Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Két erő feszíti a forint árfolyamát – egyértelmű, hogy most melyik az erősebb

A magyar fizetőeszköznek normál esetben gyengülnie kellene egy ilyen inflációs adat után. Azonban az iráni tűzszünet most mindent felülír a piacokon.
2026.04.08, 09:15
Frissítve: 2026.04.08, 09:37

A vártnál jelentősen enyhébb drágulási ütemről adott hírt a Központi Statisztikai Hivatal szerdán, ami megfordította a forint őrületes erősödését is az iráni tűzszünet árnyékában.

LUS_IMG_6818
A forint szárnyalását csak enyhén fogta vissza az inflációs adat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az inflációs adat hírére a 375-ös szintet közelítő euró-forint árfolyam 377 fölé is szökött, ám aztán visszaesett. A dollár-forint árfolyam 321,5 körül mozgott a közzététel után.

Most egyértelmű, hogy az iráni tűzszünet a fontosabb a forintnak

Bár a forint erősödését a túl jó inflációs adat némileg mérsékelte, az iráni tűzszünet hatását azért csak apró részben múlta felül, hiszen a fegyvernyugvás bejelentése előtt egy euróért még több mint 381 forintot, egy dollárért pedig több mint 330 forintot kellett adni. Ez nem is csoda, hiszen 

hazánk energiaimportőr, és a tűzszünet hatására mind az olaj, mind a földgáz ára nagyot zuhant.

Az árak éves alapon mindössze 1,8 százalékos emelkedése azt jelenti, hogy szemben más európai országokkal vagy épp az eurózóna egészével, Magyarországon az iráni háború ellenére sem szabadultak el az árak márciusban. Ez jó hírt mindazoknak, akik itthon költik el a pénzüket, ugyanakkor a forint árfolyamát gyengíti, hiszen lekerülhet a napirendről az, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatot emel áprilisban. A tűzszünet mérsékelheti az Európai Központi Bank ilyen irányú terveit is, ám a szigorítás nem zárható ki.

Mindez a forint és az euró közötti kamatkülönbözetet csökkentheti, így a magyar deviza kevésbé válhat vonzóvá a befektetők körében. Ezt a tényezőt azonban a fegyvernyugvás okozta piaci eufória azonban most felülírta.

Forint árfolyamfigyelő
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu