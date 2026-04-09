A magyarok többsége szerint kormányváltás esetén Magyarország háborúba sodródhat
A Századvég kutatása feltárta, hogy a magyarok többsége miért tartja rizikósnak a Tisza Párt politikáját. A megkérdezettek többsége háborútól és megszorításoktól tart, mely feltételezések nem alaptalanok.
Ugyan sok konkrétumot nem tudhatunk meg a Tisza hivatalos programjából, de a párt politikusai, valamint szakértői már számos alkalommal elszólták magukat Magyar Péter jövőbeni terveit illetően.
Háború és megszorítások
A magyarok 62 százaléka tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve, az Európai Unió elvárásainak megfelelően, kitiltaná az orosz olajat és gázt Magyarországról − olvasható a Századvég kutatásában.
A felmérés arról is beszámol, hogy a megkérdezettek 57 százaléka szerint egy esetleges kormányváltás belesodorhatja Magyarországot az orosz-urán háborúba.
A fenti eredményekkel szoros összefüggésben van az, hogy a magyarok 56 százaléka szerint a választás fő témája és tétje az ország békéjének, biztonságának, valamint energiabiztonságának megőrzése − mutat rá a kutatóintézet felmérése, továbbá a számokból az is kiderül, hogy a megkérdezettek 42 százaléka tartja ennél fontosabbnak a korrupció elleni harcot.
Mi formálja a közvéleményt
A kutatóintézet felmérése kiemeli, hogy a megkérdezettek 51 százaléka szerint Magyar Péter túlzottan ukránbarát álláspontot képvisel, valamint mindenben egyetért az uniós mainstream (fősodor) pártok politikájával.
Az aktuális hírek orosz energialétesítmények ellen intézett ukrán támadásokról és az olajblokád alá vont Magyarországról szólnak. A közel-keleti konfliktusban harcok pusztítják Irán és az Öböl menti országok energiainfrastruktúráját, aminek következtében a nyersolaj hordónkénti ára már egy hónapja 100 dollár környékén mozog, a világ forrong.
Ahogy Irán, úgy Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus kiterjesztésétől remél előnyt országa javára, amihez az uniós mainstream képviselői lelkesen asszisztálnak. Ezek a brüsszeli politikusok az energiaár emelkedésére és az elhúzódó konfliktusból következő energiahiányra nem az orosz energiához való kézenfekvő visszatéréssel és az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésével válaszolnak, hanem az elhibázott szankciók folytatásaként az orosz olajról és gázról való végleges leválással, valamint legkésőbb 2030-ig egy új háborúra való felkészüléssel
− ismerteti az aktualitásokat a Századvég kutatása.
A feszült gazdasági és geopolitikai helyzet ismeretében nem meglepő, hogy a magyar lakosság túlnyomó része az ország békéjét, illetve gazdasági stabilitását priorizálja.
A megfelelő mennyiségű és árú energia nélkül a lakossági rezsiszámla a mostani két-háromszorosára emelkedne, valamint azok a gyárak is elvándorolnának az országból, amelyek az energiastabilitás miatt költöztek Magyarországra − olvasható az elemzésben.
A szakértők számos megszorító intézkedésről beszéltek
Már korábban megírtuk a Tisza Párt kiszivárgott energiatervének részletes tartalmát, mely feltehetően Kapitány Istvánhoz köthető. A dokumentumokat Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője hozta nyilvánosságra, melyeket közösségimédia-oldalára is feltöltött.
A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, milyen energiaszektort érintő lépéseket tervez Magyar Péter pártja:
- az orosz olajról való azonnali leválást,
- a védett üzemanyagárak kivezetését,
- és a lakossági áram- és gázárak teljes körű liberalizálását, tehát a rezsicsökkentéss kivezetését.
Egy ilyen megszorítócsomag egy átlagos négyfős család kiadásait évi egymillió forinttal emelné meg – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.
A nyugdíjasok sem érezhetik biztonságban magukat, mivel a Tisza Pártot nyíltan támogató Bokros Lajos, az MSZP–SZDSZ pártkoalíció egykori pénzügyminisztere átfogó nyugdíjreformokat sürget. A szakértő eltörölné a 13. és 14. havi nyugdíjat, továbbá az inflációs kompenzációs mechanizmust is megszüntetné és svájci indexálással helyettesítené azt. Az intézkedések eredményeképpen a nyugdíjak összértéke azonnal csökkenne, valamint a nyugdíjasok kiszolgáltatottá válnának az olykor kiszámíthatatlan gazdasági folyamatokkal szemben.
Bokros nincs egyedül véleményével, ötletei Petsching Mária Zita közgazdász, Kéri László politológus felesége, Surányi György, a Nemzeti Bank volt elnöke, valamint Simonovits András közgazdász is támogatja.