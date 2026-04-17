Gazdálkodók, figyelem: fontos határidő közelít, pénz állhat a házhoz
A NAV április 20-án kezdi meg az adószámla-értesítők kiküldését a gazdálkodóknak. A legfontosabb információ már a levél elején megtalálható, amiből kiderül, hogy fizetni kell-e, vagy túlfizetés történt, és visszaigényelhető összeg van a számlán.
Tudnivalók az adószámláról – nem csak gazdálkodóknak
Az adóhivatal az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket, beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket, a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, illetve átvezetéseket is.
Az adószámla aktuális állapota bármikor lekérdezhető a NAV ügyfélportálján (ÜPO), de akár személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve telefonon.
Az adószámlán minden olyan adat szerepel, amelyből megállapítható, hogy
- milyen formában, milyen gyakorisággal nyújtott be bevallást az adózó,
- a bevallások alapján mennyi adót kell vagy kellett fizetni,
- a kötelezettségeket mikor és milyen összegben kell vagy kellett teljesíteni, valamint azt, hogy
- az egyes kötelezettségeket mikor, hogyan, milyen mértékben és határidőben teljesítette az adózó.
Nem szerepelnek az adószámlán azok a kötelezettségek, amelyek az adóhivatalhoz más szervezettől, kizárólag végrehajtás céljából kerültek.
Befizetés és kifizetés
A tartozás befizetése több módon is lehetséges:
- átutalással belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláról, akár az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) használatával,
- bankkártyával az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül az ügyfélszolgálatokon vagy interneten keresztül.
- házibankos átutalással az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank-felületén keresztül,
- készpénzátutalási megbízással, azaz sárga csekk segítségével,
- átvezetéssel,
- valamint egyéb alternatív módon is.
Fontos, hogy befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet, illetve vámfizetéskor a VPID-számot és a határozatszámot az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni.
Túlfizetés esetén a kiutalás vagy a tartozás átvezetése az „átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlap segítségével kérhető, amely letölthető az ügyfélportálról. Az adószámla lekérdezése után a „túlfizetés rendezése” gombra kattintva az adószámla rendezése akár okoseszközökről, így mobiltelefonról is végezhető.