Ezek a dunántúli fürdők verhetetlen árakkal várják a nyugdíjasokat

Több dunántúli fürdőben is 2200-2500 forint körüli összegért kínálnak egész napos belépőket az idősebb korosztály számára, azonban akad olyan hely is, ahol már 1300 forintért is elérhetők a szenior jegyek. Mutatjuk a nyugdíjasoknak szóló legjobb ajánlatokat.
2026.04.23, 18:26

A legtöbb magyarországi termálfürdő egész évben kínál kisebb-nagyobb árengedményeket a nyugdíjas korosztály számára, ugyanakkor akadnak olyan helyek is, ahol különösen kedvezményes áron válthatnak napi jegyeket a szépkorúak. A Termál Online összegyűjtött jó párat a verhetetlen árú dunántúli fürdők közül, ahová érdemes ellátogatni egy kis felüdülésre az időseknek.

Fürdők, ahol már 1300 és 2700 forint közötti áron is elérhetők a nyugdíjas jegyek. Fotó: Shutterstock
  • A Mesteri Gyógyfürdő kínálja az egyik legkedvezőbb nyugdíjas jegyet. Hétfőtől péntekig a napijegy ára 1500 forint, míg hétvégén ugyanez 2500 forintba kerül a Vas megye keleti részén található Mesteriben.
  • A Dunaföldvári Gyógyfürdőben a hét minden napján mindössze 1900 forint a nyugdíjas belépő.
  • A Nagyatádi Gyógyfürdőben 2200 forintért kínálják a nyugdíjas napijegyet.
  • A kaposvári Virágfürdő gyógyfürdő-részlegén 2100 forint a nyugdíjas napijegy ára. Emellett 15 órától délutáni belépő is váltható mindössze 1750 forintért. További előny, hogy Kaposvári Kártyával még ebből az árból is 20 százalék kedvezményt biztosítanak.
  • A celldömölki Vulkánfürdőben a júniusig tartó előszezon idején hétköznapokon 1300 forintért váltható nyugdíjas belépő, míg a hétvégén ugyanez 1950 forintba kerül. A celldömölki lakosoknak további kedvezmény is jár: 16 óra után a felnőtt és nyugdíja belépő is egyaránt 1000 forintért érhető el.
  • A Marcali Gyógyfürdőben a nyugdíjas napijegy 2100 forintba kerül, ugyanakkor a szenior vendégek számára délutáni belépőt is kínálnak 1600 forintos áron.
  • A Balatonhoz közeli Ciszta Fürdőben 2700 forintért lehet fürdőzni a nyugdíjasoknak.

A gyógyvizes fürdők közül több rendszeresen meghirdet különféle kedvezményeket, különösen a jelenlegi, szezonon kívüli hónapokban. Áprilisban több hazai termálfürdő is látványos árengedményekkel próbálja élénkíteni a vendégforgalmat. Ezen termálfürdő-akciók keretében a nyugdíjasok, diákok, családok és az 50 év felettiek is jelentős kedvezményekhez juthatnak, akár heti rendszerességgel. Az erről szóló gyűjtést az Origo oldalára kattintva olvashatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
