus befolyásolta eddig érdemben az ingázást

Az ingázó magyarok száma az elmúlt időszakban stabilan alakult, 100-110 ezer fő között ingadozott, a forint elmúlt években tapasztalt gyengülésének nem látszódott hatása. Ami az ingázást nagyobb mértékben befolyásolta, az a koronavírus-járvány volt, amelynek során a 120 ezres létszám átmenetileg 75 ezer fő alá is visszaesett, ahonnan fokozatosan visszaépült, azonban a járvány előtti szint alatt maradt. A másik oldalról a hazánkba ingázó munkavállalók esetében nem rendelkezünk ilyen részletes adatokkal. Az elemző elmondta, hogy a KSH kiadványa szerint 2024-ben 102,2 ezer fő volt a külföldi állampolgárságú alkalmazottak száma Magyarországon. Ebbe ugyanakkor beletartoznak a távoli országok munkavállalói

Fülöp-szigetek,

Vietnám,

és Kína

is. A szomszédos országokat (Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia) tekintve a létszám 40 ezer fő alatt alakult, amely viszont nem tartalmazza a kettős állampolgárokat – hívta fel a figyelmet. A Magyarországra ingázás azonban összességében kisebb súlyú, mint a kiutazás, itt ellenben lehet olyan hatása a forint erősödésének, hogy többen keresnek majd munkát hazánkban, amely kapcsán a szűk keresztmetszet viszont továbbra is a munkaerő-kereslet lesz.