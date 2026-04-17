Deviza
EUR/HUF363,5 -0,4% USD/HUF308,26 -0,49% GBP/HUF417,01 -0,46% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF85,89 -0,21% RON/HUF71,28 -0,47% CZK/HUF14,94 -0,4% EUR/HUF363,5 -0,4% USD/HUF308,26 -0,49% GBP/HUF417,01 -0,46% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF85,89 -0,21% RON/HUF71,28 -0,47% CZK/HUF14,94 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 914,76 +0,48% MTELEKOM2 416 +1,74% MOL4 212 +1,14% OTP43 430 +0,05% RICHTER12 830 +0,78% OPUS361,5 -4,01% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS148 -1,01% WABERERS4 980 +4,02% BUMIX9 247,14 +0,57% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 846,82 +0,32% BUX136 914,76 +0,48% MTELEKOM2 416 +1,74% MOL4 212 +1,14% OTP43 430 +0,05% RICHTER12 830 +0,78% OPUS361,5 -4,01% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS148 -1,01% WABERERS4 980 +4,02% BUMIX9 247,14 +0,57% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 846,82 +0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adó
NAV
adószámla

Gazdálkodók, figyelem: fontos határidő közelít, pénz állhat a házhoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hamarosan postázza az adószámla-értesítőket. Néhány nap múlva kiderül, hogy tartozás vagy túlfizetés van az adószámlán.
Nagy Krisztián
2026.04.17, 10:38
Frissítve: 2026.04.17, 11:10

A NAV április 20-án kezdi meg az adószámla-értesítők kiküldését a gazdálkodóknak. A legfontosabb információ már a levél elején megtalálható, amiből kiderül, hogy fizetni kell-e, vagy túlfizetés történt, és visszaigényelhető összeg van a számlán. 

Gazdálkodók, figyelem: fontos határidő közelít, pénz állhat a házhoz / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Tudnivalók az adószámláról – nem csak gazdálkodóknak

Az adóhivatal az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket, beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket, a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, illetve átvezetéseket is.

Az adószámla aktuális állapota bármikor lekérdezhető a NAV ügyfélportálján (ÜPO), de akár személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve telefonon.

Az adószámlán minden olyan adat szerepel, amelyből megállapítható, hogy

  • milyen formában, milyen gyakorisággal nyújtott be bevallást az adózó, 
  • a bevallások alapján mennyi adót kell vagy kellett fizetni, 
  • a kötelezettségeket mikor és milyen összegben kell vagy kellett teljesíteni, valamint azt, hogy
  • az egyes kötelezettségeket mikor, hogyan, milyen mértékben és határidőben teljesítette az adózó. 

Nem szerepelnek az adószámlán azok a kötelezettségek, amelyek az adóhivatalhoz más szervezettől, kizárólag végrehajtás céljából kerültek. 

Befizetés és kifizetés 

A tartozás befizetése több módon is lehetséges:

  • átutalással belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláról, akár az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) használatával,
  • bankkártyával az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül az ügyfélszolgálatokon vagy interneten keresztül.
  • házibankos átutalással az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank-felületén keresztül,
  • készpénzátutalási megbízással, azaz sárga csekk segítségével,
  • átvezetéssel,
  • valamint egyéb alternatív módon is.

Fontos, hogy befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet, illetve vámfizetéskor a VPID-számot és a határozatszámot az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni.

Túlfizetés esetén a kiutalás vagy a tartozás átvezetése az „átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlap segítségével kérhető, amely letölthető az ügyfélportálról. Az adószámla lekérdezése után a „túlfizetés rendezése” gombra kattintva az adószámla rendezése akár okoseszközökről, így mobiltelefonról is végezhető.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
