Elfelejtett szólni a magyar instaceleb, hogy mit is rejt a tartalom – megkapta a magáét a GVH-tól, a partnerek még rosszabbul jártak

Kilenc millió forintra bírságolt két reklámozó céget és egy influenszer ügynökséget a versenyhivatal. Az online tartalomgyártókra is kiemelten figyel a GVH.
2026.04.16, 10:51
Frissítve: 2026.04.16, 10:55

Összesen 9 millió forintos bírságot szabott ki egy népszerű influenszer termékeinek értékesítését megrendelő két cégre és annak reklámozásában részt vevő ügynökségre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mivel több promóciós tartalomnál nem megfelelően jelölték tartalmaik reklámjellegét. A nemzeti versenyhatóság még 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben. A most lezárt ügyben a Forstner Csenge influenszer, valamint családi vállalkozásának (WeBrand Digital Kft.) kereskedelmi gyakorlatát vizsgálták.

A közösségi oldalakon közzétett rejtett hirdetésekre is figyel a GVH / Fotó: Shutterstock

A GVH közleménye szerint a vizsgálat során 38 poszt esetében állapítottak meg jogsértést, amelyek közül 31-nél hiányos, 7-nél pedig teljesen elmaradt a reklám megjelölése. A versenyhatóság a jogsértések miatt Forstner Csenge véleményvezért és családi vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, míg a velük partnerségben dolgozó influenszer ügynökséget (PFR GROUP Hungary Kft. és PFR GROUP International Zrt.) egymillió forintra büntette és megfelelési intézkedések végrehajtására kötelezte. Forstner Csenge TikTok-csatornájának jelenleg 1,1 millió követője van, Instagramon pedig 349 ezren követik a tartalmait, vagyis bejegyzései kiemelkedően nagy eléréssel rendelkeznek.

A reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokat, mint a Shein online piactér európai működtetéséért felelős Infinite Styles Services Co., Limited, valamint a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft. 4-4 millió forintra büntették, mivel a bejegyzéseknél teljes mértékben elmaradt a reklámjelleg jelölése.

Az influenszerekre is kiemelten figyel a GVH

A GVH Versenytanácsának iránymutatása szerint Instagram- és TikTok-bejegyzések esetében megfelelő, ha a reklámjelölés a kísérőszöveg elején, minden más tartalmat megelőzve jelenik meg #reklám vagy #hirdetés hashtag formájában, illetve kiemelten, vagy ha a platform beépített "fizetett együttműködés" címkéje használható.

Emlékeztettek, hogy az influenszerek jelentős hatással vannak a fogyasztói döntésekre, ezért fokozott felelősségük van a reklámszabályok betartásában. A hatóság 2023. novemberi ellenőrzése során megállapította, hogy a véleményvezérek alig ötöde tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat.

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
