Gazdálkodók, figyelem: fontos határidő közelít, pénz állhat a házhoz

A NAV április 20-án kezdi meg az adószámla-értesítők kiküldését a gazdálkodóknak. A legfontosabb információ már a levél elején megtalálható, amiből kiderül, hogy fizetni kell-e, vagy túlfizetés történt, és visszaigényelhető összeg van a számlán.

Tudnivalók az adószámláról – nem csak gazdálkodóknak

Az adóhivatal az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket, beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket, a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, illetve átvezetéseket is.

Az adószámla aktuális állapota bármikor lekérdezhető a NAV ügyfélportálján (ÜPO), de akár személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve telefonon.

Az adószámlán minden olyan adat szerepel, amelyből megállapítható, hogy

milyen formában, milyen gyakorisággal nyújtott be bevallást az adózó,

a bevallások alapján mennyi adót kell vagy kellett fizetni,

a kötelezettségeket mikor és milyen összegben kell vagy kellett teljesíteni, valamint azt, hogy

az egyes kötelezettségeket mikor, hogyan, milyen mértékben és határidőben teljesítette az adózó.

Nem szerepelnek az adószámlán azok a kötelezettségek, amelyek az adóhivatalhoz más szervezettől, kizárólag végrehajtás céljából kerültek.

Befizetés és kifizetés

A tartozás befizetése több módon is lehetséges:

átutalással belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláról, akár az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) használatával,

bankkártyával az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül az ügyfélszolgálatokon vagy interneten keresztül.

házibankos átutalással az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank-felületén keresztül,

készpénzátutalási megbízással, azaz sárga csekk segítségével,

átvezetéssel,

valamint egyéb alternatív módon is.

Fontos, hogy befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet, illetve vámfizetéskor a VPID-számot és a határozatszámot az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni.

Túlfizetés esetén a kiutalás vagy a tartozás átvezetése az „átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlap segítségével kérhető, amely letölthető az ügyfélportálról. Az adószámla lekérdezése után a „túlfizetés rendezése” gombra kattintva az adószámla rendezése akár okoseszközökről, így mobiltelefonról is végezhető.